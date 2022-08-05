https://ria.ru/20220805/babaev-1807269802.html

Кирилл Бабаев: экспорт энергоносителей в Китай можно наращивать бесконечно

Кирилл Бабаев: экспорт энергоносителей в Китай можно наращивать бесконечно - РИА Новости, 05.08.2022

Кирилл Бабаев: экспорт энергоносителей в Китай можно наращивать бесконечно

Китай готов поступиться отношениями с Западом ради того, чтобы закрепиться на российском рынке, уверен директор Института Китая и современной Азии Российской... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T10:00

2022-08-05T10:00

2022-08-05T10:16

интервью

россия

китай

брикс

шос

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Китай готов поступиться отношениями с Западом ради того, чтобы закрепиться на российском рынке, уверен директор Института Китая и современной Азии Российской академии наук Кирилл Бабаев. В интервью РИА Новости он рассказал, почему за долгие годы России и Китаю не удалось сделать прорыв в торговле, чем сегодня две страны полезны друг другу, и как Москве, развивая экономическое партнерство с Азией, не повторить ошибок отношений с Западом. Беседовал Серго Кухианидзе.– В начале сентябре во Владивостоке традиционно пройдет Восточный экономический форум. Что вы ждете в текущих условиях от этого форума?– Прежде всего, большей определенности будущих российско-китайских торгово-экономических отношений.– А что с ними не так? Кажется, что с Китаем-то у нас полное взаимопонимание, которое в условиях санкционного давления только укрепляется, разве нет?– Да, Пекин – наш главный стратегический партнер. Но уровень российско-китайских торгово-экономических отношений, к сожалению, пока отстает от уровня политических связей между двумя странами. Сегодня эту диспропорцию необходимо менять. Причем, двигаться следует по возможности быстро. Отдавая себе отсчет, что от взаимоотношений России с КНР зависит будущее всей экономики Евразии, если не всего мира. Никакого преувеличения, поверьте, в этом нет.Очевидно, что Запад вступил сейчас в полосу жесткого противостояния не только с Москвой, но и с Пекином. Вот почему и Россия, и Китай максимально заинтересованы сегодня в том, чтобы выстроить новые международные торговые и финансовые структуры таким образом, чтобы торговля и платежи были свободны от давления Запада.Если это удастся, со временем к новым структурам, я убежден, присоединятся государства Центральной и Южной Азии, страны ШОС, БРИКС, которые давно говорят о необходимости найти альтернативу существующей финансовой системе, системе международной торговли, где Вашингтон вместе со своими союзниками всё чаще использует методы нелегитимного давления.– Почему, говоря сейчас о дружественных странах на Востоке, мы имеем в виду, прежде всего, Китай? А как же Индия, не забываем ли мы ее?– Конечно, не забываем. С Индией нас тоже связывают привилегированные стратегические отношения, но торгово-экономические связи с Нью-Дели у Москвы существенно меньше. Если наш товарооборот с Индией равен 12 миллиардам долларов, то с КНР – 140 миллиардов долларов.– Но товарооборот Китая с Соединенными Штатами вообще уже перевалил за 600 миллиардов долларов. Если судить по нему, то лучший друг Пекина – Вашингтон, хотя это совсем не так, что подтвердил недавний визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань…– Верно, сегодня противостояние между Китаем и США столь же интенсивно, как и между Россией и США. Причем Вашингтон и Пекин борются друг с другом не столько из-за Тайваня, сколько из-за глобальной конкуренции в технологической сфере. Набирает силу и военно-политическое противостояние: Соединенные Штаты строят систему военно-политических блоков вдоль китайских границ. Однако, несмотря на все эти противоречия, КНР заинтересована сохранять позитивные торговые отношения с Соединенными Штатами.– И не без оснований опасается с стороны США вторичных санкций из-за сотрудничества с Россией, не так ли?– Это правда, но все зависит от размера геополитических ставок. В наши дни, как мы видим, все стремительно меняется. Сегодня Китай готов во многом поступиться своими отношениями с Западом ради того, чтобы закрепиться на российском рынке.Это решение, вероятно, уже принято на высшем уровне. Это стало очевидно после разговора, состоявшегося 15 июня между Владимиром Путиным и Си Цзиньпинем. Во время этого разговора прозвучали очень позитивные сигналы, которых раньше не было ни с одной из сторон. Прежде всего для китайского бизнеса.Ведь какое-то время после начала событий на Украине китайские компании ждали реакции своего правительства, не понимая, стоит ли активизировать свою деятельность в России. После того, как власти Китая однозначно сказали "да", китайские бизнесмены вместе со своими российскими коллегами принялись искать инструменты, которые позволят им инвестировать в Россию, избегая рисков вторичных санкций.Возможности для этого колоссальные. Если до февраля нынешнего года при появлении на российском рынке китайские бизнесмены должны были весьма жёстко конкурировать с западными компаниями, то в настоящее время для них открывается много разных ниш. Вопрос, повторю, только в том, как при этом избежать различных рисков, в том числе риска давления со стороны Запада.– Как это сделать?– Будут найдены новые механизмы торговли, платежей, логистики. Деньги выход всегда найдут, как вы понимаете. Просто для этого нужно время. Многое ныне приходится делать на ходу, хотя, замечу, в китайских правилах ведения бизнеса спешка, резкие движения не приветствуются.Впрочем, и Китай, и Россию торопят сегодня сложившееся обстоятельства. Причем обе страны нужны друг другу в равной степени. Не будем забывать, что кроме России, у Китая нет ни одного крупного союзника. Благодаря дружественным отношениями с нами Пекин может быть спокоен за свои северные и западные рубежи, в то время как на востоке и на юге у него все весьма неспокойно.Скажу больше, стратегическое партнерство для Китая едва ли не важнее, чем для России. У Пекина в результате появляется возможность выстраивать добрососедские отношения с такими государствами, как Индия, страны Центральной, Юго-Восточной и Южной Азии. Многие из них опасаются Китая. И часто именно через Россию Китай может с ними эффективно взаимодействовать – например, в рамках ШОС.– Хорошо, а чем выгоден Китай России?– Во-первых, Китай – вторая на сегодняшний день технологическая держава мира. Сотрудничество с ним позволит России не оказаться в изоляции мирового технологического развития. Партнерство в этой области нам необходимо сейчас как воздух. Во-вторых, это наш важнейший торговый партнер, не будем забывать, что экспорт российских энергоносителей на европейском направлении падает, а учитывая потребности экономики Китая, его можно увеличивать, кажется, до бесконечности. Нам же от Китая важно получать различного рода оборудование, машины, автомобили, запчасти – словом, все то, что мы потеряли из-за разрыва связей с Западом.Ну и, в-третьих, с геополитической точки зрения очень важно иметь союзника, который закрывает нам восточную границу. На сегодняшний день у России на Востоке никаких проблем с безопасностью нет, и Москва может полностью сосредоточиться на тех задачах, которые сегодня должны быть решены на западной границе.– Раз мы так нужны друг другу, почему до сих пор у России с Китаем все это не получалось?– На это просто обращали недостаточно внимания. Несмотря на то, что о повороте России на Восток было официально заявлено президентом еще 10 лет назад, делалось для этого довольно мало. Российская экономика находилась в достаточно комфортных отношениях с Западом, и зависимость от него в различных отраслях промышленности, в IT-сфере никого не пугала. Сейчас же, когда эта зависимость стала фактором национальной безопасности России, нам нужно от нее избавляться.И сделать это мы можем только одним способом – сбалансировав свои отношения как с Западом, так и с Востоком таким образом, чтобы не попадать в зависимость ни от одной из сторон, выстраивая свою собственную экономику, внешнюю политику, внешнеэкономические отношения, исходя при этом исключительно из собственных интересов.– А где гарантии того, что мы сейчас не попадем в зависимость от Китая, так, как мы попали в свое время в зависимость от Запада?– Нет таких гарантий, никто их вам сегодня не даст. Это зависит исключительно от продуманной, взвешенной политики правительства России. Каким образом нам удастся диверсифицировать свои взаимоотношения с дружественными странами, чтобы полностью не попасть в зависимость ни от одной их них, включая Китай. У нас просто нет такого права: Россия больше не имеет права на ошибку.Нужно грамотно выстраивать новые отношения со всеми дружественными странами, с соседями к югу и востоку от наших границ. Необходимо привлекать инвестиции с Ближнего Востока, из Южной Азии, строить новые цепочки поставок, трубопроводы на Юг и Восток, нужно активнее взаимодействовать с Индией, с другими странами Южной Азии, с Турцией, с Бразилией. Возможностей здесь много. Но и опасностей хватает. Иными словами, от того, насколько мы внимательно и аккуратно выстроим свою торгово-экономическую политику, будет зависеть то, удастся ли России избежать тех ошибок, которые были допущены раньше, и в результате которых мы попали в зависимость от Запада.– Мы говорим с вами сразу после скандального визита Нэнси Пелосина Тайвань. Скажите, как он отразится на взаимоотношениях России и Китая?– Позитивно отразится. Обострение ситуации в Тайваньском проливе еще больше избавит китайскую элиту и общество от иллюзий в отношении Запада, которые еще существуют в Китае. Противостояние из-за Тайваня будет долгим и жестким – вспомним, что украинский кризис начинался примерно так же.Запад пока не намерен отступать, так что Китаю и России нужно держаться вместе, "спина к спине", как выражается председатель Си. Полагаю, что в результате визита Пелоси в обеих странах это хорошо осознали. Со своей стороны, Америка окончательно утратила иллюзии о том, что Китай займет нейтральную позицию в украинском кризисе.

https://radiosputnik.ria.ru/20220717/briks-1803071613.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220803/1806829262.html

https://ria.ru/20220726/pens-1805142840.html

https://ria.ru/20220718/politika-1802793744.html

россия

китай

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, китай, брикс, шос