https://ria.ru/20220804/vladivostok-1807137853.html

Во Владивостоке вертолет совершил несанкционированную посадку на пляже

Во Владивостоке вертолет совершил несанкционированную посадку на пляже - РИА Новости, 04.08.2022

Во Владивостоке вертолет совершил несанкционированную посадку на пляже

Вертолет Robinson R-44 во время экскурсии совершил несанкционированную посадку на пляже Всероссийского детского центра "Океан" во Владивостоке, сообщает... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T09:21

2022-08-04T09:21

2022-08-04T10:15

происшествия

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новости - туризм

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ВЛАДИВОСТОК, 4 авг - РИА Новости. Вертолет Robinson R-44 во время экскурсии совершил несанкционированную посадку на пляже Всероссийского детского центра "Океан" во Владивостоке, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура."Нарушая план полета, 3 августа пилот вертолета Robinson R-44, осуществлявший экскурсионный полет, произвел несанкционированную посадку на пляже ФГБОУ "Всероссийский детский центр "Океан". Приморская транспортная прокуратура в отношении собственника воздушного судна – ООО "Гранат" - проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов", - говорится в сообщении.В ведомстве уточняют, что при выявлении нарушений будут "приняты меры реагирования для их устранения и привлечения к ответственности виновных".

https://ria.ru/20220708/vertolet-1801108329.html

владивосток

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, владивосток, новости - туризм