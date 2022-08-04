https://ria.ru/20220804/utoplenie-1807246651.html

Двое подростков утонули в Приморье

Двое подростков утонули в Приморье - РИА Новости, 04.08.2022

Двое подростков утонули в Приморье

Следователи в Приморье возбудили уголовное дело после того, как два подростка утонули во время купания в запрещенном месте, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T15:22

2022-08-04T15:22

2022-08-04T16:01

происшествия

россия

дальнегорск

приморский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 авг - РИА Новости. Следователи в Приморье возбудили уголовное дело после того, как два подростка утонули во время купания в запрещенном месте, сообщает СУСК РФ по региону.По версии следствия, 3 августа в приморском Дальнегорске двое 15-летних подростков ушли гулять, но домой не вернулись. Родители попытались найти их самостоятельно, но после обратились в полицию."В результате розыскных мероприятий в районе водоохраной зоны Горбушинского водохранилища, где купание запрещено, обнаружены личные вещи и сотовые телефоны подростков. В настоящее время тела несовершеннолетних извлечены со дна водохранилища", - говорится в сообщении. СУСК РФ по региону возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Расследование продолжается, на месте происшествия работают следователи, обстоятельства устанавливаются.На место происшествия... выехал исполняющий обязанности прокурора города Дмитрий Хорев. Прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований законодательства в сфере обеспечения безопасности и защиты прав несовершеннолетних, полноте и эффективности работы органов системы профилактики", - говорится в сообщении. По информации надзорного ведомства, проверят и работу ответственных за безопасность на воде. Ход и результаты расследования уголовного дела контролирует прокуратура.

https://ria.ru/20220722/splav-1804372536.html

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дальнегорск

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, дальнегорск, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)