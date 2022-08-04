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В США сообщили, что Блинкен хочет обсудить с Лавровым проблему заключенных
В США сообщили, что Блинкен хочет обсудить с Лавровым проблему заключенных - РИА Новости, 04.08.2022
В США сообщили, что Блинкен хочет обсудить с Лавровым проблему заключенных
Госсекретарь Энтони Блинкен будет искать контакта с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях министерской встречи АСЕАН в Камбодже, чтобы обсудить вопрос об... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T19:22
2022-08-04T19:22
2022-08-04T19:22
в мире
бриттни грайнер
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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен будет искать контакта с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях министерской встречи АСЕАН в Камбодже, чтобы обсудить вопрос об обмене заключенными, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.Тема приобрела дополнительный резонанс после того, как российский суд приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти годам лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков.
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в мире, бриттни грайнер, энтони блинкен, сергей лавров, сша, россия, экономическое сообщество асеан
В США сообщили, что Блинкен хочет обсудить с Лавровым проблему заключенных
Блинкен хочет обсудить с Лавровым обмен заключенными на полях встречи АСЕАН в Камбодже