https://ria.ru/20220805/azerbaydzhan-1807487668.html

Баку выразил протест Лондону из-за нападения радикалов на посольство

Баку выразил протест Лондону из-за нападения радикалов на посольство - РИА Новости, 05.08.2022

Баку выразил протест Лондону из-за нападения радикалов на посольство

Временный поверенный в делах Великобритании вызван в МИД Азербайджана в связи с нападением радикалов на азербайджанское посольство в Лондоне, сообщили во... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T13:32

2022-08-05T13:32

2022-08-05T13:32

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азербайджан

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БАКУ, 5 авг – РИА Новости. Временный поверенный в делах Великобритании вызван в МИД Азербайджана в связи с нападением радикалов на азербайджанское посольство в Лондоне, сообщили во внешнеполитическом ведомстве."Пятого августа временный поверенный в делах посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджанской Республике был вызван в министерство иностранных дел. Временному поверенному в делах Великобритании был выражен решительный протест в связи с нападением, совершенным религиозной радикальной группой на посольство Азербайджана в Лондоне", - говорится в сообщении управления пресс-службы МИД.До сведения было доведено, что "эта провокация серьезно затрагивает вопрос обеспечения безопасности дипломатического представительства и принимающая страна должна принять меры безопасности в соответствии с международно-правовыми обязательствами". У противоположной стороны потребовали гарантий о недопущении повторения подобных случаев.МИД Азербайджана охарактеризовал происшествие как акт вандализма, в связи с чем потребовал, чтобы соответствующие структуры Соединенного Королевства провели тщательное расследование и привлекли причастных к ответственности.Временный поверенный в делах Великобритании выразил глубокое сожаление и обеспокоенность в связи с произошедшим инцидентом. Он сообщил, что проводится расследование.

https://ria.ru/20220314/london-1778055702.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, великобритания, азербайджан