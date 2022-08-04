https://ria.ru/20220804/zakharova-1807228316.html

Захарова прокомментировала запрет въезда на Украину Шустеру

Захарова прокомментировала запрет въезда на Украину Шустеру - РИА Новости, 04.08.2022

Захарова прокомментировала запрет въезда на Украину Шустеру

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала запрет на въезд на Украину журналисту Савику Шустеру: либеральная диктатура Запада с киевским... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T14:25

2022-08-04T14:25

2022-08-04T14:25

в мире

савик шустер

владимир зеленский

андрей ермак

украина

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала запрет на въезд на Украину журналисту Савику Шустеру: либеральная диктатура Запада с киевским оскалом.Ранее в СМИ сообщалось, что украинскому журналисту и телеведущему Савику Шустеру запретили въезд на Украину на три года, причем пограничникам предписано не пускать Шустера на Украину на основании военного положения и наличия у журналиста гражданства другой страны. Ранее Шустер заявлял о наличии у него итальянского паспорта. Предполагается, что причиной такого ограничения может быть критика Шустером Владимира Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака.""Маячки" на неугодных журналистов, сайт "Миротворец" с персональными данными общественных деятелей, отклонившихся от "курса майданных властей", ликвидация всех телевизионных каналов в пользу единого вещания - либеральная диктатура Запада с киевским оскалом", - написала Захарова в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220804/shuster-1807212588.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, савик шустер, владимир зеленский, андрей ермак, украина