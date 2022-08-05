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Баку выразил протест Лондону из-за нападения радикалов на посольство - РИА Новости, 05.08.2022
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Баку выразил протест Лондону из-за нападения радикалов на посольство
Баку выразил протест Лондону из-за нападения радикалов на посольство - РИА Новости, 05.08.2022
Баку выразил протест Лондону из-за нападения радикалов на посольство
Временный поверенный в делах Великобритании вызван в МИД Азербайджана в связи с нападением радикалов на азербайджанское посольство в Лондоне, сообщили во... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T13:32
2022-08-05T13:32
в мире
великобритания
азербайджан
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БАКУ, 5 авг – РИА Новости. Временный поверенный в делах Великобритании вызван в МИД Азербайджана в связи с нападением радикалов на азербайджанское посольство в Лондоне, сообщили во внешнеполитическом ведомстве."Пятого августа временный поверенный в делах посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджанской Республике был вызван в министерство иностранных дел. Временному поверенному в делах Великобритании был выражен решительный протест в связи с нападением, совершенным религиозной радикальной группой на посольство Азербайджана в Лондоне", - говорится в сообщении управления пресс-службы МИД.До сведения было доведено, что "эта провокация серьезно затрагивает вопрос обеспечения безопасности дипломатического представительства и принимающая страна должна принять меры безопасности в соответствии с международно-правовыми обязательствами". У противоположной стороны потребовали гарантий о недопущении повторения подобных случаев.МИД Азербайджана охарактеризовал происшествие как акт вандализма, в связи с чем потребовал, чтобы соответствующие структуры Соединенного Королевства провели тщательное расследование и привлекли причастных к ответственности.Временный поверенный в делах Великобритании выразил глубокое сожаление и обеспокоенность в связи с произошедшим инцидентом. Он сообщил, что проводится расследование.
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в мире, великобритания, азербайджан
13:32 05.08.2022
 
Баку выразил протест Лондону из-за нападения радикалов на посольство

МИД Азербайджана вызвал британского временного поверенного из-за нападения на посольство

© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкФлаг Азербайджана в Баку
Флаг Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
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БАКУ, 5 авг – РИА Новости. Временный поверенный в делах Великобритании вызван в МИД Азербайджана в связи с нападением радикалов на азербайджанское посольство в Лондоне, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
"Пятого августа временный поверенный в делах посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджанской Республике был вызван в министерство иностранных дел. Временному поверенному в делах Великобритании был выражен решительный протест в связи с нападением, совершенным религиозной радикальной группой на посольство Азербайджана в Лондоне", - говорится в сообщении управления пресс-службы МИД.
До сведения было доведено, что "эта провокация серьезно затрагивает вопрос обеспечения безопасности дипломатического представительства и принимающая страна должна принять меры безопасности в соответствии с международно-правовыми обязательствами". У противоположной стороны потребовали гарантий о недопущении повторения подобных случаев.
МИД Азербайджана охарактеризовал происшествие как акт вандализма, в связи с чем потребовал, чтобы соответствующие структуры Соединенного Королевства провели тщательное расследование и привлекли причастных к ответственности.
Временный поверенный в делах Великобритании выразил глубокое сожаление и обеспокоенность в связи с произошедшим инцидентом. Он сообщил, что проводится расследование.
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