https://ria.ru/20220804/valyuta-1807185648.html

ЦБ призвал выдать госкомпаниям директивы о переводе недружественных валют

ЦБ призвал выдать госкомпаниям директивы о переводе недружественных валют - РИА Новости, 04.08.2022

ЦБ призвал выдать госкомпаниям директивы о переводе недружественных валют

Правительству России стоит выдать директивы госкомпаниям для перевода ими накопленных средств из валют недружественных стран в иные валюты, а также для отказа... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T12:18

2022-08-04T12:18

2022-08-04T12:47

экономика

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Правительству России стоит выдать директивы госкомпаниям для перевода ими накопленных средств из валют недружественных стран в иные валюты, а также для отказа от использования "токсичных" валют в новых контрактах, считает ЦБ.Ранее в четверг Банк России сообщил, что будет содействовать ускорению девалютизации в стране и вводить дополнительные меры для сокращения операций банков в "токсичных" валютах, а также подумает над применением таких мер в отношении небанковских финансовых организаций,"Могут потребоваться дополнительные меры для дестимулирования использования "токсичных" валют компаниями реального сектора. Нефинансовым организациям целесообразно перевести накопленные валютные средства в валютах недружественных стран в иные валюты. В отношении компаний с государственным участием будет оправдан выпуск правительством Российской Федерации соответствующих директив (рекомендаций)", - пишет регулятор.Аналогичные рекомендации правительства могут касаться отказа от использования в новых контрактах валют недружественных стран, а где это невозможно в сжатые сроки – включения в контракты условий, допускающих исполнение требований в рублях или валютах дружественных стран, указывает ЦБ.

https://ria.ru/20220804/tsentrobank-1807195679.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, центральный банк рф (цб рф)