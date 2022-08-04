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"Дочка" американской компании изучала африканскую чуму свиней на Украине - РИА Новости, 04.08.2022
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"Дочка" американской компании изучала африканскую чуму свиней на Украине
"Дочка" американской компании изучала африканскую чуму свиней на Украине - РИА Новости, 04.08.2022
"Дочка" американской компании изучала африканскую чуму свиней на Украине
Дочерняя компания американской Labyrinth Global Health принимала участие в экспериментах по изучению африканской чумы свиней на территории Украины и Восточной... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T15:54
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украина
министерство обороны сша
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Дочерняя компания американской Labyrinth Global Health принимала участие в экспериментах по изучению африканской чумы свиней на территории Украины и Восточной Европы, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Лабиринт Украина" принимала участие в проектах UP-9 и -10, в ходе которых изучалось распространение африканской чумы свиней на территории Украины и в странах Восточной Европы", - сказал Кириллов на брифинге."Установлено, что "Лабиринт Украина" является подразделением американской компании "Лабиринт Глобал Хэлз", а ее учредители - бывшие сотрудники компании "Метабиота" – ключевого подрядчика Пентагона в сфере военно-биологической деятельности", - добавил он.Кириллов уточнил, что в рамках программы минобороны США по снижению биологической угрозы компания Labyrinth Global Health в том числе изучала коронавирусы и вирус оспы обезьян.
https://ria.ru/20220707/infektsii-1800947940.html
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Кириллов об участии украинской компании в изучении африканской чумы свиней
Дочерняя компания американской Labyrinth Global Health принимала участие в экспериментах по изучению африканской чумы свиней на территории Украины и Восточной Европы, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Лабиринт Украина" принимала участие в проектах UP-9 и -10, в ходе которых изучалось распространение африканской чумы свиней на территории Украины и в странах Восточной Европы", - сказал Кириллов на брифинге.
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украина, министерство обороны сша, в мире
15:54 04.08.2022 (обновлено: 17:01 04.08.2022)
 
"Дочка" американской компании изучала африканскую чуму свиней на Украине

Минобороны: "дочка" американской компании изучала африканскую чуму свиней на Украине

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Дочерняя компания американской Labyrinth Global Health принимала участие в экспериментах по изучению африканской чумы свиней на территории Украины и Восточной Европы, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Лабиринт Украина" принимала участие в проектах UP-9 и -10, в ходе которых изучалось распространение африканской чумы свиней на территории Украины и в странах Восточной Европы", - сказал Кириллов на брифинге.
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"Установлено, что "Лабиринт Украина" является подразделением американской компании "Лабиринт Глобал Хэлз", а ее учредители - бывшие сотрудники компании "Метабиота" – ключевого подрядчика Пентагона в сфере военно-биологической деятельности", - добавил он.
Кириллов уточнил, что в рамках программы минобороны США по снижению биологической угрозы компания Labyrinth Global Health в том числе изучала коронавирусы и вирус оспы обезьян.
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