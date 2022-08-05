https://ria.ru/20220805/donetsk-1807593027.html
При обстреле больницы в Донецке со стороны ВСУ пострадали пять человек
При обстреле больницы в Донецке со стороны ВСУ пострадали пять человек - РИА Новости, 05.08.2022
При обстреле больницы в Донецке со стороны ВСУ пострадали пять человек
Пять человек, в том числе девочка 2019 года рождения, пострадали при обстреле больницы №17 в Куйбышевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T17:25
2022-08-05T17:25
2022-08-05T17:47
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
куйбышевский район
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Пять человек, в том числе девочка 2019 года рождения, пострадали при обстреле больницы №17 в Куйбышевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Ранее он информировал, что украинские войска обстреляли больницу №17 в Куйбышевском районе Донецка. МЧС ДНР сообщало о пожаре в медучреждении."Пострадавшие в больнице № 17 по проспекту Панфилова, 89: - девочка 2019 г. р. – осколочное ранение обоих бёдер... - женщина 1985 г. р. – осколочное ранение левого бедра... - женщина 1955 г. р. – осколочное ранение ягодичной области... - мужчина 1980 г. р. – осколочное ранение грудной клетки... - женщина 1969 г. р. – осколочное ранение левой голени, открытый перелом малоберцовой кости", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Мэр добавил, что в пятницу в Куйбышевском районе в результате обстрелов погиб мужчина 1977 года рождения, а из-за срабатывания мины ПФМ-1 "Лепесток" получил ранение бедра мужчина 1988 года рождения.
https://ria.ru/20220805/donetsk-1807549666.html
донецк (днр)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), куйбышевский район, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
17:25 05.08.2022 (обновлено: 17:47 05.08.2022)
При обстреле больницы в Донецке со стороны ВСУ пострадали пять человек
Мэр Донецка: при обстреле больницы со стороны ВСУ пострадали пять человек, включая ребенка