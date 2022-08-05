https://ria.ru/20220805/donbass-1807423470.html

В ДНР с начала эскалации погибли 290 мирных жителей

В ДНР с начала эскалации погибли 290 мирных жителей - РИА Новости, 05.08.2022

В ДНР с начала эскалации погибли 290 мирных жителей

В Донецкой Народной Республике за 170 дней эскалации погибли 290 гражданских, пострадали 2896, в том числе 190 детей, сообщило в пятницу представительство ДНР в РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T11:00

2022-08-05T11:00

2022-08-05T11:09

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

нато

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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике за 170 дней эскалации погибли 290 гражданских, пострадали 2896, в том числе 190 детей, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За 170 дней эскалации погибли 290 гражданских лиц, в том числе 17 детей", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Отмечается, что за этот период пострадали 2896 мирных жителей, в том числе 190 детей."За время эскалации ведомство зафиксировало 7334 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 7003", - добавили в ведомстве.Согласно данным представительства, за этот период украинские войска выпустили по территории ДНР 59 333 боеприпаса различного калибра, включая 31 ракету из ОТРК "Точка-У", 14 ракет РСЗО "Смерч", 199 ракет РСЗО "Ураган" и 10 064 ракеты РСЗО "Град", а также 5106 снарядов применяемого НАТО калибра 155 миллиметров.В результате обстрелов со стороны украинских войск повреждения получили 6188 жилых домов и 1372 объекта гражданской инфраструктуры, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20220805/donbass-1807399628.html

https://ria.ru/20220804/razminirovanie-1807364295.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, нато