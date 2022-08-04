https://ria.ru/20220804/tsentrobank-1807184927.html

Центробанк может ответить на смягчение санкций отменой валютных запретов

Центробанк может ответить на смягчение санкций отменой валютных запретов - РИА Новости, 04.08.2022

Центробанк может ответить на смягчение санкций отменой валютных запретов

Банк России может рассматривать вариант либерализации валютных запретов и ограничений в отношении недружественных стран в качестве ответной меры на смягчение... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T12:15

2022-08-04T12:15

2022-08-04T12:59

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Банк России может рассматривать вариант либерализации валютных запретов и ограничений в отношении недружественных стран в качестве ответной меры на смягчение ими санкций, говорится в документе регулятора.ЦБ в четверг выступил за то, чтобы валютное регулирование в России было дифференцировано: оно может быть максимально либерализовано для российских резидентов, а для нерезидентов степень жесткости требований должна различаться в зависимости от их юрисдикций. В настоящее время в России в ответ на западные санкции действует ряд валютных ограничений в отношении нерезидентов из недружественных стран."При установлении валютных запретов и ограничений следует исходить из принципа взаимности, то есть вводить запреты и ограничения только в отношении резидентов тех государств, которые вводят против Российской Федерации такие меры. Любая либерализация должна быть в отношении дружественных государств. При этом Банк России может рассматривать вариант либерализации в отношении недружественных стран в качестве ответной меры на смягчение санкционных ограничений (например, разблокировку активов)", - пишет регулятор.Административную ответственность за нарушения требований валютного законодательства России, связанные с международными санкциями, нужно максимально смягчать, считает Банк России."Необходимо максимальное смягчение административной ответственности за нарушения требований валютного законодательства, связанные с введением санкций", - говорится в материалах ЦБ.Так, Банк России поддержал инициативу, предусматривающую неприменение мер административной ответственности к резиденту, нарушившему требования валютного законодательства, обусловленные применением недружественными государствами мер ограничительного характера в отношении страны, российских юридических лиц и физических лиц.

https://ria.ru/20220610/sanktsii-1794592294.html

https://ria.ru/20220713/ekonomika-1802121745.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии