https://ria.ru/20220805/bayraktar-1807648189.html
Путин не обсуждал с Эрдоганом закупку дронов Bayraktar, заявил Песков
Путин не обсуждал с Эрдоганом закупку дронов Bayraktar, заявил Песков - РИА Новости, 05.08.2022
Путин не обсуждал с Эрдоганом закупку дронов Bayraktar, заявил Песков
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган не обсуждали вопросы возможного производства в России или закупку у Турции беспилотников Bayraktar,... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T20:35
2022-08-05T20:35
2022-08-05T20:35
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сочи
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган не обсуждали вопросы возможного производства в России или закупку у Турции беспилотников Bayraktar, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Переговоры президентов двух стран прошли в пятницу в Сочи. Беседа длилась более четырех часов.Песков отрицательно ответил на вопрос, обсуждали ли лидеры вопросы, связанные с турецкими беспилотниками. "Нет", - сказал он.
https://ria.ru/20220805/sdelka-1807646389.html
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россия, турция, сочи
Путин не обсуждал с Эрдоганом закупку дронов Bayraktar, заявил Песков
Песков: Путин и Эрдоган не говорили о закупке Bayraktar или об их производстве в России