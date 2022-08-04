https://ria.ru/20220804/tayvan-1807213742.html
Минобороны Тайваня заявило о ракетах, выпущенных НОАК у острова
Минобороны Тайваня заявило о ракетах, выпущенных НОАК у острова - РИА Новости, 04.08.2022
Минобороны Тайваня заявило о ракетах, выпущенных НОАК у острова
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) выпустила в четверг 11 баллистических ракет серии Дунфэн в воды рядом с островом, сообщило Центральное новостное... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T13:40
2022-08-04T13:40
2022-08-04T13:40
в мире
нэнси пелоси
китай
тайбэй
сша
народно-освободительная армия китая
визит пелоси на тайвань
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ПЕКИН, 4 авг - РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) выпустила в четверг 11 баллистических ракет серии Дунфэн в воды рядом с островом, сообщило Центральное новостное агентство со ссылкой на министерство обороны Тайваня."В 17.30 по местному времени (12.30 по мск) министерство обороны выпустило очередное сообщение, в котором говорится, что с 13.56 по местному времени до 16.00 Компартия Китая выпустила 11 баллистических ракет серии Дунфэн в воды, окружающие северную, южную и восточную части Тайваня", - говорится в сообщении агентства.Ранее в четверг Восточная зона боевого командования НОАК выпустила сообщение о том, что ракетные войска вооруженных сил КНР в ходе учебных боевых стрельб в восточной части Тайваньского пролива в четверг полностью выполнили поставленные задачи. В среду китайская государственная газета Global Times писала, что в ходе учений 4-7 августа ВС КНР впервые применят боевую дальнобойную артиллерию через Тайваньский пролив и задействуют гиперзвуковую ракету DF-17 (Дунфэн-17).Маневры, ставшие ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, начались в четверг 12.00 по местному времени (7.00 мск) в шести районах в акватории вокруг острова, учения продлятся до 12.00 воскресенья.
https://ria.ru/20220804/ucheniya-1807207916.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нэнси пелоси, китай, тайбэй, сша, народно-освободительная армия китая, визит пелоси на тайвань
Минобороны Тайваня заявило о ракетах, выпущенных НОАК у острова
Минобороны Тайваня заявило об 11 баллистических ракетах, выпущенных НОАК в воды у острова