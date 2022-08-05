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Союзные силы ведут бои в городской черте Артемовска
Союзные силы ведут бои в городской черте Артемовска - РИА Новости, 05.08.2022
Союзные силы ведут бои в городской черте Артемовска
Союзные силы вступили в бой в городской черте Артемовска, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T15:10
2022-08-05T15:10
2022-08-05T15:32
специальная военная операция на украине
в мире
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артемовск
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ДОНЕЦК, 5 авг — РИА Новости. Союзные силы вступили в бой в городской черте Артемовска, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В настоящее время группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила 266 населенных пунктов, включая Гладосово. Идут бои в городской черте Артемовска!" — говорится в записи в его Telegram-канале.За сутки военные заняли еще три поселка.Накануне Минобороны России сообщило, что в результате наступления союзных сил в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных украинских бригад оставили занимаемые позиции.Начальник главного оперативного управления украинского генштаба Алексей Громов подтвердил факт отступления.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
артемовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, артемовск, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
15:10 05.08.2022 (обновлено: 15:32 05.08.2022)
Союзные силы ведут бои в городской черте Артемовска
Штаб теробороны ДНР сообщил о ведущихся боях в городской черте Артемовска