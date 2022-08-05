https://ria.ru/20220805/donbass-1807393660.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Михайловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Михайловку - РИА Новости, 05.08.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Михайловку

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и село Михайловка, выпустив по 5 снарядов калибрами 152 и 122 миллиметра, сообщило представительство... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T08:15

2022-08-05T08:15

2022-08-05T08:15

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

куйбышевский район

украина

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ДОНЕЦК, 5 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и село Михайловка, выпустив по 5 снарядов калибрами 152 и 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07:35 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Михайловка: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм; 07:45 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220805/obstrel-1807388128.html

донецк (днр)

куйбышевский район

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), куйбышевский район, украина