Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска дважды обстреляли Донецк - РИА Новости, 05.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220805/donetsk-1807430655.html
Украинские войска дважды обстреляли Донецк
Украинские войска дважды обстреляли Донецк - РИА Новости, 05.08.2022
Украинские войска дважды обстреляли Донецк
Украинские войска за 26 минут дважды выпустили по четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, заявило представительство Донецкой... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T11:20
2022-08-05T11:20
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
куйбышевский район
украина
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807200433_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d3fbdafad93cae441f728c3410994d09.jpg
ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска за 26 минут дважды выпустили по четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.59 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство сообщило, что в 10.33 украинские войска выпустили еще четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220805/donetsk-1807419371.html
https://ria.ru/20220805/donbass-1807393660.html
донецк (днр)
куйбышевский район
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807200433_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_d9586476dddd942b76d41c11e78a6f59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк (днр), куйбышевский район, украина, нато
11:20 05.08.2022
 
Украинские войска дважды обстреляли Донецк

В ДНР заявили, что ВСУ дважды обстреляли Донецк снарядами калибра 155 миллиметров

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВитринные окна гостиницы "Донбасс Палас", поврежденные в результате обстрела ВСУ центра Донецка
Витринные окна гостиницы Донбасс Палас, поврежденные в результате обстрела ВСУ центра Донецка - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Витринные окна гостиницы "Донбасс Палас", поврежденные в результате обстрела ВСУ центра Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска за 26 минут дважды выпустили по четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.59 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - пишет представительство в своем Telegram-канале.
Брусчатка, поврежденная в результате обстрела ВСУ центра Донецка - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
10:43Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Кроме того, ведомство сообщило, что в 10.33 украинские войска выпустили еще четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
08:15Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк и Михайловку
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Куйбышевский районУкраинаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала