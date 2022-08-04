Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Тайваня заявило о ракетах, выпущенных НОАК у острова - РИА Новости, 04.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220804/tayvan-1807213742.html
Минобороны Тайваня заявило о ракетах, выпущенных НОАК у острова
Минобороны Тайваня заявило о ракетах, выпущенных НОАК у острова - РИА Новости, 04.08.2022
Минобороны Тайваня заявило о ракетах, выпущенных НОАК у острова
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) выпустила в четверг 11 баллистических ракет серии Дунфэн в воды рядом с островом, сообщило Центральное новостное... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T13:40
2022-08-04T13:40
в мире
нэнси пелоси
китай
тайбэй
сша
народно-освободительная армия китая
визит пелоси на тайвань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149943/80/1499438037_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_ad81ec1c92b26b0ee29d12c8889f1d0f.jpg
ПЕКИН, 4 авг - РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) выпустила в четверг 11 баллистических ракет серии Дунфэн в воды рядом с островом, сообщило Центральное новостное агентство со ссылкой на министерство обороны Тайваня."В 17.30 по местному времени (12.30 по мск) министерство обороны выпустило очередное сообщение, в котором говорится, что с 13.56 по местному времени до 16.00 Компартия Китая выпустила 11 баллистических ракет серии Дунфэн в воды, окружающие северную, южную и восточную части Тайваня", - говорится в сообщении агентства.Ранее в четверг Восточная зона боевого командования НОАК выпустила сообщение о том, что ракетные войска вооруженных сил КНР в ходе учебных боевых стрельб в восточной части Тайваньского пролива в четверг полностью выполнили поставленные задачи. В среду китайская государственная газета Global Times писала, что в ходе учений 4-7 августа ВС КНР впервые применят боевую дальнобойную артиллерию через Тайваньский пролив и задействуют гиперзвуковую ракету DF-17 (Дунфэн-17).Маневры, ставшие ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, начались в четверг 12.00 по местному времени (7.00 мск) в шести районах в акватории вокруг острова, учения продлятся до 12.00 воскресенья.
https://ria.ru/20220804/ucheniya-1807207916.html
https://ria.ru/20220804/tayvan-1807169076.html
китай
тайбэй
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149943/80/1499438037_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_84851afcfc4cab5bebc7ade565a19dbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нэнси пелоси, китай, тайбэй, сша, народно-освободительная армия китая, визит пелоси на тайвань
13:40 04.08.2022
 
Минобороны Тайваня заявило о ракетах, выпущенных НОАК у острова

Минобороны Тайваня заявило об 11 баллистических ракетах, выпущенных НОАК в воды у острова

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКитайские военные
Китайские военные - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Китайские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 4 авг - РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) выпустила в четверг 11 баллистических ракет серии Дунфэн в воды рядом с островом, сообщило Центральное новостное агентство со ссылкой на министерство обороны Тайваня.
"В 17.30 по местному времени (12.30 по мск) министерство обороны выпустило очередное сообщение, в котором говорится, что с 13.56 по местному времени до 16.00 Компартия Китая выпустила 11 баллистических ракет серии Дунфэн в воды, окружающие северную, южную и восточную части Тайваня", - говорится в сообщении агентства.
Флаг Тайваня - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
13:20
Тайвань призвал мировое сообщество осудить военные учения Китая
Ранее в четверг Восточная зона боевого командования НОАК выпустила сообщение о том, что ракетные войска вооруженных сил КНР в ходе учебных боевых стрельб в восточной части Тайваньского пролива в четверг полностью выполнили поставленные задачи. В среду китайская государственная газета Global Times писала, что в ходе учений 4-7 августа ВС КНР впервые применят боевую дальнобойную артиллерию через Тайваньский пролив и задействуют гиперзвуковую ракету DF-17 (Дунфэн-17).
Маневры, ставшие ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, начались в четверг 12.00 по местному времени (7.00 мск) в шести районах в акватории вокруг острова, учения продлятся до 12.00 воскресенья.
Военнослужащий армии Тайваня во время учений - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
11:29
Провокации США подтолкнут Тайвань в "пучину катастрофы", заявили в Китае
 
В миреНэнси ПелосиКитайТайбэйСШАНародно-освободительная армия КитаяВизит Пелоси на Тайвань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала