https://ria.ru/20220804/vuchich-1807373726.html

Вучич считает, что ситуация на Украине объединила многих противников Сербии

Вучич считает, что ситуация на Украине объединила многих противников Сербии - РИА Новости, 04.08.2022

Вучич считает, что ситуация на Украине объединила многих противников Сербии

Ситуация на Украине объединила многих противников Сербии, которые пытаются использовать ее против сербов, заявил президент страны Александр Вучич на 27-летие... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T23:49

2022-08-04T23:49

2022-08-04T23:49

александр вучич

милорад додик

сербия

хорватия

белград (город)

сербская православная церковь

патриарх сербский порфирий

в мире

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БЕЛГРАД, 4 авг - РИА Новости. Ситуация на Украине объединила многих противников Сербии, которые пытаются использовать ее против сербов, заявил президент страны Александр Вучич на 27-летие хорватской военно-полицейской операции "Буря", при которой, по данным сербских властей, погибли около 2 тысяч и были изгнаны из Хорватии свыше 200 тысяч сербов.Руководство Сербии, сербов в Боснии и Герцеговине (БиГ) и Сербская православная церковь проводят памятные мероприятия на главной площади города Нови-Сад, через который колонны беженцев ехали из Хорватии в Сербию. Площадь к началу мероприятия в 20.00 (21.00 мск) заполнили члены правительства Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины и местных властей, духовенство, тысячи граждан. Патриарх Сербский Порфирий с архиереями провел заупокойную православную службу по жертвам хорватской операции.Присутствуют президент Сербии Александр Вучич и член президиума БиГ от сербов Милорад Додик."В одном они ошиблись. Это больше не та Сербия, Сербия поражения, которая будет их бояться, которая не будет противостоять. Вы сильно ошибаетесь, мы будем защищать Сербию, а на истерику, ложь и угрозы ответим миром, терпением и решимостью", - подчеркнул сербский лидер.Многие спасшиеся в ходе операции беженцы живут сейчас на севере Сербии - в регионе Бачка автономного края Воеводина, - центром которого является город Нови-Сад. В четверг во всех храмах Бачской и нескольких других епархий прошли литургии, а также поминальные службы по жертвам.В то время как в Сербии ежегодно эти дни посвящены памяти и скорби, в Хорватии 5 августа - один из крупнейших национальных праздников. В городе Книн в 200 километрах на юг от Загреба в пятницу пройдет центральная церемония "Дня победы и отечественной благодарности и Дня хорватских защитников". В Книне, который являлся главным городом Сербской Краины до операции 1995 года, соберется руководство страны и католическое духовенство.Операция "Буря" (Oluja) проводилась 4-7 августа 1995 года силами хорватской армии и полиции с целью уничтожения самопровозглашенной Республики Сербская Краина (РСК) - территориального образования сербов, которое было создано на территории Хорватии в 1991 году при поддержке Белграда. Операция завершилась победой хорватских сил, которые установили утраченный в начале 1990-х годов контроль над пятой частью территории страны. Официальный Белград называет "Бурю" крупнейшей этнической чисткой со времен Второй мировой войны.

https://ria.ru/20220802/serbiya-1806594690.html

https://ria.ru/20220801/serbiya-1806412698.html

сербия

хорватия

белград (город)

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александр вучич, милорад додик, сербия, хорватия, белград (город), сербская православная церковь, патриарх сербский порфирий, в мире