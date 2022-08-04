https://ria.ru/20220804/uglegorsk-1807148191.html

Жительница Углегорска кинула в мэра ботинком на встрече с главой Сахалина

Жительница Углегорска кинула в мэра ботинком на встрече с главой Сахалина - РИА Новости, 04.08.2022

Жительница Углегорска кинула в мэра ботинком на встрече с главой Сахалина

Жительница Углегорска, которая много лет добивается переселения из аварийного жилья, на встрече губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко с населением... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T10:17

2022-08-04T10:17

2022-08-04T13:22

общество

углегорский район

сахалин

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 авг – РИА Новости. Жительница Углегорска, которая много лет добивается переселения из аварийного жилья, на встрече губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко с населением поселка Шахтерск кинула в местного мэра ботинком.Об инциденте стало известно из видео, которое широко распространилось по соцсетям. На записи женщина пытается обратить внимание Лимаренко на условия, в которых приходится жить ее семье, и в качестве доказательства демонстрирует главе региона обувь, покрывшуюся плесенью от сырости в доме. Затем она бросает ботинок в мэра Углегорского района Дмитрия Цуканова. Губернатор советует женщине обратиться к прокурору, также присутствовавшему на встрече. В результате нарушительницу порядка вывел из зала полицейский.Комментариями губернатора, мэра и полиции РИА Новости пока не располагает.После встречи губернатор написал в Telegram-канале, что встретился с жителями Шахтёрска и констатировал, что "ситуация печальная". "Было много критики в адрес местной власти, озвучено много проблем. Такое отношение к людям недопустимо! Нужно прислушиваться к мнению жителей", — говорится в записи.Подробности встречи глава региона пообещал рассказать позже.

https://ria.ru/20160715/1466310114.html

углегорский район

сахалин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, углегорский район, сахалин