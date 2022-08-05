Украинские войска дважды обстреляли Донецк
В ДНР заявили, что ВСУ дважды обстреляли Донецк снарядами калибра 155 миллиметров
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВитринные окна гостиницы "Донбасс Палас", поврежденные в результате обстрела ВСУ центра Донецка
Витринные окна гостиницы "Донбасс Палас", поврежденные в результате обстрела ВСУ центра Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска за 26 минут дважды выпустили по четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.59 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - пишет представительство в своем Telegram-канале.
Кроме того, ведомство сообщило, что в 10.33 украинские войска выпустили еще четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.