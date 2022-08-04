https://ria.ru/20220804/ucheniya-1807207916.html

Тайвань призвал мировое сообщество осудить военные учения Китая

Тайвань призвал мировое сообщество осудить военные учения Китая - РИА Новости, 04.08.2022

Тайвань призвал мировое сообщество осудить военные учения Китая

МИД Тайваня осуждает военную активность Китая у берегов острова и призывает все мировое сообщество осудить "военную угрозу" Тайваню со стороны Китая, говорится... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T13:20

2022-08-04T13:20

2022-08-04T13:20

в мире

нэнси пелоси

китай

тайвань

тайбэй

визит пелоси на тайвань

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ПЕКИН, 4 авг – РИА Новости. МИД Тайваня осуждает военную активность Китая у берегов острова и призывает все мировое сообщество осудить "военную угрозу" Тайваню со стороны Китая, говорится в заявлении МИД острова.МИД Тайваня в ответ на начало масштабных учений армии Китая с боевыми стрельбами вокруг острова в четверг опубликовал заявление, в котором отмечается, что боевые стрельбы Китая "поставили под угрозу национальную безопасность Тайваня, усилили региональную напряженность, а также нарушили нормальные международные торгово-экономическое обмены".Ведомство сравнило ракетные пуски Китая с "поведением Северной Кореи" и решительно осудило их, а также призвало международное сообщество осудить действия Китая."Министерство иностранных дел призывает международное сообщество совместно осудить военную угрозу Китая Тайваню", - говорится в заявлении.Масштабные учения армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня официально стартовали в четверг. Маневры, ставшие ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, начались в четверг, в 12.00 по местному времени (7.00 мск), в шести районах в акватории вокруг острова, учения продлятся до 12.00 воскресенья.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220804/kitay-1807140243.html

https://ria.ru/20220804/kitay-1807167579.html

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