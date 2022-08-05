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Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 05.08.2022

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска примерно за 20 минут три раза обстреляли Донецк, выпустив 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T16:25

2022-08-05T16:25

2022-08-05T16:30

специальная военная операция на украине

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донецк (днр)

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донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска примерно за 20 минут три раза обстреляли Донецк, выпустив 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.18 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 15.35 - населенный пункт Авдеевка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 15.39 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

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донецк (днр)

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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины