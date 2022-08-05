https://ria.ru/20220805/donetsk-1807456671.html

Мужчина пострадал при обстреле в Кировском районе Донецка

Мужчина пострадал при обстреле в Кировском районе Донецка - РИА Новости, 05.08.2022

Мужчина пострадал при обстреле в Кировском районе Донецка

Мужчина получил ранения в Кировском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T12:08

2022-08-05T12:08

2022-08-05T12:08

в мире

донецк (днр)

кировский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 5 авг – РИА Новости. Мужчина получил ранения в Кировском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."Вооруженные формирования Украина атаковали Кировский район Донецка, по ул. Лозовой ранен мужчина", - отмечается в Telegram-канале штаба.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило о ранении в пятницу двух человек - женщины и ребенка - в Петровском районе Донецка в результате обстрела украинскими войсками.

https://radiosputnik.ria.ru/20220805/donetsk-1807430058.html

донецк (днр)

кировский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк (днр), кировский район, донецкая народная республика