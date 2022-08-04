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Мэр Углегорска, в которого бросили ботинок, рассказал о встрече с жителями - РИА Новости, 04.08.2022
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Мэр Углегорска, в которого бросили ботинок, рассказал о встрече с жителями
Мэр Углегорска, в которого бросили ботинок, рассказал о встрече с жителями - РИА Новости, 04.08.2022
Мэр Углегорска, в которого бросили ботинок, рассказал о встрече с жителями
Мэр сахалинского Углегорска Дмитрий Цуканов, в которого жительница города швырнула ботинком, заявил, что на встрече с губернатором и жителями области услышал... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T14:52
2022-08-04T14:52
валерий лимаренко
углегорский район
сахалинская область
углегорск
юрий трутнев
общество
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Мэр сахалинского Углегорска Дмитрий Цуканов, в которого жительница города швырнула ботинком, заявил, что на встрече с губернатором и жителями области услышал множество "острых моментов" и пообещал расставлять приоритеты.В четверг в социальных сетях было опубликовано видео со встречи губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко с населением поселка Шахтерск Углегорского района. На ней женщина пытается обратить внимание Лимаренко на условия, в которых приходится жить ее семье, и в качестве доказательства демонстрирует главе региона обувь, покрывшуюся плесенью от сырости в доме. Затем она бросает ботинок в мэра Углегорского района Дмитрия Цуканова. Губернатор советует женщине обратиться к прокурору, также присутствовавшему на встрече. В результате нарушительницу порядка вывел из зала полицейский."Сегодня плотно поработали с Валерием Лимаренко. Вместе с губернатором и коллегами посетили ряд объектов нашего района. Услышал множество острых моментов, как известных, так и ранее не поступавших в мой адрес. Работы предстоит немало. Недопустимо, чтобы люди годами ждали решения своих проблем. Поэтому сейчас расставляем приоритеты и начинаем активно выполнять поступившие указания", - написал Цуканов в своем Telеgram-канале.Ранее вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев пообещал разобраться с данным инцидентом, заметив, что не увидел оснований для наказания жительницы Углегорска.
углегорский район
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валерий лимаренко, углегорский район, сахалинская область, углегорск, юрий трутнев, общество
14:52 04.08.2022
 
Мэр Углегорска, в которого бросили ботинок, рассказал о встрече с жителями

Мэр Углегорска Цуканов, в которого бросили ботинок, заявил о "множестве острых моментов"

© Фото : Администрация Углегорского ГОДмитрий Цуканов
Дмитрий Цуканов - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© Фото : Администрация Углегорского ГО
Дмитрий Цуканов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Мэр сахалинского Углегорска Дмитрий Цуканов, в которого жительница города швырнула ботинком, заявил, что на встрече с губернатором и жителями области услышал множество "острых моментов" и пообещал расставлять приоритеты.
В четверг в социальных сетях было опубликовано видео со встречи губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко с населением поселка Шахтерск Углегорского района. На ней женщина пытается обратить внимание Лимаренко на условия, в которых приходится жить ее семье, и в качестве доказательства демонстрирует главе региона обувь, покрывшуюся плесенью от сырости в доме. Затем она бросает ботинок в мэра Углегорского района Дмитрия Цуканова. Губернатор советует женщине обратиться к прокурору, также присутствовавшему на встрече. В результате нарушительницу порядка вывел из зала полицейский.
"Сегодня плотно поработали с Валерием Лимаренко. Вместе с губернатором и коллегами посетили ряд объектов нашего района. Услышал множество острых моментов, как известных, так и ранее не поступавших в мой адрес. Работы предстоит немало. Недопустимо, чтобы люди годами ждали решения своих проблем. Поэтому сейчас расставляем приоритеты и начинаем активно выполнять поступившие указания", - написал Цуканов в своем Telеgram-канале.
Ранее вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев пообещал разобраться с данным инцидентом, заметив, что не увидел оснований для наказания жительницы Углегорска.
 
Валерий ЛимаренкоУглегорский районСахалинская областьУглегорскЮрий ТрутневОбщество
 
 
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