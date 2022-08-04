https://ria.ru/20220804/zaporozhe-1807211753.html
В Запорожской области задержали украинского офицера
В Запорожской области задержали украинского офицера - РИА Новости, 04.08.2022
В Запорожской области задержали украинского офицера
В Запорожской области задержан офицер украинской армии, который отслеживал полеты армейской авиации с военного аэродрома, по месту его проживания изъят арсенал... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T13:33
2022-08-04T13:33
2022-08-04T17:50
специальная военная операция на украине
запорожская область
безопасность
украина
вооруженные силы украины
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости. В Запорожской области задержан офицер украинской армии, который отслеживал полеты армейской авиации с военного аэродрома, по месту его проживания изъят арсенал оружия и военного снаряжения, сообщает пресс-служба МВД Запорожской области."В городе Мелитополь, силовиками задержан офицер ВСУ. Согласно имеющимся данным, задержанный отслеживал полеты армейской авиации с военного аэродрома. По месту его временного проживания обнаружен и изъят значительный арсенал оружия и военного снаряжения", - говорится в сообщении. По данным ведомства, операция по задержанию проводилась во взаимодействии с российскими силовиками. При этом в МВД уточнили, что задержанный военнослужащий Украины причастен к диверсионной деятельности в регионе.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220718/ukraina-1803169609.html
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Задержание украинского офицера, следившего за полетами авиации с аэродрома в Запорожье
В Запорожской области задержан украинский офицер, отслеживавший полеты авиации с аэродрома, у него изъято оружие и военное снаряжение.
2022-08-04T13:33
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская область, безопасность, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр
13:33 04.08.2022 (обновлено: 17:50 04.08.2022)
В Запорожской области задержали украинского офицера
В Запорожской области задержали отслеживавшего полеты российской авиации офицера ВСУ