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Мэр Углегорска, в которого бросили ботинок, рассказал о встрече с жителями

Мэр Углегорска, в которого бросили ботинок, рассказал о встрече с жителями - РИА Новости, 04.08.2022

Мэр Углегорска, в которого бросили ботинок, рассказал о встрече с жителями

Мэр сахалинского Углегорска Дмитрий Цуканов, в которого жительница города швырнула ботинком, заявил, что на встрече с губернатором и жителями области услышал... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T14:52

2022-08-04T14:52

2022-08-04T14:52

валерий лимаренко

углегорский район

сахалинская область

углегорск

юрий трутнев

общество

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Мэр сахалинского Углегорска Дмитрий Цуканов, в которого жительница города швырнула ботинком, заявил, что на встрече с губернатором и жителями области услышал множество "острых моментов" и пообещал расставлять приоритеты.В четверг в социальных сетях было опубликовано видео со встречи губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко с населением поселка Шахтерск Углегорского района. На ней женщина пытается обратить внимание Лимаренко на условия, в которых приходится жить ее семье, и в качестве доказательства демонстрирует главе региона обувь, покрывшуюся плесенью от сырости в доме. Затем она бросает ботинок в мэра Углегорского района Дмитрия Цуканова. Губернатор советует женщине обратиться к прокурору, также присутствовавшему на встрече. В результате нарушительницу порядка вывел из зала полицейский."Сегодня плотно поработали с Валерием Лимаренко. Вместе с губернатором и коллегами посетили ряд объектов нашего района. Услышал множество острых моментов, как известных, так и ранее не поступавших в мой адрес. Работы предстоит немало. Недопустимо, чтобы люди годами ждали решения своих проблем. Поэтому сейчас расставляем приоритеты и начинаем активно выполнять поступившие указания", - написал Цуканов в своем Telеgram-канале.Ранее вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев пообещал разобраться с данным инцидентом, заметив, что не увидел оснований для наказания жительницы Углегорска.

углегорский район

сахалинская область

углегорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

валерий лимаренко, углегорский район, сахалинская область, углегорск, юрий трутнев, общество