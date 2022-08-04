https://ria.ru/20220804/tsentrobank-1807195679.html

Центробанк призвал вернуться к публикации отчетности банков и компаний

Центробанк призвал вернуться к публикации отчетности банков и компаний - РИА Новости, 04.08.2022

Центробанк призвал вернуться к публикации отчетности банков и компаний

Банк России считает важным возвращение к публикации финансовой отчетности как финансовых, так и нефинансовых организаций, но при минимизации санкционных рисков, РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T12:41

2022-08-04T12:41

2022-08-04T12:41

экономика

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости/Прайм. Банк России считает важным возвращение к публикации финансовой отчетности как финансовых, так и нефинансовых организаций, но при минимизации санкционных рисков, говорится в документе регулятора для общественного обсуждения "Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях".Введенные в феврале–марте регуляторные послабления позволили финансовым организациям временно не отражать в отчетности обесценение активов в связи с реализацией широкого спектра рисков. В целях защиты кредитных и некредитных финансовых организаций от некорректного использования публикуемой ими информации, в том числе в санкционных целях, банкам было предписано временно не публиковать финансовую отчетность, а некредитные финансовые организации получили право не публиковать указанную отчетность по своему усмотрению, указывает ЦБ."Регуляторные послабления позволяют пройти острую фазу кризиса, но не могут сохраняться чрезмерно долго, учитывая, что это может привести к искажениям, неэффективному распределению ресурсов в финансовом секторе и экономике, накоплению чрезмерных рисков в финансовых организациях, что в свою очередь создаст угрозы для финансовой стабильности в целом. Без публикации отчетности невозможна нормальная работа финансового рынка, принятие обоснованных решений в отношении финансовых посредников инвесторами, вкладчиками, клиентами и контрагентами", - подчеркивают в ЦБ."Необходимо выработать подход, позволяющий финансовому сектору поэтапно выйти из регуляторных послаблений, восстановить финансовую устойчивость при сохранении и расширении потенциала кредитования и оказания всего спектра финансовых услуг экономике. Важно возвращение к публикации финансовой отчетности как финансовых, так и нефинансовых организаций, но при минимизации санкционных рисков", - отмечается в документе.ЦБ собирается провести анализ и выработать подходы к раскрытию финансовой отчетности, определить, какие позиции могут быть чувствительными к введению санкций, предусмотрев требование их агрегации или исключение при публикации. Регулятор планирует на первом этапе дать право всем финансовым организациям раскрывать финансовую отчетность при соблюдении требований к представлению информации, а на втором этапе – сделать это обязанностью. При этом отдельного обсуждения требуют подходы к раскрытию отчетности по МСФО."Информация о бенефициарах, собственниках и контролирующих лицах финансовых организаций, структуре холдингов наиболее подвержена рискам использования для введения санкций, и на обозримом горизонте ее раскрытие не рассматривается. При этом для целей надзора за финансовыми организациями все виды отчетности в полном объеме будут представляться в Банк России", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220804/valyuta-1807185648.html

https://ria.ru/20220720/aktsii-1803699448.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, центральный банк рф (цб рф)