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В США сообщили, что Блинкен хочет обсудить с Лавровым проблему заключенных - РИА Новости, 04.08.2022
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В США сообщили, что Блинкен хочет обсудить с Лавровым проблему заключенных
В США сообщили, что Блинкен хочет обсудить с Лавровым проблему заключенных - РИА Новости, 04.08.2022
В США сообщили, что Блинкен хочет обсудить с Лавровым проблему заключенных
Госсекретарь Энтони Блинкен будет искать контакта с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях министерской встречи АСЕАН в Камбодже, чтобы обсудить вопрос об... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T19:22
2022-08-04T19:22
в мире
бриттни грайнер
энтони блинкен
сергей лавров
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экономическое сообщество асеан
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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен будет искать контакта с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях министерской встречи АСЕАН в Камбодже, чтобы обсудить вопрос об обмене заключенными, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.Тема приобрела дополнительный резонанс после того, как российский суд приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти годам лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков.
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в мире, бриттни грайнер, энтони блинкен, сергей лавров, сша, россия, экономическое сообщество асеан
19:22 04.08.2022
 
В США сообщили, что Блинкен хочет обсудить с Лавровым проблему заключенных

Блинкен хочет обсудить с Лавровым обмен заключенными на полях встречи АСЕАН в Камбодже

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен будет искать контакта с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях министерской встречи АСЕАН в Камбодже, чтобы обсудить вопрос об обмене заключенными, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
"Он очень, очень плотно вовлечен в этот вопрос с самого начала, и у меня нет сомнений в том, что, если у него будет возможность поймать господина Лаврова за пуговицу, он это сделает", - сказал Кирби в интервью телеканалу MSNBC.
Тема приобрела дополнительный резонанс после того, как российский суд приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти годам лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
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В миреБриттни ГрайнерЭнтони БлинкенСергей ЛавровСШАРоссияЭкономическое сообщество АСЕАН
 
 
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