Тайвань призвал мировое сообщество осудить военные учения Китая
Тайваньский МИД призвал мировое сообщество осудить военные учения Китая у берегов острова
© AP Photo / Chiang Ying-yingФлаг Тайваня
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Флаг Тайваня. Архивное фото
ПЕКИН, 4 авг – РИА Новости. МИД Тайваня осуждает военную активность Китая у берегов острова и призывает все мировое сообщество осудить "военную угрозу" Тайваню со стороны Китая, говорится в заявлении МИД острова.
МИД Тайваня в ответ на начало масштабных учений армии Китая с боевыми стрельбами вокруг острова в четверг опубликовал заявление, в котором отмечается, что боевые стрельбы Китая "поставили под угрозу национальную безопасность Тайваня, усилили региональную напряженность, а также нарушили нормальные международные торгово-экономическое обмены".
Ведомство сравнило ракетные пуски Китая с "поведением Северной Кореи" и решительно осудило их, а также призвало международное сообщество осудить действия Китая.
"Министерство иностранных дел призывает международное сообщество совместно осудить военную угрозу Китая Тайваню", - говорится в заявлении.
Масштабные учения армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня официально стартовали в четверг. Маневры, ставшие ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, начались в четверг, в 12.00 по местному времени (7.00 мск), в шести районах в акватории вокруг острова, учения продлятся до 12.00 воскресенья.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.