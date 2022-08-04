https://ria.ru/20220804/translyatsiya-1807055116.html

Телеканал "Россия" покажет концерт к 80-летию исполнения Седьмой симфонии

Телеканал "Россия" покажет концерт к 80-летию исполнения Седьмой симфонии - РИА Новости, 04.08.2022

Телеканал "Россия" покажет концерт к 80-летию исполнения Седьмой симфонии

На телеканале "Россия", "Россия-Культура" и онлайн-платформе СМОТРИМ 9 августа в 23.45 начнется трансляция концерта, приуроченного к 80-летию со дня первого... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T10:30

2022-08-04T10:30

2022-08-04T10:35

культура

новости культуры

музыка

россия-1 (телеканал)

алексей гуськов

юрий башмет

андрей кончаловский

ленинград

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156390/85/1563908543_0:0:2828:1591_1920x0_80_0_0_a18b0f2650fcb0cc79a2c5416fad8a0e.jpg

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. На телеканале "Россия", "Россия-Культура" и онлайн-платформе СМОТРИМ 9 августа в 23.45 начнется трансляция концерта, приуроченного к 80-летию со дня первого исполнения Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде, сообщает пресс-служба. В концерте примут участие Алексей Гуськов, Андрей Кончаловский, Владимир Ильин, Светлана Крючкова, Константин Хабенский, Евгений Ткачук и Вита Корниенко. "Зрители услышат воспоминания жителей блокадного Ленинграда, стихи Анны Ахматовой и Ольги Берггольц, посвященные трагическим страницам истории ленинградской блокады", — рассказывают в пресс-службе.Ведущие — Дарья Златопольская и Андрей Малахов. Художественный руководитель проекта – Юрий Башмет.

https://ria.ru/20220725/orkestr-1804783603.html

ленинград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музыка, россия-1 (телеканал), алексей гуськов, юрий башмет, андрей кончаловский, ленинград, андрей малахов, знаменитости, звезды, что посмотреть