https://ria.ru/20220805/britantsy-1807527041.html

Британцы пришли в ярость из-за очередных обвинений в адрес России

Британцы пришли в ярость из-за очередных обвинений в адрес России - РИА Новости, 05.08.2022

Британцы пришли в ярость из-за очередных обвинений в адрес России

Управляющий Банка Англии Эндрю Бейли заявил о вине России в накрывшем Британию экономическом кризисе и вызвал резкую реакцию читателей Daily Mail. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T15:01

2022-08-05T15:01

2022-08-05T16:48

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Управляющий Банка Англии Эндрю Бейли заявил о вине России в накрывшем Британию экономическом кризисе и вызвал резкую реакцию читателей Daily Mail.Регулятор прогнозирует мощную рецессию в этом и будущем годах из-за подорожания энергоносителей: банк ожидает падение ВВП в 2023 году на 2,1 процента и всплеск инфляции до 13 процентов. Увеличится стоимость продовольствия, топлива, других товаров и услуг, а также вырастут ставки по ипотеке и безработица."А люди что, действительно думали, что мировые правительства могут напечатать миллиарды долларов/фунтов стерлингов, раздать их всем за то, что они не работают, и это не вызовет никаких последствий?" — написал P4TTL.Он добавил, что британцы будут долгие годы расплачиваться за эту "глупость".D.M is Non Domicile обвинил британское правительство в некомпетентности и растрате."Оно потратило не весть на что сотни миллиардов фунтов, которые только обогатили министров-консерваторов!" — возмутился юзер.Casaloco обвинил в кризисе США: по его мнению, Вашингтон заставил европейцев отказаться от дешевого российского топлива, чтобы поставлять им свой дорогой газ."Затем США покупают более дешевые российские нефть и газ, что делает заводы в Америке намного рентабельнее, чем заводы в Европе", — продолжил он.В итоге в США промышленность восстанавливается, а в Европе — разрушается, что ставит "геополитический мат" всем. Также пользователь заявил, что выравнивание уровня жизни внутри ЕС произошло за счет обеднения Британии и Германии, а не обогащения стран Восточной Европы. Он также отметил, что Америку нужно вернуть в ее "ящик"."Закрыть все американские базы в Европе, лишить ее контроля и участия в мировой банковской системе, выгнать НАТО из Ирака и Сирии и заключить мир с Россией", — заключил читатель."Когда, наконец, люди у нас проснутся и поймут, что нынешнее британское правительство не заботится ни о ком другом, кроме как о себе и о своих спонсорах-миллиардерах?" — спросил Showtime Reds.Three curls, в свою очередь, поинтересовался, что правящая партия сделала, чтобы предотвратить "ужасное развитие событий" за 12 лет у власти."Вот чем нам обернулся этот чертов Брексит!" — прокомментировал DeportHancock."Не позволяйте Лиз Трасс или Сунаку делать вид, что они сумеют все исправить. Они тоже виноваты во всей нынешней куче проблем!" — призвал Mistake Not.Pippa2000 написала, что еле сводит концы с концами из-за подорожания всех товаров и даже не в состоянии что-то откладывать."Скоро я потеряю свой дом... Я мать-одиночка, работаю полный рабочий день. Мой бюджет был всегда ограничен, и с самого начала у меня не было никаких резервов. Мои платежи по ипотеке выросли", — пояснила она."Я покинул нынешнюю Великобританию навсегда в декабре прошлого года. Мне все здесь надоело, я сыт по горло. Мне 64 года, и меня действительно начало угнетать то, как исчезает с лица земли моя любимая старая родина", — прокомментировал Steve Kent.По его словам, жизнь в Британии из "сериала о любви" превратилась в сплошное запустение и вымирание.Западные страны столкнулись с резким ростом цен на топливо после введения масштабных санкций против России в ответ на спецоперацию российской армии на Украине. Под удар попал главным образом финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод оплаты за газ недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220804/krizis-1807124744.html

https://ria.ru/20220730/krizis-1806056705.html

https://ria.ru/20220730/ssha-1806044190.html

https://ria.ru/20220729/britaniya-1805899713.html

https://ria.ru/20220727/britaniya-1805408650.html

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в мире, россия, сша, великобритания, евросоюз, нато