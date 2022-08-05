https://ria.ru/20220805/energodar-1807637249.html

Украинские военные нанесли удар по Энергодару

Украинские военные нанесли удар по Энергодару - РИА Новости, 05.08.2022

Украинские военные нанесли удар по Энергодару

Украинские войска нанесли удар по жилому массиву Энергодара, информация о пострадавших уточняется, сообщает Telegram-канал администрации города "Энергодарский... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T19:45

2022-08-05T19:45

2022-08-05T19:57

специальная военная операция на украине

ситуация в днр и лнр

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ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 5 авг - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по жилому массиву Энергодара, информация о пострадавших уточняется, сообщает Telegram-канал администрации города "Энергодарский связной".Ранее администрация Энергодара заявила о двух ударах за сутки со стороны украинских войск по Запорожской АЭС."Сразу после артиллерийских ударов по территории ЗАЭС военные преступники Украины нанесли артиллерийский удар по жилому массиву города Энергодар", - говорится в сообщении.Согласно сообщению, в результате удара получила повреждения гражданская инфраструктура."Повреждены восемь гаражей и три автомобиля. Также повреждена подходящая к трансформаторной подстанции "Луч" силовая линия электропередачи, два микрорайона полностью обесточены. Информация о пострадавших среди мирного населения продолжает уточняться", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ситуация в днр и лнр