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Источник: в Херсоне обезвредили спящую ячейку украинских диверсантов - РИА Новости, 05.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220805/diversanty-1807382700.html
Источник: в Херсоне обезвредили спящую ячейку украинских диверсантов
Источник: в Херсоне обезвредили спящую ячейку украинских диверсантов - РИА Новости, 05.08.2022
Источник: в Херсоне обезвредили спящую ячейку украинских диверсантов
Российские силовики обезвредили в Херсоне "спящую ячейку" диверсантов из украинской территориальной обороны, ее члены, включая двух командиров, задержаны,... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T03:03
2022-08-05T10:37
специальная военная операция на украине
херсон
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
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ХЕРСОН, 5 авг – РИА Новости. Российские силовики обезвредили в Херсоне "спящую ячейку" диверсантов из украинской территориальной обороны, ее члены, включая двух командиров, задержаны, сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур."В рамках работы по своевременному выявлению, предупреждению и пресечению возможных диверсионных акций ВСУ в отношении российских военнослужащих, находящихся в пунктах временной дислокации зоны оперативной ответственности, была вскрыта работа "спящей ячейки" территориальной обороны, дислоцировавшейся на территории Херсона", - сказал собеседник агентства.Всего выявили 16 членов группы, установлены их паспортные данные, места проживания, в том числе – командира взвода и командира отделения. Изъяты автоматы Калашникова с патронами, гранаты, карабины и ружья, штык-ножи, а также списки личного состава территориальной обороны, учебно-методические пособия по проведению диверсий на объектах инфраструктуры города. "Кроме того, установлен адрес, по которому проводились конспиративные встречи членов – в одном из турагентств", - уточнил источник.По словам собеседника агентства, после начала спецоперации перед теробороной ставилась задача не пустить на городские объекты российских военных. "После входа вооруженных сил России на территорию Херсонской области участники территориальной обороны были распущены командованием до особого распоряжения, с задачей по вовлечению новых участников", - добавил представитель российских силовиков.Задержанный командир украинского взвода лейтенант Денис Яковенко сообщил, что группа изначально входила в херсонскую территориальную оборону, которая размещалась в зданиях школ. При обучении, по его словам, "основными направлениями были разведывательная и диверсионная подготовка, каким образом выводится из строя техника, куда надо закладывать заряды, чтобы вывести из строя технику, дороги, мосты, чтобы это было наверняка".После входа российских вооруженных сил в Херсон вышестоящий командир дал команду разойтись по домам и ждать дальнейших указаний, сказал Яковенко. После этого члены группы связывались через мессенджер Signal, где выполняли задания по выявлению мест дислокации российских военных."С марта по июль я выходил на связь с командирами отделений. Где-то в апреле я встретился с подчиненным — командиром отделения с позывным "Малой" — и сказал ему, чтобы он по возможности занимался подбором людей в территориальную оборону. Также в конце апреля – начале мая на связь со мной вышел командир батальона и дал указание выехать в Николаев, на что я ответил отказом. Потом он потребовал представить список моего взвода с номерами телефонов для возможной организации группы терактов", - сказал командир взвода.Его подчиненный Виталий Кукушкин сообщил, что его взводный дал команду всем залечь на дно и никаких действий не предпринимать. "Чтобы оружие спрятали и у себя оставили, вели наблюдение за Вооруженными силами РФ, выявляли их месторасположения, и при первой возможности по звонку их собрать… Меня он просил, чтобы я по возможности находил бы людей, беседовал, чтобы вербовать в территориальную оборону", - сказал Кукушкин. При этом, по его словам, практически никто из тех, кому он предлагал, не соглашался.Ранее в Херсоне обнаружили несколько диверсионных украинских групп, в том числе наводчиков ракетно-артиллерийских ударов. В течение июля российские силовики выявили и одну из самых крупных диверсионных групп на территории Херсона и области, которую курировали сотрудники Службы безопасности Украины из Одессы, были задержаны ее члены, а помимо оружия изъято 48 килограммов тротила, который хотели использовать для подрыва железной дороги. Также были обнаружены несколько схронов с оружием: гранатометами, автоматами, пулеметом и даже двумя ПЗРК "Игла". Кроме того, российские силовики нашли перевалочный пункт украинских диверсионных групп и несколько огневых позиций, оборудованных для обстрелов трасс, по которым передвигаются конвои с гуманитарной помощью, российская военная техника и гражданский автотранспорт.
https://ria.ru/20220729/diversanty-1805788790.html
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Кадры допроса украинских диверсантов
"Спящая ячейка" украинской теробороны обезврежена в Херсоне, ее члены, включая двух командиров, задержаны, сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур. Всего выявлено 16 членов группы, есть их паспортные данные, места проживания. Сами задержанные рассказали РИА Новости, что их готовили к подрывной деятельности - выводить из строя технику, взрывать мосты и дороги.
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херсон, россия, херсонская область , вооруженные силы украины
03:03 05.08.2022 (обновлено: 10:37 05.08.2022)
 
Источник: в Херсоне обезвредили спящую ячейку украинских диверсантов

Российские силовики обезвредили спящую ячейку украинских диверсантов в Херсоне

Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 5 авг – РИА Новости. Российские силовики обезвредили в Херсоне "спящую ячейку" диверсантов из украинской территориальной обороны, ее члены, включая двух командиров, задержаны, сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур.
"В рамках работы по своевременному выявлению, предупреждению и пресечению возможных диверсионных акций ВСУ в отношении российских военнослужащих, находящихся в пунктах временной дислокации зоны оперативной ответственности, была вскрыта работа "спящей ячейки" территориальной обороны, дислоцировавшейся на территории Херсона", - сказал собеседник агентства.
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Всего выявили 16 членов группы, установлены их паспортные данные, места проживания, в том числе – командира взвода и командира отделения. Изъяты автоматы Калашникова с патронами, гранаты, карабины и ружья, штык-ножи, а также списки личного состава территориальной обороны, учебно-методические пособия по проведению диверсий на объектах инфраструктуры города. "Кроме того, установлен адрес, по которому проводились конспиративные встречи членов – в одном из турагентств", - уточнил источник.
По словам собеседника агентства, после начала спецоперации перед теробороной ставилась задача не пустить на городские объекты российских военных. "После входа вооруженных сил России на территорию Херсонской области участники территориальной обороны были распущены командованием до особого распоряжения, с задачей по вовлечению новых участников", - добавил представитель российских силовиков.
Задержанный командир украинского взвода лейтенант Денис Яковенко сообщил, что группа изначально входила в херсонскую территориальную оборону, которая размещалась в зданиях школ. При обучении, по его словам, "основными направлениями были разведывательная и диверсионная подготовка, каким образом выводится из строя техника, куда надо закладывать заряды, чтобы вывести из строя технику, дороги, мосты, чтобы это было наверняка".
После входа российских вооруженных сил в Херсон вышестоящий командир дал команду разойтись по домам и ждать дальнейших указаний, сказал Яковенко. После этого члены группы связывались через мессенджер Signal, где выполняли задания по выявлению мест дислокации российских военных.
"С марта по июль я выходил на связь с командирами отделений. Где-то в апреле я встретился с подчиненным — командиром отделения с позывным "Малой" — и сказал ему, чтобы он по возможности занимался подбором людей в территориальную оборону. Также в конце апреля – начале мая на связь со мной вышел командир батальона и дал указание выехать в Николаев, на что я ответил отказом. Потом он потребовал представить список моего взвода с номерами телефонов для возможной организации группы терактов", - сказал командир взвода.
Его подчиненный Виталий Кукушкин сообщил, что его взводный дал команду всем залечь на дно и никаких действий не предпринимать. "Чтобы оружие спрятали и у себя оставили, вели наблюдение за Вооруженными силами РФ, выявляли их месторасположения, и при первой возможности по звонку их собрать… Меня он просил, чтобы я по возможности находил бы людей, беседовал, чтобы вербовать в территориальную оборону", - сказал Кукушкин. При этом, по его словам, практически никто из тех, кому он предлагал, не соглашался.
Ранее в Херсоне обнаружили несколько диверсионных украинских групп, в том числе наводчиков ракетно-артиллерийских ударов. В течение июля российские силовики выявили и одну из самых крупных диверсионных групп на территории Херсона и области, которую курировали сотрудники Службы безопасности Украины из Одессы, были задержаны ее члены, а помимо оружия изъято 48 килограммов тротила, который хотели использовать для подрыва железной дороги. Также были обнаружены несколько схронов с оружием: гранатометами, автоматами, пулеметом и даже двумя ПЗРК "Игла".
Кроме того, российские силовики нашли перевалочный пункт украинских диверсионных групп и несколько огневых позиций, оборудованных для обстрелов трасс, по которым передвигаются конвои с гуманитарной помощью, российская военная техника и гражданский автотранспорт.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонРоссияХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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