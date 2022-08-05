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Эфиопия возобновит прямое авиасообщение с Россией
Эфиопия возобновит прямое авиасообщение с Россией - РИА Новости, 05.08.2022
Эфиопия возобновит прямое авиасообщение с Россией
Эфиопия с 23 августа возобновляет прямое авиасообщение с РФ, планируется до трех рейсов в неделю, выполнять их будут Ethiopian Airlines, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T08:21
2022-08-05T08:21
2022-08-05T09:56
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Эфиопия с 23 августа возобновляет прямое авиасообщение с РФ, планируется до трех рейсов в неделю, выполнять их будут Ethiopian Airlines, сообщил РИА Новости посол страны Алемайеху Тегену."С 23 августа возобновляется авиасообщение, будет три рейса в неделю", - сказал посол.Он уточнил, что прямое авиасообщение между Москвой и столицей Эфиопии Аддис-Абебой прерывалось из-за пандемии. По его словам, возобновление прямого авиасообщения спровоцирует всплеск интереса со стороны российских туристов.Ранее в интервью РИА Новости посол заявил, что Эфиопские авиалинии занимают четвертое место в мире по количеству осуществляемых рейсов по разным направлениям. Именно эти авиалинии в течение пандемии транспортировали грузы из Африки в Россию.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, эфиопия, россия, новости - туризм
08:21 05.08.2022 (обновлено: 09:56 05.08.2022)
Эфиопия возобновит прямое авиасообщение с Россией
Эфиопия с 23 августа возобновит прямое авиасообщение с Россией