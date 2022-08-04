https://ria.ru/20220804/vsu-1807157696.html
Росгвардия вычислила десятерых пособников ВСУ под Харьковом
Росгвардия вычислила десятерых пособников ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 04.08.2022
Росгвардия вычислила десятерых пособников ВСУ под Харьковом
Росгвардия за две недели в Харьковской области нашла 10 наблюдателей и пособников украинских войск, передававших информацию о передвижении российских военных... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T10:53
2022-08-04T10:53
2022-08-04T10:53
специальная военная операция на украине
харьковская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
в мире
россия
украина
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793535957_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_970b68db8b88d5b92aa0a7a2ea777e63.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Росгвардия за две недели в Харьковской области нашла 10 наблюдателей и пособников украинских войск, передававших информацию о передвижении российских военных колонн, сообщает пресс-служба ведомства."За две недели в Харьковской области росгвардейцы обнаружили шесть корректировщиков огня противника, 10 наблюдателей и пособников ВСУ, передававших информацию о передвижении российских военных колонн", - говорится в сообщении. Кроме того, в ходе боестолкновения в районе одного из населенных пунктов Харьковской области спецназ Росгвардии выявил и уничтожил взводный опорный пункт украинских войск, расчеты ПТУР, четыре пикапа и склад боеприпасов.Также в Харьковской области росгвардейцы нейтрализовали корректировщика огня и уничтожили опорный пункт противника. Корректировщик попытался скрыться и бросил в сторону росгвардейцев гранату, но был уничтожен.
https://ria.ru/20220720/ukraina-1803683013.html
харьковская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793535957_78:0:1215:853_1920x0_80_0_0_b4abb3989920a4f8063f21c779a46937.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, в мире, россия, украина, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Росгвардия вычислила десятерых пособников ВСУ под Харьковом
Росгвардия нашла под Харьковом десятерых пособников ВСУ, сообщавших о движениях ВС России