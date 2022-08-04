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Тайвань призвал мировое сообщество осудить военные учения Китая - РИА Новости, 04.08.2022
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Тайвань призвал мировое сообщество осудить военные учения Китая
Тайвань призвал мировое сообщество осудить военные учения Китая - РИА Новости, 04.08.2022
Тайвань призвал мировое сообщество осудить военные учения Китая
МИД Тайваня осуждает военную активность Китая у берегов острова и призывает все мировое сообщество осудить "военную угрозу" Тайваню со стороны Китая, говорится... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T13:20
2022-08-04T13:20
в мире
нэнси пелоси
китай
тайвань
тайбэй
визит пелоси на тайвань
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ПЕКИН, 4 авг – РИА Новости. МИД Тайваня осуждает военную активность Китая у берегов острова и призывает все мировое сообщество осудить "военную угрозу" Тайваню со стороны Китая, говорится в заявлении МИД острова.МИД Тайваня в ответ на начало масштабных учений армии Китая с боевыми стрельбами вокруг острова в четверг опубликовал заявление, в котором отмечается, что боевые стрельбы Китая "поставили под угрозу национальную безопасность Тайваня, усилили региональную напряженность, а также нарушили нормальные международные торгово-экономическое обмены".Ведомство сравнило ракетные пуски Китая с "поведением Северной Кореи" и решительно осудило их, а также призвало международное сообщество осудить действия Китая."Министерство иностранных дел призывает международное сообщество совместно осудить военную угрозу Китая Тайваню", - говорится в заявлении.Масштабные учения армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня официально стартовали в четверг. Маневры, ставшие ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, начались в четверг, в 12.00 по местному времени (7.00 мск), в шести районах в акватории вокруг острова, учения продлятся до 12.00 воскресенья.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220804/kitay-1807140243.html
https://ria.ru/20220804/kitay-1807167579.html
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в мире, нэнси пелоси, китай, тайвань, тайбэй, визит пелоси на тайвань
13:20 04.08.2022
 
Тайвань призвал мировое сообщество осудить военные учения Китая

Тайваньский МИД призвал мировое сообщество осудить военные учения Китая у берегов острова

© AP Photo / Chiang Ying-yingФлаг Тайваня
Флаг Тайваня - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Флаг Тайваня. Архивное фото
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ПЕКИН, 4 авг – РИА Новости. МИД Тайваня осуждает военную активность Китая у берегов острова и призывает все мировое сообщество осудить "военную угрозу" Тайваню со стороны Китая, говорится в заявлении МИД острова.
МИД Тайваня в ответ на начало масштабных учений армии Китая с боевыми стрельбами вокруг острова в четверг опубликовал заявление, в котором отмечается, что боевые стрельбы Китая "поставили под угрозу национальную безопасность Тайваня, усилили региональную напряженность, а также нарушили нормальные международные торгово-экономическое обмены".
Ракетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в южно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
09:36
Китай может ответить на визит Пелоси санкциями и блокадой, заявили эксперты
Ведомство сравнило ракетные пуски Китая с "поведением Северной Кореи" и решительно осудило их, а также призвало международное сообщество осудить действия Китая.
"Министерство иностранных дел призывает международное сообщество совместно осудить военную угрозу Китая Тайваню", - говорится в заявлении.
Масштабные учения армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня официально стартовали в четверг. Маневры, ставшие ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, начались в четверг, в 12.00 по местному времени (7.00 мск), в шести районах в акватории вокруг острова, учения продлятся до 12.00 воскресенья.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Танк армии Китая Type 96В - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
11:23
В МИД Китая учения у Тайваня назвали предупреждением провокаторам
 
В миреНэнси ПелосиКитайТайваньТайбэйВизит Пелоси на Тайвань
 
 
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