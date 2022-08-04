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Аналитик рассказал, что будет с долларом и юанем из-за тайваньского кризиса

Аналитик рассказал, что будет с долларом и юанем из-за тайваньского кризиса - РИА Новости, 04.08.2022

Аналитик рассказал, что будет с долларом и юанем из-за тайваньского кризиса

Визит спикера палаты представителей США Ненси Пелоси на Тайвань уже привел к обострению отношений между двумя мировыми сверхдержавами. О том, как все это... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T01:16

2022-08-04T01:16

2022-08-04T08:50

экономика

китай

юань

доллар

тайвань

визит пелоси на тайвань

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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Визит спикера палаты представителей США Ненси Пелоси на Тайвань уже привел к обострению отношений между двумя мировыми сверхдержавами. О том, как все это отразится на курсе доллара и юаня, агентству “Прайм” рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Пока никакой конкретики, кроме определенных ограничений на экспорт тайваньской продукции в Китай, нет, поэтому оснований для значительных движений в паре доллар-юань не ожидается. Пара сохранит боковое движение в диапазоне ¥6,60 - ¥6,85 до середины августа. При этом на фоне ужесточения монетарной политики со стороны Федрезерва доллар выглядит сильнее, а юань будет умеренно слабеть, полагает эксперт.

китай

тайвань

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, китай, юань, доллар, тайвань, визит пелоси на тайвань