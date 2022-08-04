https://ria.ru/20220804/vsu-1807157696.html

Росгвардия вычислила десятерых пособников ВСУ под Харьковом

Росгвардия вычислила десятерых пособников ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 04.08.2022

Росгвардия вычислила десятерых пособников ВСУ под Харьковом

Росгвардия за две недели в Харьковской области нашла 10 наблюдателей и пособников украинских войск, передававших информацию о передвижении российских военных... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T10:53

2022-08-04T10:53

2022-08-04T10:53

специальная военная операция на украине

харьковская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Росгвардия за две недели в Харьковской области нашла 10 наблюдателей и пособников украинских войск, передававших информацию о передвижении российских военных колонн, сообщает пресс-служба ведомства."За две недели в Харьковской области росгвардейцы обнаружили шесть корректировщиков огня противника, 10 наблюдателей и пособников ВСУ, передававших информацию о передвижении российских военных колонн", - говорится в сообщении. Кроме того, в ходе боестолкновения в районе одного из населенных пунктов Харьковской области спецназ Росгвардии выявил и уничтожил взводный опорный пункт украинских войск, расчеты ПТУР, четыре пикапа и склад боеприпасов.Также в Харьковской области росгвардейцы нейтрализовали корректировщика огня и уничтожили опорный пункт противника. Корректировщик попытался скрыться и бросил в сторону росгвардейцев гранату, но был уничтожен.

https://ria.ru/20220720/ukraina-1803683013.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

харьковская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, в мире, россия, украина, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр