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В КНР заявили, что ядерный арсенал США угрожает международной безопасности - РИА Новости, 05.08.2022
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В КНР заявили, что ядерный арсенал США угрожает международной безопасности
В КНР заявили, что ядерный арсенал США угрожает международной безопасности - РИА Новости, 05.08.2022
В КНР заявили, что ядерный арсенал США угрожает международной безопасности
США обладают огромным ядерным арсеналом, который угрожает международному миру и безопасности, заявил на Обзорной конференции ДНЯО китайский дипломат. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T01:27
2022-08-05T01:27
в мире
китай
сша
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ООН, 5 авг – РИА Новости. США обладают огромным ядерным арсеналом, который угрожает международному миру и безопасности, заявил на Обзорной конференции ДНЯО китайский дипломат."США обладают огромным ядерным арсеналом, который все еще угрожает региональному и международному миру и безопасности", - сказал он.
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в мире, китай, сша
01:27 05.08.2022
 
В КНР заявили, что ядерный арсенал США угрожает международной безопасности

Представитель КНР заявил, что ядерный арсенал США угрожает международной безопасности

© Tech. Sgt. Roidan CarlsonСамолет B-52H
Самолет B-52H
© Tech. Sgt. Roidan Carlson
Самолет B-52H . Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 5 авг – РИА Новости. США обладают огромным ядерным арсеналом, который угрожает международному миру и безопасности, заявил на Обзорной конференции ДНЯО китайский дипломат.
"США обладают огромным ядерным арсеналом, который все еще угрожает региональному и международному миру и безопасности", - сказал он.
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