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Двое подростков утонули в Приморье - РИА Новости, 04.08.2022
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Двое подростков утонули в Приморье
Двое подростков утонули в Приморье - РИА Новости, 04.08.2022
Двое подростков утонули в Приморье
Следователи в Приморье возбудили уголовное дело после того, как два подростка утонули во время купания в запрещенном месте, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T15:22
2022-08-04T16:01
происшествия
россия
дальнегорск
приморский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 авг - РИА Новости. Следователи в Приморье возбудили уголовное дело после того, как два подростка утонули во время купания в запрещенном месте, сообщает СУСК РФ по региону.По версии следствия, 3 августа в приморском Дальнегорске двое 15-летних подростков ушли гулять, но домой не вернулись. Родители попытались найти их самостоятельно, но после обратились в полицию."В результате розыскных мероприятий в районе водоохраной зоны Горбушинского водохранилища, где купание запрещено, обнаружены личные вещи и сотовые телефоны подростков. В настоящее время тела несовершеннолетних извлечены со дна водохранилища", - говорится в сообщении. СУСК РФ по региону возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Расследование продолжается, на месте происшествия работают следователи, обстоятельства устанавливаются.На место происшествия... выехал исполняющий обязанности прокурора города Дмитрий Хорев. Прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований законодательства в сфере обеспечения безопасности и защиты прав несовершеннолетних, полноте и эффективности работы органов системы профилактики", - говорится в сообщении. По информации надзорного ведомства, проверят и работу ответственных за безопасность на воде. Ход и результаты расследования уголовного дела контролирует прокуратура.
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россия
дальнегорск
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происшествия, россия, дальнегорск, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)
15:22 04.08.2022 (обновлено: 16:01 04.08.2022)
 
Двое подростков утонули в Приморье

Двое подростков утонули в Дальнегорске Приморского края, купаясь в запрещенном месте

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 авг - РИА Новости. Следователи в Приморье возбудили уголовное дело после того, как два подростка утонули во время купания в запрещенном месте, сообщает СУСК РФ по региону.
По версии следствия, 3 августа в приморском Дальнегорске двое 15-летних подростков ушли гулять, но домой не вернулись. Родители попытались найти их самостоятельно, но после обратились в полицию.
"В результате розыскных мероприятий в районе водоохраной зоны Горбушинского водохранилища, где купание запрещено, обнаружены личные вещи и сотовые телефоны подростков. В настоящее время тела несовершеннолетних извлечены со дна водохранилища", - говорится в сообщении. СУСК РФ по региону возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Расследование продолжается, на месте происшествия работают следователи, обстоятельства устанавливаются.
На место происшествия... выехал исполняющий обязанности прокурора города Дмитрий Хорев. Прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований законодательства в сфере обеспечения безопасности и защиты прав несовершеннолетних, полноте и эффективности работы органов системы профилактики", - говорится в сообщении. По информации надзорного ведомства, проверят и работу ответственных за безопасность на воде. Ход и результаты расследования уголовного дела контролирует прокуратура.
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ПроисшествияРоссияДальнегорскПриморский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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