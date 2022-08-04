https://ria.ru/20220804/ukraina-1807257693.html

"Дочка" американской компании изучала африканскую чуму свиней на Украине

"Дочка" американской компании изучала африканскую чуму свиней на Украине - РИА Новости, 04.08.2022

"Дочка" американской компании изучала африканскую чуму свиней на Украине

Дочерняя компания американской Labyrinth Global Health принимала участие в экспериментах по изучению африканской чумы свиней на территории Украины и Восточной... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T15:54

2022-08-04T15:54

2022-08-04T17:01

украина

министерство обороны сша

в мире

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Дочерняя компания американской Labyrinth Global Health принимала участие в экспериментах по изучению африканской чумы свиней на территории Украины и Восточной Европы, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Лабиринт Украина" принимала участие в проектах UP-9 и -10, в ходе которых изучалось распространение африканской чумы свиней на территории Украины и в странах Восточной Европы", - сказал Кириллов на брифинге."Установлено, что "Лабиринт Украина" является подразделением американской компании "Лабиринт Глобал Хэлз", а ее учредители - бывшие сотрудники компании "Метабиота" – ключевого подрядчика Пентагона в сфере военно-биологической деятельности", - добавил он.Кириллов уточнил, что в рамках программы минобороны США по снижению биологической угрозы компания Labyrinth Global Health в том числе изучала коронавирусы и вирус оспы обезьян.

https://ria.ru/20220707/infektsii-1800947940.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220609/pentagon-1794413013.html

украина

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Дарья Буймова

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Кириллов об участии украинской компании в изучении африканской чумы свиней Дочерняя компания американской Labyrinth Global Health принимала участие в экспериментах по изучению африканской чумы свиней на территории Украины и Восточной Европы, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Лабиринт Украина" принимала участие в проектах UP-9 и -10, в ходе которых изучалось распространение африканской чумы свиней на территории Украины и в странах Восточной Европы", - сказал Кириллов на брифинге. 2022-08-04T15:54 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, министерство обороны сша, в мире