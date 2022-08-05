https://ria.ru/20220805/evakuatsiya-1807609094.html

В Киеве не исключили "обязательной эвакуации" из других регионов помимо ДНР

В Киеве не исключили "обязательной эвакуации" из других регионов помимо ДНР - РИА Новости, 05.08.2022

В Киеве не исключили "обязательной эвакуации" из других регионов помимо ДНР

Власти Украины после вывоза жителей с подконтрольных ему территорий Донецкой Народной Республики будут рассматривать вопрос об обязательной "эвакуации" людей из РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T18:02

2022-08-05T18:02

2022-08-05T18:02

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

киев

ирина верещук

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Власти Украины после вывоза жителей с подконтрольных ему территорий Донецкой Народной Республики будут рассматривать вопрос об обязательной "эвакуации" людей из других регионов страны, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук."Мы будем рассматривать вопрос обязательной эвакуации и для других регионов. С приближением осени будем анализировать, какая ситуация с прохождением отопительного сезона. Мы готовимся к этому", - сказала Верещук в комментарии украинскому интернет-изданию "Страна.ua". Ранее Верещук заявила, что Киев начал обязательную эвакуацию с подконтрольных ему территорий ДНР.Киев принял решение об обязательной эвакуации населения с подконтрольной ему территории ДНР, о чем также ранее заявил Владимир Зеленский. Как отмечала Верещук, эвакуация будет проведена до зимы, планируется вывезти 220 тысяч человек. По ее словам, там нет газоснабжения и надлежащего электроснабжения.

https://ria.ru/20220802/donbass-1806580672.html

донецкая народная республика

украина

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, киев, ирина верещук, ситуация в днр и лнр