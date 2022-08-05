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Украинские войска обстреляли Донецк и Михайловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Михайловку - РИА Новости, 05.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Михайловку
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и село Михайловка, выпустив по 5 снарядов калибрами 152 и 122 миллиметра, сообщило представительство... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T08:15
2022-08-05T08:15
2022-08-05T08:15
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
куйбышевский район
украина
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ДОНЕЦК, 5 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и село Михайловка, выпустив по 5 снарядов калибрами 152 и 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07:35 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Михайловка: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм; 07:45 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.
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донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), куйбышевский район, украина
Украинские войска обстреляли Донецк и Михайловку
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку и Михайловке десять тяжелых снарядов