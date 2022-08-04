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Аналитик рассказал, что будет с долларом и юанем из-за тайваньского кризиса - РИА Новости, 04.08.2022
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Аналитик рассказал, что будет с долларом и юанем из-за тайваньского кризиса
Аналитик рассказал, что будет с долларом и юанем из-за тайваньского кризиса - РИА Новости, 04.08.2022
Аналитик рассказал, что будет с долларом и юанем из-за тайваньского кризиса
Визит спикера палаты представителей США Ненси Пелоси на Тайвань уже привел к обострению отношений между двумя мировыми сверхдержавами. О том, как все это... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T01:16
2022-08-04T08:50
экономика
китай
юань
доллар
тайвань
визит пелоси на тайвань
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Визит спикера палаты представителей США Ненси Пелоси на Тайвань уже привел к обострению отношений между двумя мировыми сверхдержавами. О том, как все это отразится на курсе доллара и юаня, агентству “Прайм” рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Пока никакой конкретики, кроме определенных ограничений на экспорт тайваньской продукции в Китай, нет, поэтому оснований для значительных движений в паре доллар-юань не ожидается. Пара сохранит боковое движение в диапазоне ¥6,60 - ¥6,85 до середины августа. При этом на фоне ужесточения монетарной политики со стороны Федрезерва доллар выглядит сильнее, а юань будет умеренно слабеть, полагает эксперт.
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экономика, китай, юань, доллар, тайвань, визит пелоси на тайвань
01:16 04.08.2022 (обновлено: 08:50 04.08.2022)
 
Аналитик рассказал, что будет с долларом и юанем из-за тайваньского кризиса

Аналитик Антонов спрогнозировал ослабление юаня, несмотря на визит Пелоси на Тайвань

© AP Photo / Kin CheungПанно с изображением долларов и юаней
Панно с изображением долларов и юаней - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© AP Photo / Kin Cheung
Панно с изображением долларов и юаней. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Визит спикера палаты представителей США Ненси Пелоси на Тайвань уже привел к обострению отношений между двумя мировыми сверхдержавами. О том, как все это отразится на курсе доллара и юаня, агентству “Прайм” рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
“Китайская валюта стабильна по отношению к доллару США с середины мая. Восемьдесят дней пара доллар/юань торгуется в диапазоне $6,60 - $6,85. Визит Пелоси на Тайвань не отразился на юане. Он даже укрепился до $6,75 после ее прилета”, - отметил он.
Пока никакой конкретики, кроме определенных ограничений на экспорт тайваньской продукции в Китай, нет, поэтому оснований для значительных движений в паре доллар-юань не ожидается. Пара сохранит боковое движение в диапазоне ¥6,60 - ¥6,85 до середины августа. При этом на фоне ужесточения монетарной политики со стороны Федрезерва доллар выглядит сильнее, а юань будет умеренно слабеть, полагает эксперт.
 
ЭкономикаКитайЮаньДолларТайваньВизит Пелоси на Тайвань
 
 
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