Рейтинг@Mail.ru
Россия опровергла сообщения о повышенной боеготовности ядерных сил страны - РИА Новости, 05.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220805/boegotovnost-1807648313.html
Россия опровергла сообщения о повышенной боеготовности ядерных сил страны
Россия опровергла сообщения о повышенной боеготовности ядерных сил страны - РИА Новости, 05.08.2022
Россия опровергла сообщения о повышенной боеготовности ядерных сил страны
Утверждения о том, что ядерные силы РФ переведены в режим повышенной боеготовности, не соответствуют действительности, заявил на Обзорной конференции ДНЯО... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T20:35
2022-08-05T23:29
россия
оон
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
андрей белоусов
владимир путин
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767193392_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_6625a619cd0ea5a4a42758df108b6676.jpg
ООН, 5 авг – РИА Новости. Утверждения о том, что ядерные силы РФ переведены в режим повышенной боеготовности, не соответствуют действительности, заявил на Обзорной конференции ДНЯО замглавы российской делегации Андрей Белоусов. "Утверждения о том, что российские ядерные силы приведены в состояние повышенной боеготовности, не соответствуют действительности. Президент России (Владимир Путин) приказал временно перевести силы сдерживания на особой режим дежурства, что означает переход смен пунктов управления стратегическими силами к несению дежурства усиленным составом", - сказал Белоусов."Это также подразумевает повышение бдительности, а не состояние повышенной боевой готовности стратегических ядерных сил. Это совершенно разные вещи", - заявил он.Применение ядерного оружия на Украине невозможно в нынешних условиях, учитывая доктрину РФ, добавил Белоусов."Мы уже указывали на несостоятельность и беспочвенность утверждений, что Россия угрожает применить ядерное оружие на Украине и против Украины. Это невозможно с учетом того, что российские доктринальные установки жестко лимитируют чрезвычайные ситуации, при которых возможно гипотетическое применение ядерного оружия, а именно, - в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения, либо в ответ на агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства", - сказал Белоусов."Ни один из этих гипотетических сценариев не имеет отношения к ситуации на Украине", - добавил он.Президент России Владимир Путин спустя несколько дней после начала в феврале специальной военной операции на Украине перевел в режим особой готовности силы стратегического сдерживания, которые включают ядерное оружие. В Кремле в этой связи заявляли, что у России нет планов применения ядерного оружия. Глава российского МИД Сергей Лавров в апреле заявлял о "весьма существенных" рисках ядерной войны, однако подчеркивал, что принципиальная позиция России заключается в недопустимости применения ядерного оружия.
https://ria.ru/20220801/putin-1806498296.html
https://ria.ru/20220805/oruzhie-1807610913.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767193392_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_76dbf08e73428211fe131e14a550d9a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, оон, в мире, украина, ситуация в днр и лнр, андрей белоусов, владимир путин, сергей лавров
20:35 05.08.2022 (обновлено: 23:29 05.08.2022)
 
Россия опровергла сообщения о повышенной боеготовности ядерных сил страны

Делегация России в ООН опровергла сообщения о повышенной боеготовности ядерных сил страны

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание постпредства России при ООН в Женеве
Здание постпредства России при ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Здание постпредства России при ООН в Женеве . Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 5 авг – РИА Новости. Утверждения о том, что ядерные силы РФ переведены в режим повышенной боеготовности, не соответствуют действительности, заявил на Обзорной конференции ДНЯО замглавы российской делегации Андрей Белоусов.
"Утверждения о том, что российские ядерные силы приведены в состояние повышенной боеготовности, не соответствуют действительности. Президент России (Владимир Путин) приказал временно перевести силы сдерживания на особой режим дежурства, что означает переход смен пунктов управления стратегическими силами к несению дежурства усиленным составом", - сказал Белоусов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 18:00
В ядерной войне не может быть победителей, заявил Путин
"Это также подразумевает повышение бдительности, а не состояние повышенной боевой готовности стратегических ядерных сил. Это совершенно разные вещи", - заявил он.
Применение ядерного оружия на Украине невозможно в нынешних условиях, учитывая доктрину РФ, добавил Белоусов.
"Мы уже указывали на несостоятельность и беспочвенность утверждений, что Россия угрожает применить ядерное оружие на Украине и против Украины. Это невозможно с учетом того, что российские доктринальные установки жестко лимитируют чрезвычайные ситуации, при которых возможно гипотетическое применение ядерного оружия, а именно, - в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения, либо в ответ на агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства", - сказал Белоусов.
"Ни один из этих гипотетических сценариев не имеет отношения к ситуации на Украине", - добавил он.
Президент России Владимир Путин спустя несколько дней после начала в феврале специальной военной операции на Украине перевел в режим особой готовности силы стратегического сдерживания, которые включают ядерное оружие. В Кремле в этой связи заявляли, что у России нет планов применения ядерного оружия. Глава российского МИД Сергей Лавров в апреле заявлял о "весьма существенных" рисках ядерной войны, однако подчеркивал, что принципиальная позиция России заключается в недопустимости применения ядерного оружия.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
18:07
Делегация России в ООН призвала вернуть американское ядерное оружие в США
 
РоссияООНВ миреУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРАндрей БелоусовВладимир ПутинСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала