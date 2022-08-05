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Путин не обсуждал с Эрдоганом закупку дронов Bayraktar, заявил Песков - РИА Новости, 05.08.2022
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Путин не обсуждал с Эрдоганом закупку дронов Bayraktar, заявил Песков
Путин не обсуждал с Эрдоганом закупку дронов Bayraktar, заявил Песков - РИА Новости, 05.08.2022
Путин не обсуждал с Эрдоганом закупку дронов Bayraktar, заявил Песков
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган не обсуждали вопросы возможного производства в России или закупку у Турции беспилотников Bayraktar,... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T20:35
2022-08-05T20:35
россия
турция
сочи
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган не обсуждали вопросы возможного производства в России или закупку у Турции беспилотников Bayraktar, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Переговоры президентов двух стран прошли в пятницу в Сочи. Беседа длилась более четырех часов.Песков отрицательно ответил на вопрос, обсуждали ли лидеры вопросы, связанные с турецкими беспилотниками. "Нет", - сказал он.
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россия, турция, сочи
20:35 05.08.2022
 
Путин не обсуждал с Эрдоганом закупку дронов Bayraktar, заявил Песков

Песков: Путин и Эрдоган не говорили о закупке Bayraktar или об их производстве в России

© РИА Новости / Алексей КуденкоБеспилотник Bayraktar TB2
Беспилотник Bayraktar TB2 - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Беспилотник Bayraktar TB2. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган не обсуждали вопросы возможного производства в России или закупку у Турции беспилотников Bayraktar, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Переговоры президентов двух стран прошли в пятницу в Сочи. Беседа длилась более четырех часов.
Песков отрицательно ответил на вопрос, обсуждали ли лидеры вопросы, связанные с турецкими беспилотниками. "Нет", - сказал он.
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
20:24
Путин и Эрдоган обсудили выполнение соглашений по продуктовой сделке
 
РоссияТурцияСочи
 
 
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