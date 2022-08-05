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Воробьев: более 150 тысяч человек посетит фестиваль "Сыр. Пир. Мир" - РИА Новости, 05.08.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220805/festival-1807534482.html
Воробьев: более 150 тысяч человек посетит фестиваль "Сыр. Пир. Мир"
Воробьев: более 150 тысяч человек посетит фестиваль "Сыр. Пир. Мир" - РИА Новости, 05.08.2022
Воробьев: более 150 тысяч человек посетит фестиваль "Сыр. Пир. Мир"
Более 150 тысяч человек посетят фестиваль "Сыр. Пир. Мир" в этом году, рассказал журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T15:14
2022-08-05T17:49
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
зимний фестиваль искусств юрия башмета
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ДУБРОВСКОЕ (Московская обл.), 5 авг - РИА Новости. Более 150 тысяч человек посетят фестиваль "Сыр. Пир. Мир" в этом году, рассказал журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев."Мы, конечно, свою лепту вносим по организации - очень важна парковка, все удобства. Потому что люди приезжают с детьми, общение с животными им нравится, это затягивается на весь день… Я думаю, более 150 тысяч человек приедет сюда. Будем дальше расширять", - сказал Воробьёв на фестивале "Сыр. Пир. Мир".Губернатор также осмотрел площадку, пообщался с фермерами и поучаствовал в варке сыра. Фермеры пошутили на фестивале, что можно назвать сыр "Воробьевским", губернатор в свою очередь предложил назвать "Латышенским".Фестиваль "Сыр. Пир. Мир" проходит с 5 по 7 августа.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, зимний фестиваль искусств юрия башмета
15:14 05.08.2022 (обновлено: 17:49 05.08.2022)
 

Воробьев: более 150 тысяч человек посетит фестиваль "Сыр. Пир. Мир"

© Фото : Пресс-служба правительства Московской области Воробьев: более 150 тысяч человек посетит фестиваль "Сыр. Пир. Мир"
Воробьев: более 150 тысяч человек посетит фестиваль Сыр. Пир. Мир - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© Фото : Пресс-служба правительства Московской области
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ДУБРОВСКОЕ (Московская обл.), 5 авг - РИА Новости. Более 150 тысяч человек посетят фестиваль "Сыр. Пир. Мир" в этом году, рассказал журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Мы, конечно, свою лепту вносим по организации - очень важна парковка, все удобства. Потому что люди приезжают с детьми, общение с животными им нравится, это затягивается на весь день… Я думаю, более 150 тысяч человек приедет сюда. Будем дальше расширять", - сказал Воробьёв на фестивале "Сыр. Пир. Мир".
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
Вчера, 10:42Новости Подмосковья
Глава Подмосковья рассказал о строительстве овощехранилищ в регионе
Губернатор также осмотрел площадку, пообщался с фермерами и поучаствовал в варке сыра. Фермеры пошутили на фестивале, что можно назвать сыр "Воробьевским", губернатор в свою очередь предложил назвать "Латышенским".
Фестиваль "Сыр. Пир. Мир" проходит с 5 по 7 августа.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевЗимний фестиваль искусств Юрия Башмета
 
 
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