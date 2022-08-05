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В КНР заявили, что ядерный арсенал США угрожает международной безопасности
В КНР заявили, что ядерный арсенал США угрожает международной безопасности - РИА Новости, 05.08.2022
В КНР заявили, что ядерный арсенал США угрожает международной безопасности
США обладают огромным ядерным арсеналом, который угрожает международному миру и безопасности, заявил на Обзорной конференции ДНЯО китайский дипломат. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T01:27
2022-08-05T01:27
2022-08-05T01:27
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ООН, 5 авг – РИА Новости. США обладают огромным ядерным арсеналом, который угрожает международному миру и безопасности, заявил на Обзорной конференции ДНЯО китайский дипломат."США обладают огромным ядерным арсеналом, который все еще угрожает региональному и международному миру и безопасности", - сказал он.
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в мире, китай, сша
В КНР заявили, что ядерный арсенал США угрожает международной безопасности
Представитель КНР заявил, что ядерный арсенал США угрожает международной безопасности