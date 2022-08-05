07:27 05.08.2022 (обновлено: 11:37 05.08.2022)
В Китае заявили, что авианосец ВМС США "Рональд Рейган" отошел от Тайваня
Профессор Сянцин: авианосец ВМС США "Рональд Рейган" отошел от Тайваня на фоне учений КНР
ПЕКИН, 5 авг - РИА Новости. После объявления учений Китая у берегов Тайваня американский авианосец США "Рональд Рейган" отдалился от острова на "сотни километров", заявил в эфире Центрального телевидения Китая профессор Академии национальной обороны НОАК Мэн Сянцин.
"Авианосец США "Рональд Рейган", который сопровождал Пелоси, ночью отступил примерно на несколько сотен километров", - заявил Мэн Сянцин.
В конце июля китайская газета South China Morning Post сообщила, что авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Рональд Рейган" направилась в сторону Тайваня на фоне визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Масштабные учения армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня официально стартовали в четверг. Маневры, ставшие ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, начались в четверг, в 12.00 по местному времени (7.00 мск), в шести районах в акватории вокруг острова, учения продлятся до 12.00 воскресенья.
Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером, в среду утром она провела встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Этот визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.