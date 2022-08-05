https://ria.ru/20220805/donetsk-1807430655.html

Украинские войска дважды обстреляли Донецк

Украинские войска дважды обстреляли Донецк - РИА Новости, 05.08.2022

Украинские войска дважды обстреляли Донецк

Украинские войска за 26 минут дважды выпустили по четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, заявило представительство Донецкой... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T11:20

2022-08-05T11:20

2022-08-05T11:20

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

куйбышевский район

украина

нато

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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска за 26 минут дважды выпустили по четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.59 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство сообщило, что в 10.33 украинские войска выпустили еще четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220805/donetsk-1807419371.html

https://ria.ru/20220805/donbass-1807393660.html

донецк (днр)

куйбышевский район

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), куйбышевский район, украина, нато