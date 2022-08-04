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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в четверг снизился до 60,35 рубля

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в четверг снизился до 60,35 рубля - РИА Новости, 04.08.2022

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в четверг снизился до 60,35 рубля

Российская валюта выросла в четверг к доллару - до 60,35 рубля, но упала к евро – до 61,5 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T19:30

2022-08-04T19:30

2022-08-04T19:34

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российская валюта выросла в четверг к доллару - до 60,35 рубля, но упала к евро – до 61,5 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 23 копейки, до 60,35 рубля, евро вырос на 52 копейки, до 61,5 рубля.

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2022

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экономика, доллар, валюта, курс рубля, россия, московская биржа