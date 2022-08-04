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Белорусские военные примут участие в российских учениях "Восток-2022" - РИА Новости, 04.08.2022
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Белорусские военные примут участие в российских учениях "Восток-2022"
Белорусские военные примут участие в российских учениях "Восток-2022" - РИА Новости, 04.08.2022
Белорусские военные примут участие в российских учениях "Восток-2022"
Белорусские военные примут участие в учениях "Восток-2022" в России, которые пройдут с 30 августа по 5 сентября, сообщило минобороны республики. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T10:28
2022-08-04T10:35
безопасность
белоруссия
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы белоруссии
валерий герасимов
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МИНСК, 4 авг - РИА Новости. Белорусские военные примут участие в учениях "Восток-2022" в России, которые пройдут с 30 августа по 5 сентября, сообщило минобороны республики."Белорусский воинский контингент примет участие в стратегическом командно-штабном учении "Восток-2022" на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале министерства.Отмечается, что "всего от Вооруженных Сил Республики Беларусь будет задействовано свыше 250 военнослужащих одной из механизированных бригад Западного оперативного командования".Руководителем учений назначен начальник генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов. Практические действия учений пройдут на 13 полигонах Восточного военного округа в период с 30 августа по 5 сентября, уточнили в пресс-службе.
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безопасность, белоруссия, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы белоруссии, валерий герасимов
Материал дополняется
10:28 04.08.2022 (обновлено: 10:35 04.08.2022)
 
Белорусские военные примут участие в российских учениях "Восток-2022"

Белорусские военные примут участие в учениях "Восток-2022" с 30 августа по 5 сентября

© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai PetrovВоеннослужащие спецназа белорусской армии
Военнослужащие спецназа белорусской армии - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai Petrov
Военнослужащие спецназа белорусской армии. Архивное фото
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МИНСК, 4 авг - РИА Новости. Белорусские военные примут участие в учениях "Восток-2022" в России, которые пройдут с 30 августа по 5 сентября, сообщило минобороны республики.
"Белорусский воинский контингент примет участие в стратегическом командно-штабном учении "Восток-2022" на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале министерства.
Отмечается, что "всего от Вооруженных Сил Республики Беларусь будет задействовано свыше 250 военнослужащих одной из механизированных бригад Западного оперативного командования".
Руководителем учений назначен начальник генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов. Практические действия учений пройдут на 13 полигонах Восточного военного округа в период с 30 августа по 5 сентября, уточнили в пресс-службе.
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БезопасностьБелоруссияРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы БелоруссииВалерий Герасимов
 
 
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