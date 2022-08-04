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Во Владивостоке вертолет совершил несанкционированную посадку на пляже - РИА Новости, 04.08.2022
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Туризм
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Во Владивостоке вертолет совершил несанкционированную посадку на пляже
Во Владивостоке вертолет совершил несанкционированную посадку на пляже - РИА Новости, 04.08.2022
Во Владивостоке вертолет совершил несанкционированную посадку на пляже
Вертолет Robinson R-44 во время экскурсии совершил несанкционированную посадку на пляже Всероссийского детского центра "Океан" во Владивостоке, сообщает... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T09:21
2022-08-04T10:15
происшествия
владивосток
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новости - туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 4 авг - РИА Новости. Вертолет Robinson R-44 во время экскурсии совершил несанкционированную посадку на пляже Всероссийского детского центра "Океан" во Владивостоке, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура."Нарушая план полета, 3 августа пилот вертолета Robinson R-44, осуществлявший экскурсионный полет, произвел несанкционированную посадку на пляже ФГБОУ "Всероссийский детский центр "Океан". Приморская транспортная прокуратура в отношении собственника воздушного судна – ООО "Гранат" - проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов", - говорится в сообщении.В ведомстве уточняют, что при выявлении нарушений будут "приняты меры реагирования для их устранения и привлечения к ответственности виновных".
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происшествия, владивосток, новости - туризм
09:21 04.08.2022 (обновлено: 10:15 04.08.2022)
 
Во Владивостоке вертолет совершил несанкционированную посадку на пляже

Во Владивостоке вертолет несанкционированно сел на пляже детского центра "Океан"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДети, отдыхающие во всероссийском детском центре "Океан"
Дети, отдыхающие во всероссийском детском центре Океан - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Дети, отдыхающие во всероссийском детском центре "Океан". Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 авг - РИА Новости. Вертолет Robinson R-44 во время экскурсии совершил несанкционированную посадку на пляже Всероссийского детского центра "Океан" во Владивостоке, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"Нарушая план полета, 3 августа пилот вертолета Robinson R-44, осуществлявший экскурсионный полет, произвел несанкционированную посадку на пляже ФГБОУ "Всероссийский детский центр "Океан". Приморская транспортная прокуратура в отношении собственника воздушного судна – ООО "Гранат" - проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточняют, что при выявлении нарушений будут "приняты меры реагирования для их устранения и привлечения к ответственности виновных".
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