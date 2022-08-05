https://ria.ru/20220805/bayraktar-1807648189.html

Путин не обсуждал с Эрдоганом закупку дронов Bayraktar, заявил Песков

Путин не обсуждал с Эрдоганом закупку дронов Bayraktar, заявил Песков - РИА Новости, 05.08.2022

Путин не обсуждал с Эрдоганом закупку дронов Bayraktar, заявил Песков

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган не обсуждали вопросы возможного производства в России или закупку у Турции беспилотников Bayraktar,... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T20:35

2022-08-05T20:35

2022-08-05T20:35

россия

турция

сочи

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган не обсуждали вопросы возможного производства в России или закупку у Турции беспилотников Bayraktar, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Переговоры президентов двух стран прошли в пятницу в Сочи. Беседа длилась более четырех часов.Песков отрицательно ответил на вопрос, обсуждали ли лидеры вопросы, связанные с турецкими беспилотниками. "Нет", - сказал он.

https://ria.ru/20220805/sdelka-1807646389.html

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турция

сочи

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россия, турция, сочи