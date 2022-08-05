https://ria.ru/20220805/belorussiya-1807469018.html

Лукашенко предоставил гражданство семье мальчика, взявшего у него интервью

Лукашенко предоставил гражданство семье мальчика, взявшего у него интервью - РИА Новости, 05.08.2022

Лукашенко предоставил гражданство семье мальчика, взявшего у него интервью

Семья подростка из Латвии Ильи Карозы, взявшего интервью у президента Белоруссии Александра Лукашенко на открытии "Славянского базара" в Витебске, получила... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T12:44

2022-08-05T12:44

2022-08-05T12:44

в мире

белоруссия

латвия

александр лукашенко

витебск

славянский базар в витебске

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МИНСК, 5 авг – РИА Новости. Семья подростка из Латвии Ильи Карозы, взявшего интервью у президента Белоруссии Александра Лукашенко на открытии "Славянского базара" в Витебске, получила белорусское гражданство, сообщило госиздание "СБ.Беларусь сегодня".Ранее белорусский телеканал ОНТ сообщил, что семья латвийского мальчика, взявшего у Лукашенко интервью, переехала в Белоруссию из-за разразившегося в Латвии скандала. Лукашенко заявлял, что ученикам рижской детской Академии радио и телевидения и их родителям могут предоставить белорусское гражданство по ускоренной процедуре."В УВД Витебского облисполкома подростку, его маме, младшим брату и сестре сегодня выдали справки о приобретении белорусского гражданства. Весь пакет документов сейчас передан ими для оформления паспортов. Их выдача – дело ближайшего времени", - говорится в сообщении на сайте издания.Мальчик также рассказал изданию о своих планах в Белоруссии. "Хочу продолжить семейную династию военных. Буду поступать в Витебское кадетское училище. Журналистом быть не планирую – это было увлекательное хобби, которое помогало развиваться, расширять кругозор и узнавать лучше жизнь через материалы и встречи с интересными людьми. Когда мы шли на интервью с Президентом Беларуси, то воспринимал это как возможность сделать крутой материал, который станет поводом для гордости дома", - сказал он.По данным издания, бабушка Ильи Надежда Бухарина, учредитель Рижской детской академии радио и телевидения, "погружена в грядущие планы по открытию здесь академии". По ее словам, поддержка местных органов власти в Белоруссии есть, как вариант, помещение для академии уже подобрано в стенах концертного зала "Витебск". Ожидается, что проект заработает в начале 2023 года.Ранее глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поручил проверить деятельность рижской детской академии радио и телевидения Academy KidsTV и пригрозил ей закрытием после того, как воспитанники академии взяли интервью у президента Белоруссии во время фестиваля "Славянский базар" в Витебске и спросили у Лукашенко о его формуле успеха. По словам латвийского министра, "при открытом игнорировании рекомендаций МИД по безопасности поездок и участии в информационной войне деятельность таких организаций недопустима и должна быть прекращена".Латвийские спецслужбы провели проверку деятельности молодежной телеакадемии KidsTV. По данным LTV.lv, "ответственные органы выяснили", что KidsTV "не имеет ни аккредитации, ни лицензии в качестве программы образования по интересам", поэтому работает "фактически без законных оснований".

https://ria.ru/20220718/svoboda-1803254812.html

https://ria.ru/20220527/belorussiya-1791297553.html

https://ria.ru/20220424/lukashenko-1785166278.html

белоруссия

латвия

витебск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, латвия, александр лукашенко, витебск, славянский базар в витебске