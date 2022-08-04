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Жительница Углегорска кинула в мэра ботинком на встрече с главой Сахалина - РИА Новости, 04.08.2022
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Жительница Углегорска кинула в мэра ботинком на встрече с главой Сахалина
Жительница Углегорска кинула в мэра ботинком на встрече с главой Сахалина - РИА Новости, 04.08.2022
Жительница Углегорска кинула в мэра ботинком на встрече с главой Сахалина
Жительница Углегорска, которая много лет добивается переселения из аварийного жилья, на встрече губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко с населением... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T10:17
2022-08-04T13:22
общество
углегорский район
сахалин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 авг – РИА Новости. Жительница Углегорска, которая много лет добивается переселения из аварийного жилья, на встрече губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко с населением поселка Шахтерск кинула в местного мэра ботинком.Об инциденте стало известно из видео, которое широко распространилось по соцсетям. На записи женщина пытается обратить внимание Лимаренко на условия, в которых приходится жить ее семье, и в качестве доказательства демонстрирует главе региона обувь, покрывшуюся плесенью от сырости в доме. Затем она бросает ботинок в мэра Углегорского района Дмитрия Цуканова. Губернатор советует женщине обратиться к прокурору, также присутствовавшему на встрече. В результате нарушительницу порядка вывел из зала полицейский.Комментариями губернатора, мэра и полиции РИА Новости пока не располагает.После встречи губернатор написал в Telegram-канале, что встретился с жителями Шахтёрска и констатировал, что "ситуация печальная". "Было много критики в адрес местной власти, озвучено много проблем. Такое отношение к людям недопустимо! Нужно прислушиваться к мнению жителей", — говорится в записи.Подробности встречи глава региона пообещал рассказать позже.
https://ria.ru/20160715/1466310114.html
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общество, углегорский район, сахалин
10:17 04.08.2022 (обновлено: 13:22 04.08.2022)
 
Жительница Углегорска кинула в мэра ботинком на встрече с главой Сахалина

Жительница Углегорска кинула в мэра ботинком на встрече с губернатором Сахалина

© Фото : Администрация Углегорского ГОГлава Углегорского городского округа Сахалинской области Дмитрий Цуканов
Глава Углегорского городского округа Сахалинской области Дмитрий Цуканов - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© Фото : Администрация Углегорского ГО
Глава Углегорского городского округа Сахалинской области Дмитрий Цуканов. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 авг – РИА Новости. Жительница Углегорска, которая много лет добивается переселения из аварийного жилья, на встрече губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко с населением поселка Шахтерск кинула в местного мэра ботинком.
Об инциденте стало известно из видео, которое широко распространилось по соцсетям. На записи женщина пытается обратить внимание Лимаренко на условия, в которых приходится жить ее семье, и в качестве доказательства демонстрирует главе региона обувь, покрывшуюся плесенью от сырости в доме. Затем она бросает ботинок в мэра Углегорского района Дмитрия Цуканова. Губернатор советует женщине обратиться к прокурору, также присутствовавшему на встрече. В результате нарушительницу порядка вывел из зала полицейский.
Комментариями губернатора, мэра и полиции РИА Новости пока не располагает.
После встречи губернатор написал в Telegram-канале, что встретился с жителями Шахтёрска и констатировал, что "ситуация печальная".
"Было много критики в адрес местной власти, озвучено много проблем. Такое отношение к людям недопустимо! Нужно прислушиваться к мнению жителей", — говорится в записи.
Подробности встречи глава региона пообещал рассказать позже.
Задержанный в наручниках. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.07.2016
15 июля 2016, 00:24
В Мавритании журналист, бросивший ботинок в министра, осужден на три годаИнцидент произошел на пресс-конференции 30 июня. Мохамед бросил ботинок в выступавшего перед журналистами официального представителя правительства, который является членом кабинета министров, и назвал его "министром лжи".
 
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