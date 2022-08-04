https://ria.ru/20220804/zhesty-1807036919.html
Названы жесты, которые производят плохое впечатление на собеседников
Названы жесты, которые производят плохое впечатление на собеседников - РИА Новости, 04.08.2022
Названы жесты, которые производят плохое впечатление на собеседников
Иногда язык тела вызывает недопонимание и оставляет о собеседнике плохое впечатление у другого человека. О том, какие жесты могут оттолкнуть, рассказали на... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T06:09
2022-08-04T06:09
2022-08-04T06:09
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Иногда язык тела вызывает недопонимание и оставляет о собеседнике плохое впечатление у другого человека. О том, какие жесты могут оттолкнуть, рассказали на сайте Times of India. Нервозность и неуверенность в себе — об этом сигнализируют прикосновения к своему лицу во время разговора. В таких случаях говорящего оценивают как несведущего и плохо подготовленного. У многих есть привычка скрещивать пальцы и руки. Этот жест тоже иногда может считываться, как проявление волнения или сомнений. Скрещение рук за спиной может расцениваться, как то, что собеседник не приветствует дальнейшее общение. Или ведет себя дерзко и даже властно. Такой жест показывает недоверие. Неуверенно или тревожно выглядят те, кто стоит со скрещенными ногами. Поза оборонительная, особенно она такой представляется, когда говорящий скрещивает ноги в середине беседы — он выглядит как замкнутый человек, которому не интересно мнение другого. В разговоре очень важен зрительный контакт. Если собеседник не отвечает на вопросы, не смотрит в глаза, не кивает или не улыбается, то может показаться, что ему неинтересно.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, стиль жизни
Названы жесты, которые производят плохое впечатление на собеседников
Скрещенные руки и ноги во время разговора могут оттолкнуть собеседника
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости.
Иногда язык тела вызывает недопонимание и оставляет о собеседнике плохое впечатление у другого человека. О том, какие жесты могут оттолкнуть, рассказали
на сайте Times of India.
Нервозность и неуверенность в себе — об этом сигнализируют прикосновения к своему лицу во время разговора. В таких случаях говорящего оценивают как несведущего и плохо подготовленного.
У многих есть привычка скрещивать пальцы и руки. Этот жест тоже иногда может считываться, как проявление волнения или сомнений.
Скрещение рук за спиной может расцениваться, как то, что собеседник не приветствует дальнейшее общение. Или ведет себя дерзко и даже властно. Такой жест показывает недоверие.
Неуверенно или тревожно выглядят те, кто стоит со скрещенными ногами. Поза оборонительная, особенно она такой представляется, когда говорящий скрещивает ноги в середине беседы — он выглядит как замкнутый человек, которому не интересно мнение другого.
В разговоре очень важен зрительный контакт. Если собеседник не отвечает на вопросы, не смотрит в глаза, не кивает или не улыбается, то может показаться, что ему неинтересно.