https://ria.ru/20220805/donetsk-1807456671.html
Мужчина пострадал при обстреле в Кировском районе Донецка
Мужчина пострадал при обстреле в Кировском районе Донецка - РИА Новости, 05.08.2022
Мужчина пострадал при обстреле в Кировском районе Донецка
Мужчина получил ранения в Кировском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T12:08
2022-08-05T12:08
2022-08-05T12:08
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кировский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 5 авг – РИА Новости. Мужчина получил ранения в Кировском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."Вооруженные формирования Украина атаковали Кировский район Донецка, по ул. Лозовой ранен мужчина", - отмечается в Telegram-канале штаба.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило о ранении в пятницу двух человек - женщины и ребенка - в Петровском районе Донецка в результате обстрела украинскими войсками.
https://radiosputnik.ria.ru/20220805/donetsk-1807430058.html
донецк (днр)
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), кировский район, донецкая народная республика
Мужчина пострадал при обстреле в Кировском районе Донецка
Мужчина пострадал при обстреле со стороны ВСУ в Кировском районе Донецка