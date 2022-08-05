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Славяносербскому району ЛНР передали спецтехнику от Алтайского края - РИА Новости, 05.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220805/donbass-1807563476.html
Славяносербскому району ЛНР передали спецтехнику от Алтайского края
Славяносербскому району ЛНР передали спецтехнику от Алтайского края - РИА Новости, 05.08.2022
Славяносербскому району ЛНР передали спецтехнику от Алтайского края
Славяносербскому району ЛНР передали спецтехнику и автобусы от Алтайского края, который взял над пострадавшим районом шефство, сообщает Telegram-канал... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T16:16
2022-08-05T16:16
специальная военная операция на украине
славяносербский район
луганская народная республика
алтайский край
в мире
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БАРНАУЛ, 5 авг - РИА Новости. Славяносербскому району ЛНР передали спецтехнику и автобусы от Алтайского края, который взял над пострадавшим районом шефство, сообщает Telegram-канал правительства Алтая."Славяносербскому району Луганской Народной Республики передана спецтехника от Алтайского края", - говорится в сообщении.В пятницу состоялась торжественная передача спецтехники и автобусов.Правительство Алтайского края и администрация Славяносербского района Луганской Народной Республики подписали соглашение о сотрудничестве в июне. Алтай взял шефство над этим районом.
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славяносербский район
луганская народная республика
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славяносербский район, луганская народная республика, алтайский край, в мире
16:16 05.08.2022
 
Славяносербскому району ЛНР передали спецтехнику от Алтайского края

Славяносербскому району ЛНР передали спецтехнику и автобусы из Алтайского края

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкРемонт фасада жилого многоквартирного дома бригадам из РФ в квартале им. Гаевого в Луганске
Ремонт фасада жилого многоквартирного дома бригадам из РФ в квартале им. Гаевого в Луганске - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Ремонт фасада жилого многоквартирного дома бригадам из РФ в квартале им. Гаевого в Луганске. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 5 авг - РИА Новости. Славяносербскому району ЛНР передали спецтехнику и автобусы от Алтайского края, который взял над пострадавшим районом шефство, сообщает Telegram-канал правительства Алтая.
"Славяносербскому району Луганской Народной Республики передана спецтехника от Алтайского края", - говорится в сообщении.
В пятницу состоялась торжественная передача спецтехники и автобусов.
"Сегодня для нас значимое событие. Наши побратимы передают в дар Славяносербщине транспортные средства, в которых нуждается район. Мы выражаем им глубокую благодарность за заботу и неоценимую помощь. Признание наших республик РФ дало нам возможность свободно дышать, развиваться и строить наше будущее. Полученные транспортные средства будут долго служить нашему району и его жителям", - цитирует канал главу администрации Славяносербского района Сергея Крамаренко.
Правительство Алтайского края и администрация Славяносербского района Луганской Народной Республики подписали соглашение о сотрудничестве в июне. Алтай взял шефство над этим районом.
Докучаевск - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
13:34Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеСлавяносербский районЛуганская Народная РеспубликаАлтайский крайВ мире
 
 
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