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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в четверг снизился до 60,35 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в четверг снизился до 60,35 рубля - РИА Новости, 04.08.2022
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в четверг снизился до 60,35 рубля
Российская валюта выросла в четверг к доллару - до 60,35 рубля, но упала к евро – до 61,5 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T19:30
2022-08-04T19:30
2022-08-04T19:34
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российская валюта выросла в четверг к доллару - до 60,35 рубля, но упала к евро – до 61,5 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 23 копейки, до 60,35 рубля, евро вырос на 52 копейки, до 61,5 рубля.
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экономика, доллар, валюта, курс рубля, россия, московская биржа
19:30 04.08.2022 (обновлено: 19:34 04.08.2022)
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в четверг снизился до 60,35 рубля
Официальный курс доллара на четверг составил 60,35 рубля, евро — 61,5 рубля