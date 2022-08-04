https://ria.ru/20220804/valyuta-1807185648.html
ЦБ призвал выдать госкомпаниям директивы о переводе недружественных валют
ЦБ призвал выдать госкомпаниям директивы о переводе недружественных валют - РИА Новости, 04.08.2022
ЦБ призвал выдать госкомпаниям директивы о переводе недружественных валют
Правительству России стоит выдать директивы госкомпаниям для перевода ими накопленных средств из валют недружественных стран в иные валюты, а также для отказа... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T12:18
2022-08-04T12:18
2022-08-04T12:47
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Правительству России стоит выдать директивы госкомпаниям для перевода ими накопленных средств из валют недружественных стран в иные валюты, а также для отказа от использования "токсичных" валют в новых контрактах, считает ЦБ.Ранее в четверг Банк России сообщил, что будет содействовать ускорению девалютизации в стране и вводить дополнительные меры для сокращения операций банков в "токсичных" валютах, а также подумает над применением таких мер в отношении небанковских финансовых организаций,"Могут потребоваться дополнительные меры для дестимулирования использования "токсичных" валют компаниями реального сектора. Нефинансовым организациям целесообразно перевести накопленные валютные средства в валютах недружественных стран в иные валюты. В отношении компаний с государственным участием будет оправдан выпуск правительством Российской Федерации соответствующих директив (рекомендаций)", - пишет регулятор.Аналогичные рекомендации правительства могут касаться отказа от использования в новых контрактах валют недружественных стран, а где это невозможно в сжатые сроки – включения в контракты условий, допускающих исполнение требований в рублях или валютах дружественных стран, указывает ЦБ.
https://ria.ru/20220804/tsentrobank-1807195679.html
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф)
12:18 04.08.2022 (обновлено: 12:47 04.08.2022)
ЦБ призвал выдать госкомпаниям директивы о переводе недружественных валют
Центробанк призвал обязать госкомпании конвертировать средства из недружественных валют
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Правительству России стоит выдать директивы госкомпаниям для перевода ими накопленных средств из валют недружественных стран в иные валюты, а также для отказа от использования "токсичных" валют в новых контрактах, считает ЦБ.
Ранее в четверг Банк России сообщил, что будет содействовать ускорению девалютизации в стране и вводить дополнительные меры для сокращения операций банков в "токсичных" валютах, а также подумает над применением таких мер в отношении небанковских финансовых организаций,
"Могут потребоваться дополнительные меры для дестимулирования использования "токсичных" валют компаниями реального сектора. Нефинансовым организациям целесообразно перевести накопленные валютные средства в валютах недружественных стран в иные валюты. В отношении компаний с государственным участием будет оправдан выпуск правительством Российской Федерации соответствующих директив (рекомендаций)", - пишет регулятор.
Аналогичные рекомендации правительства могут касаться отказа от использования в новых контрактах валют недружественных стран, а где это невозможно в сжатые сроки – включения в контракты условий, допускающих исполнение требований в рублях или валютах дружественных стран, указывает ЦБ
.