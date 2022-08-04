https://ria.ru/20220804/zaporozhe-1807211753.html

В Запорожской области задержали украинского офицера

В Запорожской области задержали украинского офицера - РИА Новости, 04.08.2022

В Запорожской области задержали украинского офицера

В Запорожской области задержан офицер украинской армии, который отслеживал полеты армейской авиации с военного аэродрома, по месту его проживания изъят арсенал... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T13:33

2022-08-04T13:33

2022-08-04T17:50

специальная военная операция на украине

запорожская область

безопасность

украина

вооруженные силы украины

россия

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости. В Запорожской области задержан офицер украинской армии, который отслеживал полеты армейской авиации с военного аэродрома, по месту его проживания изъят арсенал оружия и военного снаряжения, сообщает пресс-служба МВД Запорожской области."В городе Мелитополь, силовиками задержан офицер ВСУ. Согласно имеющимся данным, задержанный отслеживал полеты армейской авиации с военного аэродрома. По месту его временного проживания обнаружен и изъят значительный арсенал оружия и военного снаряжения", - говорится в сообщении. По данным ведомства, операция по задержанию проводилась во взаимодействии с российскими силовиками. При этом в МВД уточнили, что задержанный военнослужащий Украины причастен к диверсионной деятельности в регионе.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220718/ukraina-1803169609.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание украинского офицера, следившего за полетами авиации с аэродрома в Запорожье В Запорожской области задержан украинский офицер, отслеживавший полеты авиации с аэродрома, у него изъято оружие и военное снаряжение. 2022-08-04T13:33 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

запорожская область, безопасность, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр