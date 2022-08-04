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Белорусские военные примут участие в российских учениях "Восток-2022"
Белорусские военные примут участие в российских учениях "Восток-2022" - РИА Новости, 04.08.2022
Белорусские военные примут участие в российских учениях "Восток-2022"
Белорусские военные примут участие в учениях "Восток-2022" в России, которые пройдут с 30 августа по 5 сентября, сообщило минобороны республики. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T10:28
2022-08-04T10:28
2022-08-04T10:35
безопасность
белоруссия
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы белоруссии
валерий герасимов
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МИНСК, 4 авг - РИА Новости. Белорусские военные примут участие в учениях "Восток-2022" в России, которые пройдут с 30 августа по 5 сентября, сообщило минобороны республики."Белорусский воинский контингент примет участие в стратегическом командно-штабном учении "Восток-2022" на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале министерства.Отмечается, что "всего от Вооруженных Сил Республики Беларусь будет задействовано свыше 250 военнослужащих одной из механизированных бригад Западного оперативного командования".Руководителем учений назначен начальник генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов. Практические действия учений пройдут на 13 полигонах Восточного военного округа в период с 30 августа по 5 сентября, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220706/zapad-1800761579.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, белоруссия, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы белоруссии, валерий герасимов
Материал дополняется
10:28 04.08.2022 (обновлено: 10:35 04.08.2022)
Белорусские военные примут участие в российских учениях "Восток-2022"
Белорусские военные примут участие в учениях "Восток-2022" с 30 августа по 5 сентября