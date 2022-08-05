11:00 05.08.2022 (обновлено: 11:09 05.08.2022)
В ДНР с начала эскалации погибли 290 мирных жителей
В ДНР заявили, что с начала эскалации погибли 290 мирных жителей, 2896 человек пострадали
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудники строительной компании из Санкт-Петербурга "Модуль Центр" ведут восстановительные работы в разрушенной в результате обстрелов школы № 65 Мариуполя
Сотрудники строительной компании из Санкт-Петербурга "Модуль Центр" ведут восстановительные работы в разрушенной в результате обстрелов школы № 65 Мариуполя. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике за 170 дней эскалации погибли 290 гражданских, пострадали 2896, в том числе 190 детей, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За 170 дней эскалации погибли 290 гражданских лиц, в том числе 17 детей", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Отмечается, что за этот период пострадали 2896 мирных жителей, в том числе 190 детей.
"За время эскалации ведомство зафиксировало 7334 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 7003", - добавили в ведомстве.
Согласно данным представительства, за этот период украинские войска выпустили по территории ДНР 59 333 боеприпаса различного калибра, включая 31 ракету из ОТРК "Точка-У", 14 ракет РСЗО "Смерч", 199 ракет РСЗО "Ураган" и 10 064 ракеты РСЗО "Град", а также 5106 снарядов применяемого НАТО калибра 155 миллиметров.
В результате обстрелов со стороны украинских войск повреждения получили 6188 жилых домов и 1372 объекта гражданской инфраструктуры, отметили в ведомстве.