https://ria.ru/20220804/tayvan-1807213742.html

Минобороны Тайваня заявило о ракетах, выпущенных НОАК у острова

Минобороны Тайваня заявило о ракетах, выпущенных НОАК у острова - РИА Новости, 04.08.2022

Минобороны Тайваня заявило о ракетах, выпущенных НОАК у острова

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) выпустила в четверг 11 баллистических ракет серии Дунфэн в воды рядом с островом, сообщило Центральное новостное... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T13:40

2022-08-04T13:40

2022-08-04T13:40

в мире

нэнси пелоси

китай

тайбэй

сша

народно-освободительная армия китая

визит пелоси на тайвань

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ПЕКИН, 4 авг - РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) выпустила в четверг 11 баллистических ракет серии Дунфэн в воды рядом с островом, сообщило Центральное новостное агентство со ссылкой на министерство обороны Тайваня."В 17.30 по местному времени (12.30 по мск) министерство обороны выпустило очередное сообщение, в котором говорится, что с 13.56 по местному времени до 16.00 Компартия Китая выпустила 11 баллистических ракет серии Дунфэн в воды, окружающие северную, южную и восточную части Тайваня", - говорится в сообщении агентства.Ранее в четверг Восточная зона боевого командования НОАК выпустила сообщение о том, что ракетные войска вооруженных сил КНР в ходе учебных боевых стрельб в восточной части Тайваньского пролива в четверг полностью выполнили поставленные задачи. В среду китайская государственная газета Global Times писала, что в ходе учений 4-7 августа ВС КНР впервые применят боевую дальнобойную артиллерию через Тайваньский пролив и задействуют гиперзвуковую ракету DF-17 (Дунфэн-17).Маневры, ставшие ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, начались в четверг 12.00 по местному времени (7.00 мск) в шести районах в акватории вокруг острова, учения продлятся до 12.00 воскресенья.

https://ria.ru/20220804/ucheniya-1807207916.html

https://ria.ru/20220804/tayvan-1807169076.html

китай

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нэнси пелоси, китай, тайбэй, сша, народно-освободительная армия китая, визит пелоси на тайвань