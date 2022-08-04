https://ria.ru/20220804/zaklyuchennye-1807325077.html

В США сообщили, что Блинкен хочет обсудить с Лавровым проблему заключенных

В США сообщили, что Блинкен хочет обсудить с Лавровым проблему заключенных - РИА Новости, 04.08.2022

В США сообщили, что Блинкен хочет обсудить с Лавровым проблему заключенных

Госсекретарь Энтони Блинкен будет искать контакта с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях министерской встречи АСЕАН в Камбодже, чтобы обсудить вопрос об... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T19:22

2022-08-04T19:22

2022-08-04T19:22

в мире

бриттни грайнер

энтони блинкен

сергей лавров

сша

россия

экономическое сообщество асеан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768899776_0:0:3149:1771_1920x0_80_0_0_b33def761a1fcefb9918cb21e58ec0fd.jpg

ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен будет искать контакта с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях министерской встречи АСЕАН в Камбодже, чтобы обсудить вопрос об обмене заключенными, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.Тема приобрела дополнительный резонанс после того, как российский суд приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти годам лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков.

https://ria.ru/20220801/obmen-1806496166.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бриттни грайнер, энтони блинкен, сергей лавров, сша, россия, экономическое сообщество асеан