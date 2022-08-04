https://ria.ru/20220804/translyatsiya-1807055116.html
Телеканал "Россия" покажет концерт к 80-летию исполнения Седьмой симфонии
Телеканал "Россия" покажет концерт к 80-летию исполнения Седьмой симфонии - РИА Новости, 04.08.2022
Телеканал "Россия" покажет концерт к 80-летию исполнения Седьмой симфонии
На телеканале "Россия", "Россия-Культура" и онлайн-платформе СМОТРИМ 9 августа в 23.45 начнется трансляция концерта, приуроченного к 80-летию со дня первого... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T10:30
2022-08-04T10:30
2022-08-04T10:35
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. На телеканале "Россия", "Россия-Культура" и онлайн-платформе СМОТРИМ 9 августа в 23.45 начнется трансляция концерта, приуроченного к 80-летию со дня первого исполнения Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде, сообщает пресс-служба. В концерте примут участие Алексей Гуськов, Андрей Кончаловский, Владимир Ильин, Светлана Крючкова, Константин Хабенский, Евгений Ткачук и Вита Корниенко. "Зрители услышат воспоминания жителей блокадного Ленинграда, стихи Анны Ахматовой и Ольги Берггольц, посвященные трагическим страницам истории ленинградской блокады", — рассказывают в пресс-службе.Ведущие — Дарья Златопольская и Андрей Малахов. Художественный руководитель проекта – Юрий Башмет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музыка, россия-1 (телеканал), алексей гуськов, юрий башмет, андрей кончаловский, ленинград, андрей малахов, знаменитости, звезды, что посмотреть
10:30 04.08.2022 (обновлено: 10:35 04.08.2022)
Телеканал "Россия" покажет концерт к 80-летию исполнения Седьмой симфонии
Телеканал "Россия" покажет концерт к 80-летию исполнения Седьмой симфонии в Ленинграде
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. На телеканале "Россия", "Россия-Культура" и онлайн-платформе СМОТРИМ 9 августа в 23.45 начнется трансляция концерта, приуроченного к 80-летию со дня первого исполнения Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде, сообщает пресс-служба.
"Легендарная "Ленинградская" симфония в исполнении Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета прозвучит в самом сердце Санкт-Петербурга, на стрелке Васильевского острова, возле Ростральных колонн", — говорится в пресс-релизе.
В концерте примут участие Алексей Гуськов, Андрей Кончаловский, Владимир Ильин, Светлана Крючкова, Константин Хабенский, Евгений Ткачук и Вита Корниенко.
"Зрители услышат воспоминания жителей блокадного Ленинграда, стихи Анны Ахматовой и Ольги Берггольц, посвященные трагическим страницам истории ленинградской блокады", — рассказывают в пресс-службе.
Ведущие — Дарья Златопольская и Андрей Малахов. Художественный руководитель проекта – Юрий Башмет.