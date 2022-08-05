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Союзные силы ведут бои в городской черте Артемовска - РИА Новости, 05.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220805/artemovsk-1807532657.html
Союзные силы ведут бои в городской черте Артемовска
Союзные силы ведут бои в городской черте Артемовска - РИА Новости, 05.08.2022
Союзные силы ведут бои в городской черте Артемовска
Союзные силы вступили в бой в городской черте Артемовска, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T15:10
2022-08-05T15:32
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
артемовск
россия
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ДОНЕЦК, 5 авг — РИА Новости. Союзные силы вступили в бой в городской черте Артемовска, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В настоящее время группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила 266 населенных пунктов, включая Гладосово. Идут бои в городской черте Артемовска!" — говорится в записи в его Telegram-канале.За сутки военные заняли еще три поселка.Накануне Минобороны России сообщило, что в результате наступления союзных сил в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных украинских бригад оставили занимаемые позиции.Начальник главного оперативного управления украинского генштаба Алексей Громов подтвердил факт отступления.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
артемовск
россия
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, артемовск, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
15:10 05.08.2022 (обновлено: 15:32 05.08.2022)
 
Союзные силы ведут бои в городской черте Артемовска

Штаб теробороны ДНР сообщил о ведущихся боях в городской черте Артемовска

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бойцы Народной милиции ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 авг — РИА Новости. Союзные силы вступили в бой в городской черте Артемовска, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"В настоящее время группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила 266 населенных пунктов, включая Гладосово. Идут бои в городской черте Артемовска!" — говорится в записи в его Telegram-канале.
За сутки военные заняли еще три поселка.
Накануне Минобороны России сообщило, что в результате наступления союзных сил в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных украинских бригад оставили занимаемые позиции.
Начальник главного оперативного управления украинского генштаба Алексей Громов подтвердил факт отступления.
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