https://ria.ru/20220805/avianosets-1807388900.html

В Китае заявили, что авианосец ВМС США "Рональд Рейган" отошел от Тайваня

В Китае заявили, что авианосец ВМС США "Рональд Рейган" отошел от Тайваня - РИА Новости, 05.08.2022

В Китае заявили, что авианосец ВМС США "Рональд Рейган" отошел от Тайваня

После объявления учений Китая у берегов Тайваня американский авианосец США "Рональд Рейган" отдалился от острова на "сотни километров", заявил в эфире... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T07:27

2022-08-05T07:27

2022-08-05T11:37

в мире

рональд рейган

нэнси пелоси

цай инвэнь

тайвань

китай

сша

военно-морские силы сша

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ПЕКИН, 5 авг - РИА Новости. После объявления учений Китая у берегов Тайваня американский авианосец США "Рональд Рейган" отдалился от острова на "сотни километров", заявил в эфире Центрального телевидения Китая профессор Академии национальной обороны НОАК Мэн Сянцин."Авианосец США "Рональд Рейган", который сопровождал Пелоси, ночью отступил примерно на несколько сотен километров", - заявил Мэн Сянцин.В конце июля китайская газета South China Morning Post сообщила, что авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Рональд Рейган" направилась в сторону Тайваня на фоне визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.Масштабные учения армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня официально стартовали в четверг. Маневры, ставшие ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, начались в четверг, в 12.00 по местному времени (7.00 мск), в шести районах в акватории вокруг острова, учения продлятся до 12.00 воскресенья.Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером, в среду утром она провела встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Этот визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220804/tayvan-1807323977.html

https://ria.ru/20220805/predstavlenie-1807387932.html

тайвань

китай

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Учения армии Китая после визита Пелоси на Тайвань Учения армии Китая после визита Пелоси на Тайвань 2022-08-05T07:27 true PT0M22S

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в мире, рональд рейган, нэнси пелоси, цай инвэнь, тайвань, китай, сша, военно-морские силы сша