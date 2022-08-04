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Раскрыта подоплека обманчивого затишья на валютном рынке - РИА Новости, 04.08.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Раскрыта подоплека обманчивого затишья на валютном рынке
Раскрыта подоплека обманчивого затишья на валютном рынке - РИА Новости, 04.08.2022
Раскрыта подоплека обманчивого затишья на валютном рынке
Затишье на валютном рынке обманчиво - котировки доллара к рублю достаточно волатильны, при этом колебания довольно значительны. Направление движения в паре... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T02:17
2022-08-04T02:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
курс рубля
курс доллара
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Затишье на валютном рынке обманчиво - котировки доллара к рублю достаточно волатильны, при этом колебания довольно значительны. Направление движения в паре может в любой момент измениться, рассказал агентству “Прайм” старший риск-менеджер “Алго Капитал” Виталий Манжос.По его мнению, речь пока идет лишь о временной стабилизации в относительно узких рамках 50-65 рублей за доллар. В этих рамках рубль может удерживаться в течение августа, однако в любой момент могут вмешаться факторы, которые невозможно прогнозировать – новые санкции Запада, запрет на биржевые торги валютой или что-то подобное.
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экономика, рубль, курс рубля, курс доллара
02:17 04.08.2022
 
Раскрыта подоплека обманчивого затишья на валютном рынке

Риск-менеджер Манжос предупредил, что курс рубля может резко измениться в любой момент

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМосковская биржа
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Затишье на валютном рынке обманчиво - котировки доллара к рублю достаточно волатильны, при этом колебания довольно значительны. Направление движения в паре может в любой момент измениться, рассказал агентству “Прайм” старший риск-менеджер “Алго Капитал” Виталий Манжос.
“Действительно, мы не видим в ней таких сильных направленных движений, какие наблюдались с марта по июнь. Тем не менее, ежедневное изменение курса доллара по отношению к рублю зачастую составляет несколько процентов”, - отметил эксперт.
По его мнению, речь пока идет лишь о временной стабилизации в относительно узких рамках 50-65 рублей за доллар. В этих рамках рубль может удерживаться в течение августа, однако в любой момент могут вмешаться факторы, которые невозможно прогнозировать – новые санкции Запада, запрет на биржевые торги валютой или что-то подобное.
 
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