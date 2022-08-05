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Владимирская область направила спецтехнику в Докучаевск в ДНР - РИА Новости, 05.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220805/donbass-1807488534.html
Владимирская область направила спецтехнику в Докучаевск в ДНР
Владимирская область направила спецтехнику в Докучаевск в ДНР - РИА Новости, 05.08.2022
Владимирская область направила спецтехнику в Докучаевск в ДНР
Владимирская область направила специальную технику, в том числе погрузчики, дорожную машину и автокран, для восстановления подшефного Докучаевска в ДНР, сообщил РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T13:34
2022-08-05T13:34
специальная военная операция на украине
общество
владимирская область
докучаевск
донбасс
lada vesta
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РЯЗАНЬ, 5 авг – РИА Новости. Владимирская область направила специальную технику, в том числе погрузчики, дорожную машину и автокран, для восстановления подшефного Докучаевска в ДНР, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев.В Донецке 5 июля состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве Владимирской области и Докучаевска."Начали активную помощь Донбассу в восстановлении инфраструктуры. Сегодня из Владимирской области в наш подшефный город Докучаевск отправилась спецтехника. В составе колонны: два погрузчика, комбинированная дорожная машина, автокран, автовышка и Lada Niva Travel", - сообщил Авдеев в своем Telegram-канале.Он отметил, что в Докучаевске сейчас находится порядка 40 жителей региона - дорожников, специалистов в сфере ЖКХ и строительства, поставляются стройматериалы. В ближайшие дни регион планирует направить гуманитарный груз с вещами и продуктами, а также книгами и учебной литературой для детей."Помочь жителям Донбасса вернуться к нормальной жизни – наш общий долг. Им нужна наша поддержка. Разрушений масса, обстрелами повреждены дороги, здания, инженерные системы... Первоочередная задача – подготовка социально значимых объектов к зиме. Надо успеть завершить работы до первых холодов", - отметил владимирский врио губернатора.
https://ria.ru/20220804/spetstekhnika-1807169792.html
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владимирская область
докучаевск
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общество, владимирская область, докучаевск, донбасс, lada vesta
13:34 05.08.2022
 
Владимирская область направила спецтехнику в Докучаевск в ДНР

Владимирская область направила спецтехнику для восстановления Докучаевска в ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДокучаевск
Докучаевск - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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РЯЗАНЬ, 5 авг – РИА Новости. Владимирская область направила специальную технику, в том числе погрузчики, дорожную машину и автокран, для восстановления подшефного Докучаевска в ДНР, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев.
В Донецке 5 июля состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве Владимирской области и Докучаевска.
"Начали активную помощь Донбассу в восстановлении инфраструктуры. Сегодня из Владимирской области в наш подшефный город Докучаевск отправилась спецтехника. В составе колонны: два погрузчика, комбинированная дорожная машина, автокран, автовышка и Lada Niva Travel", - сообщил Авдеев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в Докучаевске сейчас находится порядка 40 жителей региона - дорожников, специалистов в сфере ЖКХ и строительства, поставляются стройматериалы. В ближайшие дни регион планирует направить гуманитарный груз с вещами и продуктами, а также книгами и учебной литературой для детей.
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"Помочь жителям Донбасса вернуться к нормальной жизни – наш общий долг. Им нужна наша поддержка. Разрушений масса, обстрелами повреждены дороги, здания, инженерные системы... Первоочередная задача – подготовка социально значимых объектов к зиме. Надо успеть завершить работы до первых холодов", - отметил владимирский врио губернатора.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоВладимирская областьДокучаевскДонбассLada Vesta
 
 
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