Рейтинг@Mail.ru
Вучич считает, что ситуация на Украине объединила многих противников Сербии - РИА Новости, 04.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220804/vuchich-1807373726.html
Вучич считает, что ситуация на Украине объединила многих противников Сербии
Вучич считает, что ситуация на Украине объединила многих противников Сербии - РИА Новости, 04.08.2022
Вучич считает, что ситуация на Украине объединила многих противников Сербии
Ситуация на Украине объединила многих противников Сербии, которые пытаются использовать ее против сербов, заявил президент страны Александр Вучич на 27-летие... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T23:49
2022-08-04T23:49
александр вучич
милорад додик
сербия
хорватия
белград (город)
сербская православная церковь
патриарх сербский порфирий
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760596340_514:0:2558:1150_1920x0_80_0_0_e120f370f2bfcd89a97acf1caa232f36.jpg
БЕЛГРАД, 4 авг - РИА Новости. Ситуация на Украине объединила многих противников Сербии, которые пытаются использовать ее против сербов, заявил президент страны Александр Вучич на 27-летие хорватской военно-полицейской операции "Буря", при которой, по данным сербских властей, погибли около 2 тысяч и были изгнаны из Хорватии свыше 200 тысяч сербов.Руководство Сербии, сербов в Боснии и Герцеговине (БиГ) и Сербская православная церковь проводят памятные мероприятия на главной площади города Нови-Сад, через который колонны беженцев ехали из Хорватии в Сербию. Площадь к началу мероприятия в 20.00 (21.00 мск) заполнили члены правительства Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины и местных властей, духовенство, тысячи граждан. Патриарх Сербский Порфирий с архиереями провел заупокойную православную службу по жертвам хорватской операции.Присутствуют президент Сербии Александр Вучич и член президиума БиГ от сербов Милорад Додик."В одном они ошиблись. Это больше не та Сербия, Сербия поражения, которая будет их бояться, которая не будет противостоять. Вы сильно ошибаетесь, мы будем защищать Сербию, а на истерику, ложь и угрозы ответим миром, терпением и решимостью", - подчеркнул сербский лидер.Многие спасшиеся в ходе операции беженцы живут сейчас на севере Сербии - в регионе Бачка автономного края Воеводина, - центром которого является город Нови-Сад. В четверг во всех храмах Бачской и нескольких других епархий прошли литургии, а также поминальные службы по жертвам.В то время как в Сербии ежегодно эти дни посвящены памяти и скорби, в Хорватии 5 августа - один из крупнейших национальных праздников. В городе Книн в 200 километрах на юг от Загреба в пятницу пройдет центральная церемония "Дня победы и отечественной благодарности и Дня хорватских защитников". В Книне, который являлся главным городом Сербской Краины до операции 1995 года, соберется руководство страны и католическое духовенство.Операция "Буря" (Oluja) проводилась 4-7 августа 1995 года силами хорватской армии и полиции с целью уничтожения самопровозглашенной Республики Сербская Краина (РСК) - территориального образования сербов, которое было создано на территории Хорватии в 1991 году при поддержке Белграда. Операция завершилась победой хорватских сил, которые установили утраченный в начале 1990-х годов контроль над пятой частью территории страны. Официальный Белград называет "Бурю" крупнейшей этнической чисткой со времен Второй мировой войны.
https://ria.ru/20220802/serbiya-1806594690.html
https://ria.ru/20220801/serbiya-1806412698.html
сербия
хорватия
белград (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760596340_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_01721c7b1556b9c17061ba44a5f79d91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр вучич, милорад додик, сербия, хорватия, белград (город), сербская православная церковь, патриарх сербский порфирий, в мире
23:49 04.08.2022
 
Вучич считает, что ситуация на Украине объединила многих противников Сербии

Президент Вучич считает, что ситуация на Украине объединила многих противников Сербии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в фотобанк
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 4 авг - РИА Новости. Ситуация на Украине объединила многих противников Сербии, которые пытаются использовать ее против сербов, заявил президент страны Александр Вучич на 27-летие хорватской военно-полицейской операции "Буря", при которой, по данным сербских властей, погибли около 2 тысяч и были изгнаны из Хорватии свыше 200 тысяч сербов.
Руководство Сербии, сербов в Боснии и Герцеговине (БиГ) и Сербская православная церковь проводят памятные мероприятия на главной площади города Нови-Сад, через который колонны беженцев ехали из Хорватии в Сербию. Площадь к началу мероприятия в 20.00 (21.00 мск) заполнили члены правительства Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины и местных властей, духовенство, тысячи граждан. Патриарх Сербский Порфирий с архиереями провел заупокойную православную службу по жертвам хорватской операции.
Граффити с изображением флагов России и Сербии на улице в Митровице, Косово - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 10:59
Посол России не исключил усиления военно-технического партнерства с Сербией
Присутствуют президент Сербии Александр Вучич и член президиума БиГ от сербов Милорад Додик.
"Ситуация на Украине объединила многих против Сербии, для уничтожения сербского народа. Может, они нашли подходящий момент, может, они нашли подходящее время, может, они подумали, что пришло время сделать то, что (идеолог хорватского нацизма Миле - ред.) Будак и (президент Хорватии во время войн 1990-х годов Франьо - ред.) Туджман обещали, из какой бы части региона они ни были", - заявил Вучич собравшимся.
"В одном они ошиблись. Это больше не та Сербия, Сербия поражения, которая будет их бояться, которая не будет противостоять. Вы сильно ошибаетесь, мы будем защищать Сербию, а на истерику, ложь и угрозы ответим миром, терпением и решимостью", - подчеркнул сербский лидер.
Многие спасшиеся в ходе операции беженцы живут сейчас на севере Сербии - в регионе Бачка автономного края Воеводина, - центром которого является город Нови-Сад. В четверг во всех храмах Бачской и нескольких других епархий прошли литургии, а также поминальные службы по жертвам.
В то время как в Сербии ежегодно эти дни посвящены памяти и скорби, в Хорватии 5 августа - один из крупнейших национальных праздников. В городе Книн в 200 километрах на юг от Загреба в пятницу пройдет центральная церемония "Дня победы и отечественной благодарности и Дня хорватских защитников". В Книне, который являлся главным городом Сербской Краины до операции 1995 года, соберется руководство страны и католическое духовенство.
Операция "Буря" (Oluja) проводилась 4-7 августа 1995 года силами хорватской армии и полиции с целью уничтожения самопровозглашенной Республики Сербская Краина (РСК) - территориального образования сербов, которое было создано на территории Хорватии в 1991 году при поддержке Белграда. Операция завершилась победой хорватских сил, которые установили утраченный в начале 1990-х годов контроль над пятой частью территории страны. Официальный Белград называет "Бурю" крупнейшей этнической чисткой со времен Второй мировой войны.
Мост над Адой через реку Саву в Белграде - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 13:45
Запад давит на Сербию, чтобы та ввела санкции, заявил посол России
 
Александр ВучичМилорад ДодикСербияХорватияБелград (город)Сербская православная церковьПатриарх Сербский ПорфирийВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала