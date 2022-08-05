https://ria.ru/20220805/arsenal-1807378257.html

В КНР заявили, что ядерный арсенал США угрожает международной безопасности

В КНР заявили, что ядерный арсенал США угрожает международной безопасности - РИА Новости, 05.08.2022

В КНР заявили, что ядерный арсенал США угрожает международной безопасности

США обладают огромным ядерным арсеналом, который угрожает международному миру и безопасности, заявил на Обзорной конференции ДНЯО китайский дипломат. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T01:27

2022-08-05T01:27

2022-08-05T01:27

в мире

китай

сша

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ООН, 5 авг – РИА Новости. США обладают огромным ядерным арсеналом, который угрожает международному миру и безопасности, заявил на Обзорной конференции ДНЯО китайский дипломат."США обладают огромным ядерным арсеналом, который все еще угрожает региональному и международному миру и безопасности", - сказал он.

https://ria.ru/20220804/mbr-1807373428.html

китай

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в мире, китай, сша