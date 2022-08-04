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В Москве задержали полуголого мужчину на детской площадке
В Москве задержали полуголого мужчину на детской площадке - РИА Новости, 04.08.2022
В Москве задержали полуголого мужчину на детской площадке
Московская полиция задержала полуголого мужчину, явившегося с ножом на детскую площадку на западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T18:27
2022-08-04T18:27
2022-08-04T18:27
происшествия
россия
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Московская полиция задержала полуголого мужчину, явившегося с ножом на детскую площадку на западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.Ранее в СМИ появилась видеозапись, на которой полуголый мужчина, вероятно, пьяный с ножом расхаживает по детской площадке.В главке агентству рассказали, что мужчина вёл себя неадекватно во дворе одного из жилых домов на Винницкой улице. Мужчину "задержали и доставили в отдел полиции", добавил собеседник агентства."Сотрудники полиции вызвали мужчине бригаду медиков, которой он был госпитализирован в специализированную лечебницу", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20220804/ubiystvo-1807170623.html
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происшествия, россия
В Москве задержали полуголого мужчину на детской площадке
На западе Москвы полиция задержала полуголого мужчину с ножом на детской площадке
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Московская полиция задержала полуголого мужчину, явившегося с ножом на детскую площадку на западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Ранее в СМИ появилась видеозапись, на которой полуголый мужчина, вероятно, пьяный с ножом расхаживает по детской площадке.
В главке агентству рассказали, что мужчина вёл себя неадекватно во дворе одного из жилых домов на Винницкой улице. Мужчину "задержали и доставили в отдел полиции", добавил собеседник агентства.
"Сотрудники полиции вызвали мужчине бригаду медиков, которой он был госпитализирован в специализированную лечебницу", - отметили в ведомстве.