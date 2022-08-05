Славяносербскому району ЛНР передали спецтехнику от Алтайского края
Славяносербскому району ЛНР передали спецтехнику и автобусы из Алтайского края
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкРемонт фасада жилого многоквартирного дома бригадам из РФ в квартале им. Гаевого в Луганске
Ремонт фасада жилого многоквартирного дома бригадам из РФ в квартале им. Гаевого в Луганске. Архивное фото
БАРНАУЛ, 5 авг - РИА Новости. Славяносербскому району ЛНР передали спецтехнику и автобусы от Алтайского края, который взял над пострадавшим районом шефство, сообщает Telegram-канал правительства Алтая.
"Славяносербскому району Луганской Народной Республики передана спецтехника от Алтайского края", - говорится в сообщении.
В пятницу состоялась торжественная передача спецтехники и автобусов.
"Сегодня для нас значимое событие. Наши побратимы передают в дар Славяносербщине транспортные средства, в которых нуждается район. Мы выражаем им глубокую благодарность за заботу и неоценимую помощь. Признание наших республик РФ дало нам возможность свободно дышать, развиваться и строить наше будущее. Полученные транспортные средства будут долго служить нашему району и его жителям", - цитирует канал главу администрации Славяносербского района Сергея Крамаренко.
Правительство Алтайского края и администрация Славяносербского района Луганской Народной Республики подписали соглашение о сотрудничестве в июне. Алтай взял шефство над этим районом.