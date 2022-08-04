Захарова прокомментировала запрет въезда на Украину Шустеру
Представитель МИД Захарова назвала запрет въезда на Украину Шустеру либеральной диктатурой
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала запрет на въезд на Украину журналисту Савику Шустеру: либеральная диктатура Запада с киевским оскалом.
Ранее в СМИ сообщалось, что украинскому журналисту и телеведущему Савику Шустеру запретили въезд на Украину на три года, причем пограничникам предписано не пускать Шустера на Украину на основании военного положения и наличия у журналиста гражданства другой страны. Ранее Шустер заявлял о наличии у него итальянского паспорта. Предполагается, что причиной такого ограничения может быть критика Шустером Владимира Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака.
""Маячки" на неугодных журналистов, сайт "Миротворец" с персональными данными общественных деятелей, отклонившихся от "курса майданных властей", ликвидация всех телевизионных каналов в пользу единого вещания - либеральная диктатура Запада с киевским оскалом", - написала Захарова в Telegram-канале.