https://ria.ru/20220805/donbass-1807399628.html

В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли шесть человек

В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли шесть человек - РИА Новости, 05.08.2022

В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли шесть человек

Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 67 раз, выпустив 434 боеприпаса, шесть мирных жителей погибли, 30 получили ранения, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T09:20

2022-08-05T09:20

2022-08-05T09:20

специальная военная операция на украине

в мире

украина

кировский район

донецк (днр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807215501_0:0:3010:1693_1920x0_80_0_0_7ebbb59bb778d273df70792bf20bd6f4.jpg

ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 67 раз, выпустив 434 боеприпаса, шесть мирных жителей погибли, 30 получили ранения, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За истекшие сутки представительство сообщало о 67 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... (Выпущено) 434 единицы различных боеприпасов. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели шести гражданских лиц в Ворошиловском и Кировском районах Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 30 гражданских лиц", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://radiosputnik.ria.ru/20220804/deti-1807340148.html

украина

кировский район

донецк (днр)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, кировский район, донецк (днр)