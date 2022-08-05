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В ДНР с начала эскалации погибли 290 мирных жителей - РИА Новости, 05.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220805/donbass-1807423470.html
В ДНР с начала эскалации погибли 290 мирных жителей
В ДНР с начала эскалации погибли 290 мирных жителей - РИА Новости, 05.08.2022
В ДНР с начала эскалации погибли 290 мирных жителей
В Донецкой Народной Республике за 170 дней эскалации погибли 290 гражданских, пострадали 2896, в том числе 190 детей, сообщило в пятницу представительство ДНР в РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T11:00
2022-08-05T11:09
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
нато
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике за 170 дней эскалации погибли 290 гражданских, пострадали 2896, в том числе 190 детей, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За 170 дней эскалации погибли 290 гражданских лиц, в том числе 17 детей", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Отмечается, что за этот период пострадали 2896 мирных жителей, в том числе 190 детей."За время эскалации ведомство зафиксировало 7334 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 7003", - добавили в ведомстве.Согласно данным представительства, за этот период украинские войска выпустили по территории ДНР 59 333 боеприпаса различного калибра, включая 31 ракету из ОТРК "Точка-У", 14 ракет РСЗО "Смерч", 199 ракет РСЗО "Ураган" и 10 064 ракеты РСЗО "Град", а также 5106 снарядов применяемого НАТО калибра 155 миллиметров.В результате обстрелов со стороны украинских войск повреждения получили 6188 жилых домов и 1372 объекта гражданской инфраструктуры, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20220805/donbass-1807399628.html
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в мире, донецкая народная республика, нато
11:00 05.08.2022 (обновлено: 11:09 05.08.2022)
 
В ДНР с начала эскалации погибли 290 мирных жителей

В ДНР заявили, что с начала эскалации погибли 290 мирных жителей, 2896 человек пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудники строительной компании из Санкт-Петербурга "Модуль Центр" ведут восстановительные работы в разрушенной в результате обстрелов школы № 65 Мариуполя
Сотрудники строительной компании из Санкт-Петербурга Модуль Центр ведут восстановительные работы в разрушенной в результате обстрелов школы № 65 Мариуполя - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудники строительной компании из Санкт-Петербурга "Модуль Центр" ведут восстановительные работы в разрушенной в результате обстрелов школы № 65 Мариуполя. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике за 170 дней эскалации погибли 290 гражданских, пострадали 2896, в том числе 190 детей, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За 170 дней эскалации погибли 290 гражданских лиц, в том числе 17 детей", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Отмечается, что за этот период пострадали 2896 мирных жителей, в том числе 190 детей.
"За время эскалации ведомство зафиксировало 7334 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 7003", - добавили в ведомстве.
Согласно данным представительства, за этот период украинские войска выпустили по территории ДНР 59 333 боеприпаса различного калибра, включая 31 ракету из ОТРК "Точка-У", 14 ракет РСЗО "Смерч", 199 ракет РСЗО "Ураган" и 10 064 ракеты РСЗО "Град", а также 5106 снарядов применяемого НАТО калибра 155 миллиметров.
В результате обстрелов со стороны украинских войск повреждения получили 6188 жилых домов и 1372 объекта гражданской инфраструктуры, отметили в ведомстве.
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