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Захарова пошутила о полном раздрае в администрации Байдена - РИА Новости, 05.08.2022
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Захарова пошутила о полном раздрае в администрации Байдена
Захарова пошутила о полном раздрае в администрации Байдена - РИА Новости, 05.08.2022
Захарова пошутила о полном раздрае в администрации Байдена
В администрации президента США Джо Байдена полный раздрай, остались специалисты очень узкой специализации, пошутила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T11:52
2022-08-05T11:52
в мире
сша
джо байден
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В администрации президента США Джо Байдена полный раздрай, остались специалисты очень узкой специализации, пошутила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ссылаясь на миниатюру Аркадия Райкина "Кто сшил костюм?".Ранее представитель Белого дома заявил, что госсекретарь Энтони Блинкен будет искать контакта с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях министерской встречи АСЕАН в Камбодже, чтобы обсудить вопрос об обмене заключенными, уточнив, что "если у него будет возможность поймать господина Лаврова за пуговицу, он это сделает"."Блинкен так и не схватил Лаврова за пуговицу. Чем же ответит Белый дом? Волнуюсь. За пуговицы. В администрации Байдена - полный раздрай. Остались специалисты очень узкой специализации", - написала Захарова в Telegram-канале, прикрепив видео из миниатюры Райкина.В миниатюре из сборника "Люди и манекены" обыгрывается комичная ситуация, в которой несколько "специалистов узкого профиля" шьют костюм: один человек пришивает пуговицы, другой - карманы, результат оставляет желать лучшего.
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в мире, сша, джо байден, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
11:52 05.08.2022
 
Захарова пошутила о полном раздрае в администрации Байдена

Захарова: в администрации Байдена остались специалисты очень узкой специализации

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В администрации президента США Джо Байдена полный раздрай, остались специалисты очень узкой специализации, пошутила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ссылаясь на миниатюру Аркадия Райкина "Кто сшил костюм?".
Ранее представитель Белого дома заявил, что госсекретарь Энтони Блинкен будет искать контакта с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях министерской встречи АСЕАН в Камбодже, чтобы обсудить вопрос об обмене заключенными, уточнив, что "если у него будет возможность поймать господина Лаврова за пуговицу, он это сделает".
"Блинкен так и не схватил Лаврова за пуговицу. Чем же ответит Белый дом? Волнуюсь. За пуговицы. В администрации Байдена - полный раздрай. Остались специалисты очень узкой специализации", - написала Захарова в Telegram-канале, прикрепив видео из миниатюры Райкина.
В миниатюре из сборника "Люди и манекены" обыгрывается комичная ситуация, в которой несколько "специалистов узкого профиля" шьют костюм: один человек пришивает пуговицы, другой - карманы, результат оставляет желать лучшего.
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