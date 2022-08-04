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"Ъ": Германия не видит препятствий для отправки турбины "Газпрому" - РИА Новости, 04.08.2022
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"Ъ": Германия не видит препятствий для отправки турбины "Газпрому"
"Ъ": Германия не видит препятствий для отправки турбины "Газпрому" - РИА Новости, 04.08.2022
"Ъ": Германия не видит препятствий для отправки турбины "Газпрому"
Власти Германии представили "Газпрому" подтверждение о возможности прохождения турбиной для "Северного потока" таможни, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T08:53
2022-08-04T08:54
виталий маркелов
германия
россия
канада
газпром
еврокомиссия
siemens
северный поток
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Власти Германии представили "Газпрому" подтверждение о возможности прохождения турбиной для "Северного потока" таможни, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники."Немецкая Siemens Energy направила в "Газпром" очередную партию документов, запрашиваемых российской монополией в качестве гарантии надёжности поставок турбин для компрессорной станции "Портовая"… В частности, "Газпром" получил решение (Nullbescheid) Федерального ведомства экономики и экспортного контроля ФРГ (BAFA) относительно возможности экспорта турбины Siemens Energy из Германии в РФ", — пишет издание, ссылаясь на источник, знакомый с перепиской."Коммерсант" уточняет, что в письме — "Газпром" получил его 3 августа — немецкое ведомство отмечает, что отдельное разрешение на транспортировку машины не требуется, поскольку она не подпадает ни под какие санкционные ограничения. Однако поскольку ранее "Газпром" просил гарантий того, что машина сможет пройти через таможню, то ведомство выдало временное решение, которое можно предъявить при прохождении таможенного контроля до 26 июля 2023 года.Кроме того, Siemens Energy дала разъяснения относительно ранних претензий "Газпрома", подчеркнув, что приоритет для обеих сторон сейчас - возврат двигателя в Россию, а официальное разъяснение Еврокомиссии относительно санкций, как того просила российская компания, не требуется, также отмечает издание. Тем временем с конца июля этот основной маршрут поставок в Европу из РФ работает с ограничениями — всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров суточной пропускной мощности: сейчас работу "Северного потока" обеспечивает только одна турбина.Зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов говорил 29 июля, что турбина была отправлена из Канады не в Россию, а в Германию без согласия российской компании, что не соответствует условиям контракта. Теперь "Газпрому", по его словам, чтобы принять отремонтированный двигатель, надо получить гарантии неприменения санкций не только от Канады, но и от Евросоюза и Великобритании (турбину ремонтировала английская Industrial Turbine Company Limited, входящей в Siemens).Тем не менее в Siemens Energy, как пишет "Коммерсант", не совсем понимают, почему "Газпром" вновь поднял вопрос о санкциях Великобритании, так как Лондон в письменном виде уже подтвердил российской компании, что санкций, препятствующих возвращению турбины, нет. Кроме того, у "Газпрома" и Siemens Energy нет контракта на внеплановое техническое обслуживание двигателей, но компания согласна оказывать поддержку оборудования в соответствии с контрактом о предоставлении резидентного инженера, добавляет издание.
https://ria.ru/20220803/potok-1806917133.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220803/turbina-1806989853.html
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виталий маркелов, германия, россия, канада, газпром, еврокомиссия, siemens, северный поток, в мире
08:53 04.08.2022 (обновлено: 08:54 04.08.2022)
 
"Ъ": Германия не видит препятствий для отправки турбины "Газпрому"

"Ъ": Германия не видит препятствий для отправки "Газпрому" турбины для "Северного потока"

© AFP 2022 / Sascha SchuermannТурбина газопровода "Северный поток-1" на заводе Siemens Energy
Турбина газопровода Северный поток-1 на заводе Siemens Energy - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© AFP 2022 / Sascha Schuermann
Турбина газопровода "Северный поток-1" на заводе Siemens Energy
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Власти Германии представили "Газпрому" подтверждение о возможности прохождения турбиной для "Северного потока" таможни, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
"Немецкая Siemens Energy направила в "Газпром" очередную партию документов, запрашиваемых российской монополией в качестве гарантии надёжности поставок турбин для компрессорной станции "Портовая"… В частности, "Газпром" получил решение (Nullbescheid) Федерального ведомства экономики и экспортного контроля ФРГ (BAFA) относительно возможности экспорта турбины Siemens Energy из Германии в РФ", — пишет издание, ссылаясь на источник, знакомый с перепиской.
"Коммерсант" уточняет, что в письме — "Газпром" получил его 3 августа — немецкое ведомство отмечает, что отдельное разрешение на транспортировку машины не требуется, поскольку она не подпадает ни под какие санкционные ограничения. Однако поскольку ранее "Газпром" просил гарантий того, что машина сможет пройти через таможню, то ведомство выдало временное решение, которое можно предъявить при прохождении таможенного контроля до 26 июля 2023 года.
Кроме того, Siemens Energy дала разъяснения относительно ранних претензий "Газпрома", подчеркнув, что приоритет для обеих сторон сейчас - возврат двигателя в Россию, а официальное разъяснение Еврокомиссии относительно санкций, как того просила российская компания, не требуется, также отмечает издание. Тем временем с конца июля этот основной маршрут поставок в Европу из РФ работает с ограничениями — всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров суточной пропускной мощности: сейчас работу "Северного потока" обеспечивает только одна турбина.
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Зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов говорил 29 июля, что турбина была отправлена из Канады не в Россию, а в Германию без согласия российской компании, что не соответствует условиям контракта. Теперь "Газпрому", по его словам, чтобы принять отремонтированный двигатель, надо получить гарантии неприменения санкций не только от Канады, но и от Евросоюза и Великобритании (турбину ремонтировала английская Industrial Turbine Company Limited, входящей в Siemens).
Тем не менее в Siemens Energy, как пишет "Коммерсант", не совсем понимают, почему "Газпром" вновь поднял вопрос о санкциях Великобритании, так как Лондон в письменном виде уже подтвердил российской компании, что санкций, препятствующих возвращению турбины, нет. Кроме того, у "Газпрома" и Siemens Energy нет контракта на внеплановое техническое обслуживание двигателей, но компания согласна оказывать поддержку оборудования в соответствии с контрактом о предоставлении резидентного инженера, добавляет издание.
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Виталий МаркеловГерманияРоссияКанадаГазпромЕврокомиссияSiemensСеверный потокВ мире
 
 
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