https://ria.ru/20220805/evakuatsiya-1807609094.html
В Киеве не исключили "обязательной эвакуации" из других регионов помимо ДНР
В Киеве не исключили "обязательной эвакуации" из других регионов помимо ДНР - РИА Новости, 05.08.2022
В Киеве не исключили "обязательной эвакуации" из других регионов помимо ДНР
Власти Украины после вывоза жителей с подконтрольных ему территорий Донецкой Народной Республики будут рассматривать вопрос об обязательной "эвакуации" людей из РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T18:02
2022-08-05T18:02
2022-08-05T18:02
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
киев
ирина верещук
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Власти Украины после вывоза жителей с подконтрольных ему территорий Донецкой Народной Республики будут рассматривать вопрос об обязательной "эвакуации" людей из других регионов страны, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук."Мы будем рассматривать вопрос обязательной эвакуации и для других регионов. С приближением осени будем анализировать, какая ситуация с прохождением отопительного сезона. Мы готовимся к этому", - сказала Верещук в комментарии украинскому интернет-изданию "Страна.ua". Ранее Верещук заявила, что Киев начал обязательную эвакуацию с подконтрольных ему территорий ДНР.Киев принял решение об обязательной эвакуации населения с подконтрольной ему территории ДНР, о чем также ранее заявил Владимир Зеленский. Как отмечала Верещук, эвакуация будет проведена до зимы, планируется вывезти 220 тысяч человек. По ее словам, там нет газоснабжения и надлежащего электроснабжения.
https://ria.ru/20220802/donbass-1806580672.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, киев, ирина верещук, ситуация в днр и лнр
В Киеве не исключили "обязательной эвакуации" из других регионов помимо ДНР
Вице-премьер Украины Верещук не исключила "обязательной эвакуации" из регионов помимо ДНР