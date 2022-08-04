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Раскрыта подоплека обманчивого затишья на валютном рынке

Раскрыта подоплека обманчивого затишья на валютном рынке - РИА Новости, 04.08.2022

Раскрыта подоплека обманчивого затишья на валютном рынке

Затишье на валютном рынке обманчиво - котировки доллара к рублю достаточно волатильны, при этом колебания довольно значительны. Направление движения в паре... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T02:17

2022-08-04T02:17

2022-08-04T02:17

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

рубль

курс рубля

курс доллара

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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Затишье на валютном рынке обманчиво - котировки доллара к рублю достаточно волатильны, при этом колебания довольно значительны. Направление движения в паре может в любой момент измениться, рассказал агентству “Прайм” старший риск-менеджер “Алго Капитал” Виталий Манжос.По его мнению, речь пока идет лишь о временной стабилизации в относительно узких рамках 50-65 рублей за доллар. В этих рамках рубль может удерживаться в течение августа, однако в любой момент могут вмешаться факторы, которые невозможно прогнозировать – новые санкции Запада, запрет на биржевые торги валютой или что-то подобное.

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, рубль, курс рубля, курс доллара