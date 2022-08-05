https://ria.ru/20220805/festival-1807534482.html
Воробьев: более 150 тысяч человек посетит фестиваль "Сыр. Пир. Мир"
Воробьев: более 150 тысяч человек посетит фестиваль "Сыр. Пир. Мир" - РИА Новости, 05.08.2022
Воробьев: более 150 тысяч человек посетит фестиваль "Сыр. Пир. Мир"
Более 150 тысяч человек посетят фестиваль "Сыр. Пир. Мир" в этом году, рассказал журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T15:14
2022-08-05T15:14
2022-08-05T17:49
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
зимний фестиваль искусств юрия башмета
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ДУБРОВСКОЕ (Московская обл.), 5 авг - РИА Новости. Более 150 тысяч человек посетят фестиваль "Сыр. Пир. Мир" в этом году, рассказал журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев."Мы, конечно, свою лепту вносим по организации - очень важна парковка, все удобства. Потому что люди приезжают с детьми, общение с животными им нравится, это затягивается на весь день… Я думаю, более 150 тысяч человек приедет сюда. Будем дальше расширять", - сказал Воробьёв на фестивале "Сыр. Пир. Мир".Губернатор также осмотрел площадку, пообщался с фермерами и поучаствовал в варке сыра. Фермеры пошутили на фестивале, что можно назвать сыр "Воробьевским", губернатор в свою очередь предложил назвать "Латышенским".Фестиваль "Сыр. Пир. Мир" проходит с 5 по 7 августа.
https://ria.ru/20220804/podmoskove-1807155111.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев, зимний фестиваль искусств юрия башмета