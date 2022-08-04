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Телеканал "Россия" покажет концерт к 80-летию исполнения Седьмой симфонии - РИА Новости, 04.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220804/translyatsiya-1807055116.html
Телеканал "Россия" покажет концерт к 80-летию исполнения Седьмой симфонии
Телеканал "Россия" покажет концерт к 80-летию исполнения Седьмой симфонии - РИА Новости, 04.08.2022
Телеканал "Россия" покажет концерт к 80-летию исполнения Седьмой симфонии
На телеканале "Россия", "Россия-Культура" и онлайн-платформе СМОТРИМ 9 августа в 23.45 начнется трансляция концерта, приуроченного к 80-летию со дня первого... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T10:30
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культура
новости культуры
музыка
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. На телеканале "Россия", "Россия-Культура" и онлайн-платформе СМОТРИМ 9 августа в 23.45 начнется трансляция концерта, приуроченного к 80-летию со дня первого исполнения Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде, сообщает пресс-служба. В концерте примут участие Алексей Гуськов, Андрей Кончаловский, Владимир Ильин, Светлана Крючкова, Константин Хабенский, Евгений Ткачук и Вита Корниенко. "Зрители услышат воспоминания жителей блокадного Ленинграда, стихи Анны Ахматовой и Ольги Берггольц, посвященные трагическим страницам истории ленинградской блокады", — рассказывают в пресс-службе.Ведущие — Дарья Златопольская и Андрей Малахов. Художественный руководитель проекта – Юрий Башмет.
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новости культуры, музыка, россия-1 (телеканал), алексей гуськов, юрий башмет, андрей кончаловский, ленинград, андрей малахов, знаменитости, звезды, что посмотреть
10:30 04.08.2022 (обновлено: 10:35 04.08.2022)
 
Телеканал "Россия" покажет концерт к 80-летию исполнения Седьмой симфонии

Телеканал "Россия" покажет концерт к 80-летию исполнения Седьмой симфонии в Ленинграде

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкКомпозитор Дмитрий Шостакович за работой над Седьмой симфонией в осажденном во время Великой Отечественной войны Ленинграде. Репродукция фотографии из книги "Театр в квадрате обстрела", издательство "Искусство", 1967 год.
Композитор Дмитрий Шостакович за работой над Седьмой симфонией в осажденном во время Великой Отечественной войны Ленинграде. Репродукция фотографии из книги Театр в квадрате обстрела, издательство Искусство, 1967 год. - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. На телеканале "Россия", "Россия-Культура" и онлайн-платформе СМОТРИМ 9 августа в 23.45 начнется трансляция концерта, приуроченного к 80-летию со дня первого исполнения Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде, сообщает пресс-служба.
"Легендарная "Ленинградская" симфония в исполнении Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета прозвучит в самом сердце Санкт-Петербурга, на стрелке Васильевского острова, возле Ростральных колонн", — говорится в пресс-релизе.
В концерте примут участие Алексей Гуськов, Андрей Кончаловский, Владимир Ильин, Светлана Крючкова, Константин Хабенский, Евгений Ткачук и Вита Корниенко.
"Зрители услышат воспоминания жителей блокадного Ленинграда, стихи Анны Ахматовой и Ольги Берггольц, посвященные трагическим страницам истории ленинградской блокады", — рассказывают в пресс-службе.
Ведущие — Дарья Златопольская и Андрей Малахов. Художественный руководитель проекта – Юрий Башмет.
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