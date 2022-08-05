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В Киеве не исключили "обязательной эвакуации" из других регионов помимо ДНР - РИА Новости, 05.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220805/evakuatsiya-1807609094.html
В Киеве не исключили "обязательной эвакуации" из других регионов помимо ДНР
В Киеве не исключили "обязательной эвакуации" из других регионов помимо ДНР - РИА Новости, 05.08.2022
В Киеве не исключили "обязательной эвакуации" из других регионов помимо ДНР
Власти Украины после вывоза жителей с подконтрольных ему территорий Донецкой Народной Республики будут рассматривать вопрос об обязательной "эвакуации" людей из РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T18:02
2022-08-05T18:02
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
киев
ирина верещук
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Власти Украины после вывоза жителей с подконтрольных ему территорий Донецкой Народной Республики будут рассматривать вопрос об обязательной "эвакуации" людей из других регионов страны, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук."Мы будем рассматривать вопрос обязательной эвакуации и для других регионов. С приближением осени будем анализировать, какая ситуация с прохождением отопительного сезона. Мы готовимся к этому", - сказала Верещук в комментарии украинскому интернет-изданию "Страна.ua". Ранее Верещук заявила, что Киев начал обязательную эвакуацию с подконтрольных ему территорий ДНР.Киев принял решение об обязательной эвакуации населения с подконтрольной ему территории ДНР, о чем также ранее заявил Владимир Зеленский. Как отмечала Верещук, эвакуация будет проведена до зимы, планируется вывезти 220 тысяч человек. По ее словам, там нет газоснабжения и надлежащего электроснабжения.
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донецкая народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, украина, киев, ирина верещук, ситуация в днр и лнр
18:02 05.08.2022
 
В Киеве не исключили "обязательной эвакуации" из других регионов помимо ДНР

Вице-премьер Украины Верещук не исключила "обязательной эвакуации" из регионов помимо ДНР

© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Самый большой флаг Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Власти Украины после вывоза жителей с подконтрольных ему территорий Донецкой Народной Республики будут рассматривать вопрос об обязательной "эвакуации" людей из других регионов страны, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
"Мы будем рассматривать вопрос обязательной эвакуации и для других регионов. С приближением осени будем анализировать, какая ситуация с прохождением отопительного сезона. Мы готовимся к этому", - сказала Верещук в комментарии украинскому интернет-изданию "Страна.ua". Ранее Верещук заявила, что Киев начал обязательную эвакуацию с подконтрольных ему территорий ДНР.
Киев принял решение об обязательной эвакуации населения с подконтрольной ему территории ДНР, о чем также ранее заявил Владимир Зеленский. Как отмечала Верещук, эвакуация будет проведена до зимы, планируется вывезти 220 тысяч человек. По ее словам, там нет газоснабжения и надлежащего электроснабжения.
Представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 10:10Специальная военная операция на Украине
Представитель ЛНР допустил, что Киев будет вывозить жителей Донбасса силой
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаКиевИрина ВерещукСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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