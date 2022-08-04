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Сотрудников федеральной Авиалесоохраны направят на пожары в Якутию - РИА Новости, 04.08.2022
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Республика Саха (Якутия)
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Сотрудников федеральной Авиалесоохраны направят на пожары в Якутию
Сотрудников федеральной Авиалесоохраны направят на пожары в Якутию - РИА Новости, 04.08.2022
Сотрудников федеральной Авиалесоохраны направят на пожары в Якутию
Семьдесят сотрудников парашютно-десантной службы Читинского отряда и из Бурятии направят на борьбу с лесными пожарами в Усть-Майский район Якутии, сообщил... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T10:37
2022-08-04T10:37
республика саха (якутия)
происшествия
нерюнгринский район
россия
хабаровский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯКУТСК, 4 авг – РИА Новости. Семьдесят сотрудников парашютно-десантной службы Читинского отряда и из Бурятии направят на борьбу с лесными пожарами в Усть-Майский район Якутии, сообщил министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Евгений Перфильев на брифинге оперативного штаба.По словам Перфильева, ситуация с лесными пожарами в Якутии стабилизируется. Площадь горения в Якутии, в сравнении с прошлым годом, существенно сократилась. Это стало возможным за счет дополнительных сил и средств, полученным республикой дополнительному федеральному финансированию.В настоящее время в тушении лесных пожаров задействован 1 131 человек, привлечено 98 единиц техники. "В Усть-Майском районе обслуживают два сложных пожара… В Усть-Майский район сегодня прибудет дополнительная группировка в рамках межбазового маневрирования – 70 человек парашютно-десантной службы Читинского отряда и из Республики Бурятия", - сказал министр.По данным оперативного штаба, за последние сутки на территории республики ликвидировано 10 лесных пожаров с общей площадью, пройденной огнем, 1 802 га в Жиганском, Томпонском, Алданском, Нерюнгринском районах, а также 1 пожар на землях иных категорий площадью 1537 га в Оймяконском районе.Всего на территории республики действует 81 лесной пожар на общей площади 240 659 га и один ландшафтный (природный) пожар на площади пять га. На аналогичную дату прошлого года было 178 лесных пожаров на общей площади 2 518 827,4 га.В общей сложности с начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрировано 504 лесных пожара на площади 416 951,11 га. По количеству в аналогичный период 2021 года было почти в 2,5 раза больше, а по площади – более, чем в 11 раз.Ранее сообщалось о том, что еще 90 сотрудников федеральной Авиалесоохраны прибудут в Якутию на тушение лесных пожаров, с введением режима ЧС в регионе работают 570 сотрудников ведомства.Режим ЧС федерального уровня ввели в Якутии и Хабаровском крае. Это позволило по упрощенному порядку привлечь дополнительные силы соседних регионов и МЧС России.
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нерюнгринский район
россия
хабаровский край
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происшествия, нерюнгринский район, россия, хабаровский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:37 04.08.2022
 
Сотрудников федеральной Авиалесоохраны направят на пожары в Якутию

Сотрудников федеральной Авиалесоохраны направят на пожары в один из районов Якутии

© РИА Новости / Прокуратура Республики Саха (Якутия) / Перейти в фотобанкЛесной пожар в Якутии
Лесной пожар в Якутии - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Прокуратура Республики Саха (Якутия)
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ЯКУТСК, 4 авг – РИА Новости. Семьдесят сотрудников парашютно-десантной службы Читинского отряда и из Бурятии направят на борьбу с лесными пожарами в Усть-Майский район Якутии, сообщил министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Евгений Перфильев на брифинге оперативного штаба.
По словам Перфильева, ситуация с лесными пожарами в Якутии стабилизируется. Площадь горения в Якутии, в сравнении с прошлым годом, существенно сократилась. Это стало возможным за счет дополнительных сил и средств, полученным республикой дополнительному федеральному финансированию.
Автомобиль противопожарной службы МЧС РФ в селе Арылах Мирнинского района Якутии - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
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В селе Арылах в Якутии ликвидировали пожар
В настоящее время в тушении лесных пожаров задействован 1 131 человек, привлечено 98 единиц техники. "В Усть-Майском районе обслуживают два сложных пожара… В Усть-Майский район сегодня прибудет дополнительная группировка в рамках межбазового маневрирования – 70 человек парашютно-десантной службы Читинского отряда и из Республики Бурятия", - сказал министр.
По данным оперативного штаба, за последние сутки на территории республики ликвидировано 10 лесных пожаров с общей площадью, пройденной огнем, 1 802 га в Жиганском, Томпонском, Алданском, Нерюнгринском районах, а также 1 пожар на землях иных категорий площадью 1537 га в Оймяконском районе.
Всего на территории республики действует 81 лесной пожар на общей площади 240 659 га и один ландшафтный (природный) пожар на площади пять га. На аналогичную дату прошлого года было 178 лесных пожаров на общей площади 2 518 827,4 га.
В общей сложности с начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрировано 504 лесных пожара на площади 416 951,11 га. По количеству в аналогичный период 2021 года было почти в 2,5 раза больше, а по площади – более, чем в 11 раз.
Ранее сообщалось о том, что еще 90 сотрудников федеральной Авиалесоохраны прибудут в Якутию на тушение лесных пожаров, с введением режима ЧС в регионе работают 570 сотрудников ведомства.
Режим ЧС федерального уровня ввели в Якутии и Хабаровском крае. Это позволило по упрощенному порядку привлечь дополнительные силы соседних регионов и МЧС России.
Самолет Ил-76 - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
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Республика Саха (Якутия)ПроисшествияНерюнгринский районРоссияХабаровский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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