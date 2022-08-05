https://ria.ru/20220805/donbass-1807563476.html

Славяносербскому району ЛНР передали спецтехнику от Алтайского края

Славяносербскому району ЛНР передали спецтехнику от Алтайского края - РИА Новости, 05.08.2022

Славяносербскому району ЛНР передали спецтехнику от Алтайского края

Славяносербскому району ЛНР передали спецтехнику и автобусы от Алтайского края, который взял над пострадавшим районом шефство, сообщает Telegram-канал... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T16:16

2022-08-05T16:16

2022-08-05T16:16

специальная военная операция на украине

славяносербский район

луганская народная республика

алтайский край

в мире

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БАРНАУЛ, 5 авг - РИА Новости. Славяносербскому району ЛНР передали спецтехнику и автобусы от Алтайского края, который взял над пострадавшим районом шефство, сообщает Telegram-канал правительства Алтая."Славяносербскому району Луганской Народной Республики передана спецтехника от Алтайского края", - говорится в сообщении.В пятницу состоялась торжественная передача спецтехники и автобусов.Правительство Алтайского края и администрация Славяносербского района Луганской Народной Республики подписали соглашение о сотрудничестве в июне. Алтай взял шефство над этим районом.

https://ria.ru/20220805/donbass-1807488534.html

славяносербский район

луганская народная республика

алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

славяносербский район, луганская народная республика, алтайский край, в мире