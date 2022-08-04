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Япония направит Киеву фургоны и беспилотники
Япония направит Киеву фургоны и беспилотники - РИА Новости, 04.08.2022
Япония направит Киеву фургоны и беспилотники
Япония по запросу украинской стороны направит Киеву гражданские фургоны и небольшие беспилотники, говорится в сообщении японского министерства обороны. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T13:15
2022-08-04T13:15
2022-08-04T13:15
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ТОКИО, 4 авг – РИА Новости. Япония по запросу украинской стороны направит Киеву гражданские фургоны и небольшие беспилотники, говорится в сообщении японского министерства обороны."В ответ на запрос от правительства Украины мы направим властям Украины новые гражданские автомобили (фургоны) и небольшие беспилотники. Министерство обороны и силы самообороны (Японии) продолжат оказывать максимально возможную помощь Украине", - отмечается в сообщении ведомства.При этом в пресс-релизе не уточняется, сколько именно фургонов или беспилотников планируется передать, а также когда это будет реализовано.В марте Япония направляла Украине помощь в виде нелетального оборонного снаряжения: бронежилетов, шлемов, теплой одежды, палаток, камер, средств гигиены, сухих пайков, генераторов сил самообороны.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Позже Лавров в интервью РИА Новости и RT заявил, что Украину накачивают оружием и удерживают от любых конструктивных шагов. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220722/doklad-1804167409.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, украина, россия, япония, нато
Япония направит Киеву фургоны и беспилотники
Япония на запрос властей Украины направит Киеву фургоны и небольшие беспилотники