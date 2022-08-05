https://ria.ru/20220805/boegotovnost-1807648313.html

Россия опровергла сообщения о повышенной боеготовности ядерных сил страны

Россия опровергла сообщения о повышенной боеготовности ядерных сил страны - РИА Новости, 05.08.2022

Россия опровергла сообщения о повышенной боеготовности ядерных сил страны

Утверждения о том, что ядерные силы РФ переведены в режим повышенной боеготовности, не соответствуют действительности, заявил на Обзорной конференции ДНЯО... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T20:35

2022-08-05T20:35

2022-08-05T23:29

россия

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андрей белоусов

владимир путин

сергей лавров

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ООН, 5 авг – РИА Новости. Утверждения о том, что ядерные силы РФ переведены в режим повышенной боеготовности, не соответствуют действительности, заявил на Обзорной конференции ДНЯО замглавы российской делегации Андрей Белоусов. "Утверждения о том, что российские ядерные силы приведены в состояние повышенной боеготовности, не соответствуют действительности. Президент России (Владимир Путин) приказал временно перевести силы сдерживания на особой режим дежурства, что означает переход смен пунктов управления стратегическими силами к несению дежурства усиленным составом", - сказал Белоусов."Это также подразумевает повышение бдительности, а не состояние повышенной боевой готовности стратегических ядерных сил. Это совершенно разные вещи", - заявил он.Применение ядерного оружия на Украине невозможно в нынешних условиях, учитывая доктрину РФ, добавил Белоусов."Мы уже указывали на несостоятельность и беспочвенность утверждений, что Россия угрожает применить ядерное оружие на Украине и против Украины. Это невозможно с учетом того, что российские доктринальные установки жестко лимитируют чрезвычайные ситуации, при которых возможно гипотетическое применение ядерного оружия, а именно, - в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения, либо в ответ на агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства", - сказал Белоусов."Ни один из этих гипотетических сценариев не имеет отношения к ситуации на Украине", - добавил он.Президент России Владимир Путин спустя несколько дней после начала в феврале специальной военной операции на Украине перевел в режим особой готовности силы стратегического сдерживания, которые включают ядерное оружие. В Кремле в этой связи заявляли, что у России нет планов применения ядерного оружия. Глава российского МИД Сергей Лавров в апреле заявлял о "весьма существенных" рисках ядерной войны, однако подчеркивал, что принципиальная позиция России заключается в недопустимости применения ядерного оружия.

https://ria.ru/20220801/putin-1806498296.html

https://ria.ru/20220805/oruzhie-1807610913.html

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россия, оон, в мире, украина, ситуация в днр и лнр, андрей белоусов, владимир путин, сергей лавров