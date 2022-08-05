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В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли шесть человек - РИА Новости, 05.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220805/donbass-1807399628.html
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли шесть человек
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли шесть человек - РИА Новости, 05.08.2022
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли шесть человек
Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 67 раз, выпустив 434 боеприпаса, шесть мирных жителей погибли, 30 получили ранения, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T09:20
2022-08-05T09:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
кировский район
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 67 раз, выпустив 434 боеприпаса, шесть мирных жителей погибли, 30 получили ранения, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За истекшие сутки представительство сообщало о 67 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... (Выпущено) 434 единицы различных боеприпасов. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели шести гражданских лиц в Ворошиловском и Кировском районах Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 30 гражданских лиц", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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украина
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в мире, украина, кировский район, донецк (днр)
09:20 05.08.2022
 
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли шесть человек

В ДНР заявили, что за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли шесть человек

© РИА Новости / Перейти в фотобанкБрусчатка, поврежденная в результате обстрела ВСУ центра Донецка
Брусчатка, поврежденная в результате обстрела ВСУ центра Донецка - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости
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Брусчатка, поврежденная в результате обстрела ВСУ центра Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 67 раз, выпустив 434 боеприпаса, шесть мирных жителей погибли, 30 получили ранения, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 67 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... (Выпущено) 434 единицы различных боеприпасов. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели шести гражданских лиц в Ворошиловском и Кировском районах Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 30 гражданских лиц", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Последствия обстрела Макеевки в ДНР - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
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Штаб теробороны ДНР: три ребенка пострадали при обстреле Макеевки
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКировский районДонецк (ДНР)
 
 
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