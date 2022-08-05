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Мужчина пострадал при обстреле в Кировском районе Донецка - РИА Новости, 05.08.2022
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Мужчина пострадал при обстреле в Кировском районе Донецка
Мужчина пострадал при обстреле в Кировском районе Донецка - РИА Новости, 05.08.2022
Мужчина пострадал при обстреле в Кировском районе Донецка
Мужчина получил ранения в Кировском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T12:08
2022-08-05T12:08
в мире
донецк (днр)
кировский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 5 авг – РИА Новости. Мужчина получил ранения в Кировском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."Вооруженные формирования Украина атаковали Кировский район Донецка, по ул. Лозовой ранен мужчина", - отмечается в Telegram-канале штаба.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило о ранении в пятницу двух человек - женщины и ребенка - в Петровском районе Донецка в результате обстрела украинскими войсками.
https://radiosputnik.ria.ru/20220805/donetsk-1807430058.html
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кировский район
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в мире, донецк (днр), кировский район, донецкая народная республика
12:08 05.08.2022
 
Мужчина пострадал при обстреле в Кировском районе Донецка

Мужчина пострадал при обстреле со стороны ВСУ в Кировском районе Донецка

© РИА Новости /  / Перейти в фотобанкВоронка от снаряда после обстрела со стороны ВСУ
Воронка от снаряда после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости /
Перейти в фотобанк
Воронка от снаряда после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 авг – РИА Новости. Мужчина получил ранения в Кировском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"Вооруженные формирования Украина атаковали Кировский район Донецка, по ул. Лозовой ранен мужчина", - отмечается в Telegram-канале штаба.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
11:19Сказано в эфире
Военный обозреватель: украинская армия все-таки рассчитывала зайти в Донецк
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило о ранении в пятницу двух человек - женщины и ребенка - в Петровском районе Донецка в результате обстрела украинскими войсками.
 
В миреДонецк (ДНР)Кировский районДонецкая Народная Республика
 
 
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