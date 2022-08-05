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В Китае заявили, что авианосец ВМС США "Рональд Рейган" отошел от Тайваня - РИА Новости, 05.08.2022
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В Китае заявили, что авианосец ВМС США "Рональд Рейган" отошел от Тайваня
В Китае заявили, что авианосец ВМС США "Рональд Рейган" отошел от Тайваня - РИА Новости, 05.08.2022
В Китае заявили, что авианосец ВМС США "Рональд Рейган" отошел от Тайваня
После объявления учений Китая у берегов Тайваня американский авианосец США "Рональд Рейган" отдалился от острова на "сотни километров", заявил в эфире... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T07:27
2022-08-05T11:37
в мире
рональд рейган
нэнси пелоси
цай инвэнь
тайвань
китай
сша
военно-морские силы сша
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ПЕКИН, 5 авг - РИА Новости. После объявления учений Китая у берегов Тайваня американский авианосец США "Рональд Рейган" отдалился от острова на "сотни километров", заявил в эфире Центрального телевидения Китая профессор Академии национальной обороны НОАК Мэн Сянцин."Авианосец США "Рональд Рейган", который сопровождал Пелоси, ночью отступил примерно на несколько сотен километров", - заявил Мэн Сянцин.В конце июля китайская газета South China Morning Post сообщила, что авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Рональд Рейган" направилась в сторону Тайваня на фоне визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.Масштабные учения армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня официально стартовали в четверг. Маневры, ставшие ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, начались в четверг, в 12.00 по местному времени (7.00 мск), в шести районах в акватории вокруг острова, учения продлятся до 12.00 воскресенья.Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером, в среду утром она провела встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Этот визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220804/tayvan-1807323977.html
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Учения армии Китая после визита Пелоси на Тайвань
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в мире, рональд рейган, нэнси пелоси, цай инвэнь, тайвань, китай, сша, военно-морские силы сша
07:27 05.08.2022 (обновлено: 11:37 05.08.2022)
 
В Китае заявили, что авианосец ВМС США "Рональд Рейган" отошел от Тайваня

Профессор Сянцин: авианосец ВМС США "Рональд Рейган" отошел от Тайваня на фоне учений КНР

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ПЕКИН, 5 авг - РИА Новости. После объявления учений Китая у берегов Тайваня американский авианосец США "Рональд Рейган" отдалился от острова на "сотни километров", заявил в эфире Центрального телевидения Китая профессор Академии национальной обороны НОАК Мэн Сянцин.
"Авианосец США "Рональд Рейган", который сопровождал Пелоси, ночью отступил примерно на несколько сотен километров", - заявил Мэн Сянцин.
Флаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
Вчера, 19:21
ВС Тайваня зафиксировали полеты четырех беспилотников в Тайваньском проливе
В конце июля китайская газета South China Morning Post сообщила, что авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Рональд Рейган" направилась в сторону Тайваня на фоне визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Масштабные учения армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня официально стартовали в четверг. Маневры, ставшие ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, начались в четверг, в 12.00 по местному времени (7.00 мск), в шести районах в акватории вокруг острова, учения продлятся до 12.00 воскресенья.
Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером, в среду утром она провела встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Этот визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
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В миреРональд РейганНэнси ПелосиЦай ИнвэньТайваньКитайСШАВоенно-морские силы США
 
 
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