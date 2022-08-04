https://ria.ru/20220804/yakutiya-1807134689.html
В Якутии 400 детей из пострадавших от паводка семей получили гумпомощь
В Якутии 400 детей из пострадавших от паводка семей получили гумпомощь - РИА Новости, 04.08.2022
В Якутии 400 детей из пострадавших от паводка семей получили гумпомощь
Волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям передали гуманитарную помощь 400 ребятам, эвакуированным в Якутск из-за паводка в двух... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T09:02
2022-08-04T09:02
2022-08-04T09:02
республика саха (якутия)
общество
айсен николаев
якутск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯКУТСК, 4 авг – РИА Новости. Волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям передали гуманитарную помощь 400 ребятам, эвакуированным в Якутск из-за паводка в двух районах Якутии, сообщил РИА Новости специалист пресс-службы Центра Денис Сидоров.Дождевой паводок затронул в общей сложности 11 населенных пунктов, в которых проживают более двух тысяч человек, пострадали 350 частных и 118 многоквартирных домов, а также 12 социальных объектов и 13 объектов сельского хозяйства. Режим ЧС из-за паводка действует в Верхоянском и Кобяйском районах Якутии.По словам представителя Центра помощи детям, в четверг волонтеры встретились с детьми, эвакуированными в Центр отдыха и оздоровления "Сосновый бор" города Якутска."Сегодня мы передаем гуманитарную помощь. 400 пострадавших от паводка детей будут обеспечены обувью, школьной формой и спортивными костюмами. Самая главная наша цель – дать детям надежду и веру в то, что они не останутся один на один со своей бедой… Мы взаимодействуем с МЧС России во всех акциях и поисковых операциях", - отметил Сидоров.Как отметил Сидоров, по стране у Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям 30 отделений. Недавно прошли крупномасштабные учения волонтеров Центра. "Программа направлена на эффективную подготовку волонтеров к любым ситуациям", - добавил он.В свою очередь, руководитель подразделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Республике Саха (Якутия) рассказал о том, что в июле на средства Центра закуплена школьная форма, в скором времени им предстоит приобрести обувь и спортивную форму.Ранее глава региона Айсен Николаев заявил о том, что Якутия первой в стране открыла подачу через портал госуслуг заявлений от пострадавших от паводка об оказании помощи, сбор документов ведется и в офлайн-режиме.По информации министерства образования и науки республики, путевки в лагерь получили 385 детей из Кобяйского и Верхоянского районов, где действует режим ЧС из-за паводка. Ребят направили в детские оздоровительные лагеря республики и за её пределами.
https://ria.ru/20220720/yakutiya-1803705622.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, айсен николаев, якутск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Якутии 400 детей из пострадавших от паводка семей получили гумпомощь
Волонтеры передали гумпомощь детям из пострадавших от паводка в Якутии семей
ЯКУТСК, 4 авг – РИА Новости. Волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям передали гуманитарную помощь 400 ребятам, эвакуированным в Якутск из-за паводка в двух районах Якутии, сообщил РИА Новости специалист пресс-службы Центра Денис Сидоров.
Дождевой паводок затронул в общей сложности 11 населенных пунктов, в которых проживают более двух тысяч человек, пострадали 350 частных и 118 многоквартирных домов, а также 12 социальных объектов и 13 объектов сельского хозяйства. Режим ЧС из-за паводка действует в Верхоянском и Кобяйском районах Якутии.
По словам представителя Центра помощи детям, в четверг волонтеры встретились с детьми, эвакуированными в Центр отдыха и оздоровления "Сосновый бор" города Якутска
.
"Сегодня мы передаем гуманитарную помощь. 400 пострадавших от паводка детей будут обеспечены обувью, школьной формой и спортивными костюмами. Самая главная наша цель – дать детям надежду и веру в то, что они не останутся один на один со своей бедой… Мы взаимодействуем с МЧС России
во всех акциях и поисковых операциях", - отметил Сидоров.
Как отметил Сидоров, по стране у Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям 30 отделений. Недавно прошли крупномасштабные учения волонтеров Центра. "Программа направлена на эффективную подготовку волонтеров к любым ситуациям", - добавил он.
В свою очередь, руководитель подразделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Республике Саха (Якутия) рассказал о том, что в июле на средства Центра закуплена школьная форма, в скором времени им предстоит приобрести обувь и спортивную форму.
Ранее глава региона Айсен Николаев
заявил о том, что Якутия первой в стране открыла подачу через портал госуслуг заявлений от пострадавших от паводка об оказании помощи, сбор документов ведется и в офлайн-режиме.
По информации министерства образования и науки республики, путевки в лагерь получили 385 детей из Кобяйского и Верхоянского районов, где действует режим ЧС из-за паводка. Ребят направили в детские оздоровительные лагеря республики и за её пределами.