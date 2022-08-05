https://ria.ru/20220805/artemovsk-1807532657.html

Союзные силы ведут бои в городской черте Артемовска

Союзные силы ведут бои в городской черте Артемовска - РИА Новости, 05.08.2022

Союзные силы ведут бои в городской черте Артемовска

Союзные силы вступили в бой в городской черте Артемовска, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T15:10

2022-08-05T15:10

2022-08-05T15:32

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

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артемовск

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ДОНЕЦК, 5 авг — РИА Новости. Союзные силы вступили в бой в городской черте Артемовска, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В настоящее время группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила 266 населенных пунктов, включая Гладосово. Идут бои в городской черте Артемовска!" — говорится в записи в его Telegram-канале.За сутки военные заняли еще три поселка.Накануне Минобороны России сообщило, что в результате наступления союзных сил в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных украинских бригад оставили занимаемые позиции.Начальник главного оперативного управления украинского генштаба Алексей Громов подтвердил факт отступления.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

артемовск

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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