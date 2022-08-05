https://ria.ru/20220805/donbass-1807399628.html
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли шесть человек
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли шесть человек - РИА Новости, 05.08.2022
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли шесть человек
Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 67 раз, выпустив 434 боеприпаса, шесть мирных жителей погибли, 30 получили ранения, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T09:20
2022-08-05T09:20
2022-08-05T09:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
кировский район
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 67 раз, выпустив 434 боеприпаса, шесть мирных жителей погибли, 30 получили ранения, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За истекшие сутки представительство сообщало о 67 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... (Выпущено) 434 единицы различных боеприпасов. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели шести гражданских лиц в Ворошиловском и Кировском районах Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 30 гражданских лиц", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
https://radiosputnik.ria.ru/20220804/deti-1807340148.html
украина
кировский район
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, кировский район, донецк (днр)
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли шесть человек
В ДНР заявили, что за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли шесть человек