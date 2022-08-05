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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 05.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220805/donetsk-1807565730.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 05.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска примерно за 20 минут три раза обстреляли Донецк, выпустив 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T16:25
2022-08-05T16:30
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска примерно за 20 минут три раза обстреляли Донецк, выпустив 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.18 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 15.35 - населенный пункт Авдеевка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 15.39 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
16:25 05.08.2022 (обновлено: 16:30 05.08.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк

В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПожар в здании железнодорожного вокзала в Донецке. 5 августа 2022
Пожар в здании железнодорожного вокзала в Донецке. 5 августа 2022 - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска примерно за 20 минут три раза обстреляли Донецк, выпустив 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.18 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 15.35 - населенный пункт Авдеевка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 15.39 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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