Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала запрет въезда на Украину Шустеру - РИА Новости, 04.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220804/zakharova-1807228316.html
Захарова прокомментировала запрет въезда на Украину Шустеру
Захарова прокомментировала запрет въезда на Украину Шустеру - РИА Новости, 04.08.2022
Захарова прокомментировала запрет въезда на Украину Шустеру
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала запрет на въезд на Украину журналисту Савику Шустеру: либеральная диктатура Запада с киевским... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T14:25
2022-08-04T14:25
в мире
савик шустер
владимир зеленский
андрей ермак
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802505155_0:358:3005:2048_1920x0_80_0_0_b4f45c8e5c7f9b34339291e545081194.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала запрет на въезд на Украину журналисту Савику Шустеру: либеральная диктатура Запада с киевским оскалом.Ранее в СМИ сообщалось, что украинскому журналисту и телеведущему Савику Шустеру запретили въезд на Украину на три года, причем пограничникам предписано не пускать Шустера на Украину на основании военного положения и наличия у журналиста гражданства другой страны. Ранее Шустер заявлял о наличии у него итальянского паспорта. Предполагается, что причиной такого ограничения может быть критика Шустером Владимира Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака.""Маячки" на неугодных журналистов, сайт "Миротворец" с персональными данными общественных деятелей, отклонившихся от "курса майданных властей", ликвидация всех телевизионных каналов в пользу единого вещания - либеральная диктатура Запада с киевским оскалом", - написала Захарова в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220804/shuster-1807212588.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802505155_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_df279c664b1d2bf4ce7b876505300115.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, савик шустер, владимир зеленский, андрей ермак, украина
14:25 04.08.2022
 
Захарова прокомментировала запрет въезда на Украину Шустеру

Представитель МИД Захарова назвала запрет въезда на Украину Шустеру либеральной диктатурой

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала запрет на въезд на Украину журналисту Савику Шустеру: либеральная диктатура Запада с киевским оскалом.
Ранее в СМИ сообщалось, что украинскому журналисту и телеведущему Савику Шустеру запретили въезд на Украину на три года, причем пограничникам предписано не пускать Шустера на Украину на основании военного положения и наличия у журналиста гражданства другой страны. Ранее Шустер заявлял о наличии у него итальянского паспорта. Предполагается, что причиной такого ограничения может быть критика Шустером Владимира Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака.
""Маячки" на неугодных журналистов, сайт "Миротворец" с персональными данными общественных деятелей, отклонившихся от "курса майданных властей", ликвидация всех телевизионных каналов в пользу единого вещания - либеральная диктатура Запада с киевским оскалом", - написала Захарова в Telegram-канале.
Телеведущий Савик Шустер - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
13:36
Савику Шустеру запретили въезд на Украину
 
В миреСавик ШустерВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала