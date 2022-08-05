Владимирская область направила спецтехнику в Докучаевск в ДНР
Владимирская область направила спецтехнику для восстановления Докучаевска в ДНР
Докучаевск. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 5 авг – РИА Новости. Владимирская область направила специальную технику, в том числе погрузчики, дорожную машину и автокран, для восстановления подшефного Докучаевска в ДНР, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев.
В Донецке 5 июля состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве Владимирской области и Докучаевска.
"Начали активную помощь Донбассу в восстановлении инфраструктуры. Сегодня из Владимирской области в наш подшефный город Докучаевск отправилась спецтехника. В составе колонны: два погрузчика, комбинированная дорожная машина, автокран, автовышка и Lada Niva Travel", - сообщил Авдеев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в Докучаевске сейчас находится порядка 40 жителей региона - дорожников, специалистов в сфере ЖКХ и строительства, поставляются стройматериалы. В ближайшие дни регион планирует направить гуманитарный груз с вещами и продуктами, а также книгами и учебной литературой для детей.
"Помочь жителям Донбасса вернуться к нормальной жизни – наш общий долг. Им нужна наша поддержка. Разрушений масса, обстрелами повреждены дороги, здания, инженерные системы... Первоочередная задача – подготовка социально значимых объектов к зиме. Надо успеть завершить работы до первых холодов", - отметил владимирский врио губернатора.
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