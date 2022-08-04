https://ria.ru/20220804/zhesty-1807036919.html

Названы жесты, которые производят плохое впечатление на собеседников

Названы жесты, которые производят плохое впечатление на собеседников - РИА Новости, 04.08.2022

Названы жесты, которые производят плохое впечатление на собеседников

Иногда язык тела вызывает недопонимание и оставляет о собеседнике плохое впечатление у другого человека. О том, какие жесты могут оттолкнуть, рассказали на... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T06:09

2022-08-04T06:09

2022-08-04T06:09

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Иногда язык тела вызывает недопонимание и оставляет о собеседнике плохое впечатление у другого человека. О том, какие жесты могут оттолкнуть, рассказали на сайте Times of India. Нервозность и неуверенность в себе — об этом сигнализируют прикосновения к своему лицу во время разговора. В таких случаях говорящего оценивают как несведущего и плохо подготовленного. У многих есть привычка скрещивать пальцы и руки. Этот жест тоже иногда может считываться, как проявление волнения или сомнений. Скрещение рук за спиной может расцениваться, как то, что собеседник не приветствует дальнейшее общение. Или ведет себя дерзко и даже властно. Такой жест показывает недоверие. Неуверенно или тревожно выглядят те, кто стоит со скрещенными ногами. Поза оборонительная, особенно она такой представляется, когда говорящий скрещивает ноги в середине беседы — он выглядит как замкнутый человек, которому не интересно мнение другого. В разговоре очень важен зрительный контакт. Если собеседник не отвечает на вопросы, не смотрит в глаза, не кивает или не улыбается, то может показаться, что ему неинтересно.

https://ria.ru/20220731/goroskop-1805668777.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, стиль жизни